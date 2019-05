Do pondělí můžete poslat svůj vzkaz na Mars

Do 20. května můžete poslat na Mars zvuk, který byste chtěli slyšeli putovat volným vesmírem (samozřejmě v podobě rádiových vln). Do toho data byla totiž prodloužena soutěž, v jejímž rámci by se v paměti sondy ExoMars mělo na povrch rudé planety dostat 11 vybraných zvukových vzkazů. Soutěž, kterou pořádá Ústav fyziky atmosféry a časopis Vesmír (my jsme o ní již psali na konci března).



Soutěž odstartovala 19. března, svůj zvuk můžete poslat prostřednictvím formuláře na webu mars.vesmir.cz. Na stejné stránce můžete také hlasovat pro příspěvek, který se vám osobně líbí nejvíce. Ty nejúspěšnější již až nepředhoníte, protože mají více než čtyři tisíce hlasů, ale to není konec nadějí.



Slovo ve výběru 11 příspěvků vyslaných na Mars bude mít také vícečlenná komise, ve které je například předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, a tak příspěvky, které zaujmou ji, mohou uspět, i kdyby neměly žádný hlas ve svůj prospěch.



Zvuky se ponesou na palubě přístroje „Martian Ground Electromagnetic Tool“ (elektromagnetický nástroj pro povrch Marsu), na kterém spolupracují i čeští vědci. Konkrétně Oddělení kosmické fyziky Ústavu Fyziky atmosféry Akademie věd.



Přístroj má v paměti ExoMarsu zablokovaný prostor, který zčásti vyplní instrukce pro něj, zčásti pak výsledky měření, z čehož logicky plyne, že k Marsu poletí s částečně volnou pamětí. Čeští vědci našli v paměti zařízení zhruba osm volných megabajtů, do kterých by se měla vejít po komprimaci jedenáctka zhruba 30sekundových vzkazů v dostatečné kvalitě.



Sonda data fyzicky odnese na Mars a pak je pomocí své antény zase pošle zpět. Budou mít tedy i legitimní vědecký úkol: pomohou ověřit, že přenos probíhá v pořádku a z Marsu příspěvky se vrátí přesně v té podobě, ve které byly vyslány.



Sonda ExoMars 2020 (následovnice projektu z roku 2016) by měla na povrchu nám nejbližší jiné planety přistát v roce 2021. Evropsko-ruská sonda by měla na planetu dopravit mimo jiné i výkonné vozítko a bude vybavena celou řadu výzkumných přístrojů, které by měly pomoci odhalit v první řadě stopy života na Marsu, nejspíše tedy života již dávno zaniklého.