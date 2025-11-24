Chcete do svého nového nebo upgradovaného počítače zakomponovat 32GB Kingston Fury Beast DDR5 6000MHz CL36 pamět? Ještě v srpnu jste za ni podle serveru Heureka! dali průměrně 3 034 Kč, dnes je to 5 460 Kč. A není to žádná výjimka. Adata Lancer BLADE DDR5 32GB 6000MHz CL48 se vyšroubovala ze srpnových 2 490 Kč na současných 7 307 Kč.
Velcí hráči staví obří datacentra pro trénování a provoz AI modelů a potřebují k tomu ohromné množství paměti. Tak ohromné, že velcí výrobci paměťových čipů omezují výrobu spotřebitelských pamětí a kapacitu výroby alokují na „High Bandwith Memory“ pro vysoce výkonné profesionální aplikace. Spotřebitelských pamětí je tak nedostatek a to žene cenu pamětí vzhůru.
A bude hůř, například projekt výpočetních clusterů společnosti Open AI, nazývaných Stargate, má spotřebovat až 40 procent produkce DRAM čipů. Čtyřicet procent jen tento jeden projekt. Společnosti podepsala dohodu se předními výrobci paměťových čipů Samsung a SK Hynix, že od nich bude měsíčně odebírat 900 000 wafferů. Ne hotových čipů, ale celých křemíkových desek s čipy.
Podle některých zdrojů (například server TechPowerUp) tak například Asus a další výrobci snižují plány na výrobu základních desek, protože vysoká cena pamětí může u mnoha lidí odložit plánovaný nákup nebo upgrade. AMD a Nvidia prý zvažují možnosti utlumení výroby některých modelů, zejména těch, kde podstatnou část ceny hotového produktu tvoří právě paměť.
Hovoří se i o tom, že Nvidia neuvede verze „Super“ alespoň některých karet z řady RTX5000, které měly přijít na řadu na jaře příštího roku. GDDR7 čipy se prostě staly příliš drahými, zejména nové 3GB moduly – ty se podle některých spekulací (publikovaných například serverem Uniko´s Hardware) možná do spotřebních produktů ani masověji nedostanou.
Rychle rostoucí cena pamětí je dost možná i důvodem, proč společnost Valve zatím neuvedla cenu svých chystaných konzolí Steam Machine. Uvedení na trh má být na jaře příštího roku a lze jen těžko predikovat, o kolik se čipy do té doby ještě zdraží.
U SSD úložišť se ceny zatím drží v přijatelných mezí, ale i to se může rychle změnit. Samsung se totiž chystá některé linky pro výrobu NAND Flash čipů vypnout a přestaví je pro produkci ziskovějších DRAM paměťových čipů pro AI aplikace.
Pokud jste plánovali pod stromeček počítač, možná je vhodný čas podívat se po aktuálních skladových zásobách hotových sestav, ve kterých se nárůst ceny ještě nemusel tak razantně promítnout.