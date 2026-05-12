Čtyřmotorový letoun, který přistál v Praze, vyrobila společnost Douglas v kalifornské Santa Monice v roce 1958. Jde o jeden ze dvou posledních kusů varianty DC-6B — po celkem 288 vyrobených. Tato dvě letadla kupují jugoslávské aerolinie JAT. Jedno z nich, se sériovým číslem 45563, opustilo továrnu 14. října 1958 a čekal jej skutečně zajímavý osud. Jugoslávský vůdce Josip Broz Tito si nechal stroj upravit na létající rezidenci pro státnické cesty a přijímání vzácných hostů.
Po sedmnácti letech ve službách jugoslávské špičky byly oba stroje v roce 1975 předány zambijskému letectvu — každý pak ale šel jinou cestou. Prezident Kenneth Kaunda je zpočátku využíval jako VIP dopravu, jenže s nástupem moderních proudových letadel zájem o pístové veterány rychle opadl. Oba DC-6B nakonec skončily opuštěné na odstavné ploše lusakského letiště.
Příběh mohl skončit tiše pod africkým sluncem, kdyby na scénu nenastoupil namibijský podnikatel Chris Schutte z Windhoeku. V roce 1992 uzavřel neobvyklý obchod: výměnou za odstranění obou letounů z lusakského letiště získal k nim i čtyřicet tun náhradních dílů ze zásob zambijského letectva. Oba stroje pak léta provozoval pro vyhlídkové lety a reklamní účely — až do roku 1999, kdy eskalující napětí u angolských hranic zdecimovalo turistický ruch v oblasti a Schutte byl donucen jeden ze strojů prodat.
Právě tehdy do příběhu vstoupil pilot Sigi Angerer z Flying Bulls. Při listování leteckým magazínem narazil na inzerát a situaci okamžitě vyhodnotil jako příležitost, která se neopakuje. V červenci 2000 tým mechaniků, letových inženýrů a zkušených pilotů dorazil do Namibie, naložil zásoby náhradních dílů i mazacích olejů a vydal se na cestu zpět do Evropy. Přelet probíhal po etapách přes Zimbabwe, Ugandu a Egypt — celkem 28 letových hodin, čtyři mezipřistání, žádné vážné komplikace.
Po příletu do Salcburku zamířil stroj do dílny, kde po tři roky a desítky tisíc odpracovaných hodin probíhala kompletní renovace. Výsledkem byl dokonale zrestaurovaný letoun s novým interiérem, čtveřicí motorů Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp a moderní avionikou. Z namibijské registrace V5-NCF přešel nejprve pod americké označení N996DM a v červenci 2013 konečně získal rakouskou imatrikulaci OE-LDM — jako historicky první DC-6B zapsaný v rakouském leteckém rejstříku.
Dnes je stroj hvězdným exponátem Hangáru 7 na salcburském letišti a pravidelným hostem leteckých přehlídek po celé Evropě. Letos se chystá i za oceán — v červenci 2026 se DC-6B poprvé představí americkému publiku na prestižní přehlídce EAA AirVenture v Oshkoshi. Odborníci, kteří jej prošli do posledního nýtu, se vesměs shodují, po všech těch dekádách a peripetiích je tento DC-6B v lepší kondici než v den, kdy v roce 1958 poprvé opustil výrobní halu.