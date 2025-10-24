Podívejte se na postup a použitou techniku jen u jedné z mnoha činností, které jsou potřeba, aby obrazovky svítily, počítače počítaly, topení topila a elektrická auta jezdila.
Práce, která není pro každého. Byli jsme u kontroly drátů vysokého napětí
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...
Prohlédněte si tajné prostory pražského planetária, které návštěvník neuvidí
Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A...
KVÍZ: Pozor na banány! Znáte divočiny na dráze a různé železniční zajímavosti?
V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a...
Bitva u Trafalgaru se konala před 220 lety. Válku na moři ovlivňuje dodnes
V úterý uplyne 220 let od slavného vítězství Horatia Nelsona. Jeho slabší flotila rozdrtila silnější francouzsko-španělské loďstvo admirála Pierra-Charlese Villeneuva. Z historické řeže si lze stále...
V průměru každý den spadne nějaký satelit a je to větší problém, než se zdá
Společnost SpaceX se během několika let stala největším provozovatelem satelitů na oběžné dráze. Na orbitě provozuje asi sedm a půl tisíce družic Starlink, ale vypustila jich už skoro deset tisíc. Je...
Nešťastný 24. říjen. SSSR přišlo o dvě rakety i velitele raketových vojsk
Pro Sovětský svaz byl 24. říjen tak trochu zakletým datem, alespoň co se týká raketové techniky. V tento den přišel v různých letech o rakety R-9 a R-16. Při jednom výbuchu přišel o život i velitel...
Donald Trump chce v námořnictvu zavést bitevní lodě. Je to ale spíš nesmysl
Americký prezident vyjádřil zájem zařadit do flotily Spojených států rozměrná plavidla vyzbrojená děly velkého kalibru a chráněná masivním pancéřováním. Vyšla z módy po druhé světové válce. Trumpův...
Samsung odpovídá na brýle od Applu zařízením za poloviční cenu
Společnosti Samsung spolu s Googlem v noci na středu oficiálně uvedly novou náhlavní soustavu pro virtuální a rozšířenou realitu Galaxy XR. Je to velice vážný konkurent především podobné soustavě od...
Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene
Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...
KVÍZ: Víte, kde hledat vraky letadel? Některé zůstaly na místě pádu dodnes
Říká se, že pokud letadlo dobře vypadá, tak také dobře létá. Takovým letounům na kráse neubral ani fakt, že třeba musely nouzově přistát a staly se pak pomníkem dávné události. Při troše pátrání jsou...
Česko postaví malou družici, kterou daruje Ukrajině. Satelit pomůže v obraně
Česká republika bude prvním státem, který Ukrajině daruje nově vyrobenou družici, jež umožní snímkování Země i za zhoršené viditelnosti. Ukrajina je doposud odkázána na satelitní snímky získané z...
Vzpomínáte na osmdesátkovou techniku jako Walkman, Game Boy či VHS?
Když se řeknou osmdesátky, většině lidí se vybaví barevné oblečení, kazetový walkman u pasu a blikající arkádové automaty. Ale tato dekáda nebyla jen o módě a popkultuře. Právě tehdy se totiž rodily...
Boeing E-7 Wedgetail. Budoucí evropské „oči“ pomáhají na ruské hranici
Ruské drony Gerbera v Polsku či narušení estonského vzdušného prostoru ruskými letouny MiG-31 – v obou případech vzlétl i australský letoun E-7 A Wedgetail. Moderní nástupce dosluhujících strojů...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Amazonu se podařilo „zrušit“ část internetu kvůli problémům s jeho servery
Jedna z největších cloudových služeb světa Amazon Web Services (AWS) se asi dvě hodiny potýkala s problémy. Hostuje na ní řada internetových služeb, které jsou s obtížemi dostupné.