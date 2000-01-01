zavřít
Letošní Dny NATO představily – vedle armádní techniky ze sedmnácti zemí – na 70 letounů a vrtulníků. I díky letnímu počasí dorazilo v závěru září na letiště v Mošnově zhruba 150 tisíc návštěvníků. Nezřídka šlo o jedinečnou šanci, vidět tyto stroje v Česku či vychutnat si pilotní umění mistrů. Jistě neuškodí tato obrazová vzpomínka. Na snímku je evropský čtyřmotorový vojenský dopravní letoun Airbus A400M Atlas.
Francouzský víceúčelový letoun Rafale, který je ve službě již skoro čtvrt století. Díky zásadním a průběžným modernizacím je na špici vyspělých bojových letounů a počet jeho uživatelů se neustále zvyšuje.
Turkish Stars akrobatická letka, která byla zformována již v roce 1992 a postupně se stala jednou z nejlepších akrobatických skupin v Evropě. Skupina používá letouny Northrop F-5 Freedom Fighter (NF-5A).
Eurofighter Typhoon – bojový víceúčelový letoun vyvinutý a postavený konsorciem evropských států v holdingu Eurofighter. Jedná se o univerzální letoun, který je ve výzbroji řady evropských i dalších států. V Mošnově stroj předvedly v letových ukázkách letectva Itálie a Německa.
Lehký bojový letoun Alenia Aermacchi M-346 Master je pokročilý cvičný dvoumotorový proudový stroj.
Embraer KC-390 Millenium – brazilský střední vojenský transportní letoun, letoun si objednala řada evropských států včetně AČR.
Aero L-39 NG Skyfox – podzvukový cvičný a lehký bojový letoun české výroby. Stroj sice vychází z generace letounů L39 Albatros, ale je zásadně odlišný z pohledu avioniky, modernizace draku, použití nových materiálů a kvalitativně jiné pohonné jednotky typu FJ44-4M.
Mi-171Š. Rodina vrtulníků Mi-8/17 představuje jednu z nejrozšířenější na světě. Používá je nebo v minulosti používalo pro civilní či vojenské účely zhruba 50 států světa.
Britská akrobatická skupina Red Arrows, jejíž účast na Dnech NATO bylo velkou poctou pro Českou republiku.
Skupina používá britské letouny Hawk T1A, což je pokročilý cvičný proudový letoun.
A330 MRTT – víceúčelový transportní a tankovací letoun vyvinutý konsorciem Airbus, který slouží univerzálně pro potřeby leteckých jednotek v rámci organizace NATO.
AV-8B+ Harrier II – jednomotorový bitevní letoun. Americká verze letounu, který je druhou generací letounů Harrier se svislým vzletem a přistáním. Vychází z britského letounu ze 70. let 20. století. Jeho účast na Dnech NATO byla naprosto unikátní a možná jedna z posledních možností vidět u nás tento letoun v letové ukázce i s využitím kolmého startu a přistání.
NH 90 TTH – střední transportní a víceúčelový vrtulník vyráběný konsorciem NHIndustries
EC 665 Eurocopter Tiger – dvoumotorový lehký bitevní vrtulník, který předvedl působivou letovou ukázku.
Evropský čtyřmotorový vojenský dopravní letoun Airbus A400M Atlas
Představení nejnovějších vrtulníků AČR: AH-1Z Viper bitevní vrtulník a UH-1Y Venom víceúčelový vrtulník
CASA C-295 a dva letounu JAS 39 Gripen provádějí průlet při slavnostním zahájení Dnů NATO 2025.
Lehký dopravní letoun CASA C-295 AČR při přistání
Snímek z působivé ukázky letounu Lockheed Martin F16, zástupce slovenského letectva na Dnech NATO
Dva stroje PC-9 chorvatské akrobatické skupiny Wings of Storm (Krila Oluje)
Wings of Storm (Krila Oluje) je chorvatská akrobatická skupina, která v Mošnově předvedla precizní souhru a týmovou spolupráci. Skupina používá švýcarské cvičné letouny Pilatus PC-9M.
Boeing B-52H Stratofortress je dnes již téměř legenda. Strategický bombardér US Air Force poprvé vzlétl v roce 1952. Vyrobeno bylo necelých 500 kusů a dnes je ve službě cca 80 strojů. Připravuje se remotorizace pohonnými jednotkami Rolls-Royce F130 (upravené motory používané v některých bizjetech), které jsou úsporné, lehké a výkonné. Spolu s modernizací dalších systémů bude prodloužena životnost toho letounu cca do roku 2050.
Alenia C-27J Spartan je střední transportní letoun pro krátké a střední trasy.
Dvojice polských vrtulníků W3A Sokol. Univerzální vrtulník, který dlouhá léta patří v AČR k významným prvkům záchranné letecké činnosti a SAR.
Francouzský stíhací - bombardovací letoun Mirage 2000 řeckého letectva „Hellenic Air Force“, který se na Dnech NATO zúčastnil statické ukázky.
Panavia Tornado je víceúčelový stihací - bombardovací letoun s měnitelnou geometrií křídel, který vyrábělo konsorcium několika evropských států. Tento univerzální letoun se účastnil řady bojových misí, byl vyroben v počtu necelých 1 000 kusů a dodnes slouží v několika státech Evropy. Na Dnech NATO se zúčastnil statické ukázky.
V Mošnově se představil zástupce italského letectva F-35A Lightning II – americký víceúčelový bojový letoun 5. generace
