Pokochejte se výběrem letecké techniky, která letos zazářila na Dnech NATO
Pohání Turbolet i turbočmeláka. Takto vznikal slavný čs. letecký motor M601
Patří mezi ikony československého leteckého průmyslu a jeho historie by vydala na román. Turbovrtulový motor M601, který představil řadu geniálních řešení, letos oslavil padesát let od certifikace, i...
Letošní Dny NATO představily – vedle armádní techniky ze sedmnácti zemí – na 70 letounů a vrtulníků. I díky letnímu počasí dorazilo v závěru září na letiště v Mošnově zhruba 150 tisíc návštěvníků....
Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz
Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu...
KVÍZ: Umíte dobře zacházet s hesly a zabezpečením PC i mobilu?
Bezpečnost na internetu a zabezpečení vašich zařízení k němu připojených je především ve vašich rukou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat heslům, která chrání vaše data i peníze. Zjistěte, jak jste...
Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí
Pro přepravu uhlí po železnici slouží i výsypné vozy řad Falls a podobných, které jsou k tomu obzvlášť vhodné. Zaměřme se na tyto pohledově nudné krabice, jejichž úloha v nákladní železniční dopravě...
Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur
Po pondělní Nobelově ceně za medicínu a úterní za fyziku je ve středu na řadě vyhlášení laureátů za chemii. Královská švédská akademie věd ve středu krátce před polednem oznámila laureáty pro rok...
Pilot udělal chybu. Obyčejná odbočka vedla k nejhorší italské tragédii
Mlha a nedodržování předpisů před 24 lety zapříčinily srážku dvou letadel přímo na ranveji italského letiště Linate. V obou strojích i na zemi zemřelo 118 lidí. Nehoda je dodnes tou nejtragičtější na...
HBO Max zdražuje. O kolik si od listopadu připlatíte
Jen krátce po oznámení zdražení služby Disney+ zvyšuje také cena platforma HBO Max. Obě tak následují Amazon Prime Video, které už letos v únoru zvýšilo předplatné téměř na dvojnásobek. Dá se čekat,...
Kvantové tunelování vyneslo triu amerických vědců Nobelovu cenu za fyziku
Nobelovu cenu za fyziku si letos odnesla trojice vědců z amerických univerzit, jejíž experimenty posouvají naše znalosti v oblasti kvantové mechaniky a umožní vývoj nové generace kvantových...
Že umělá inteligence zvyšuje produktivitu? Objevil se problém, který to boří
O generativní umělé inteligenci se hovoří především jako o nástroji, který výrazně zefektivňuje práci tím, že umožňuje šetřit čas i náklady. Není tomu tak ovšem vždy. Objevuje se fenomén, který tento...
Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí
V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy, Hitler vše smetl ze stolu
Před 100 lety se jednalo ve švýcarském Locarnu o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Československo na konferenci zastupoval ministr zahraničí Edvard Beneš.
Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum strážců imunitního systému
Říjen může být považován za svátek vědy. Je to měsíc, během nějž jsou vyhlašovány Nobelovy ceny, tedy jedno z nejznámějších ocenění vědeckých úspěchů. Tradičně vše začíná oznámením laureátů oceněných...
Jak ze starého routeru udělat užitečné zařízení a třeba i ušetřit
I když stále slouží, i router stárne a je vhodné ho časem vyměnit za modernější. Než ho vyhodíte, přečtěte si, jak mu vdechnout nový život. Dozvíte se, jak starý router použít jako prodlužovač wi-fi...
Pohání Turbolet i turbočmeláka. Takto vznikal slavný čs. letecký motor M601
Milion let stará lebka nalezená v Číně může změnit příběh o původu člověka
Objevena byla před desítkami let, ale teprve díky pokročilým technikám se silně poškozenou lebku podařilo rekonstruovat. Výsledky jejího zkoumání vyvolávají otázky o tom, zda se naše představa o...