Tak co je nového ve světě dronů?
Z mého pohledu se za poslední dva roky změnilo skoro všechno, jelikož konflikt na Ukrajině dřívější vývoj neuvěřitelným způsobem urychlil. Vzhledem k tomu, že se v odvětví pohybujeme už od roku 2017, ještě si pamatujeme doby, kdy jsme na konferencích museli vysvětlovat, že drony existují a že se dají i zneužít. A tím, že jsou malé, rychlé, lehké, a co je úplně nejhorší – relativně levné –, z toho bohužel plyne i to, že za relativně málo peněz dokážou způsobit relativně velké škody a relativně obtížně se také tenhle problém řeší.
Před šesti lety jsme v USA zažili, že tam součástí města už byly vytyčené zóny, kde drony mohly autonomně donášet různé zboží. V Česku tohle stále není možné, legislativa je tady prostě pomalejší.