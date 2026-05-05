Měly nahradit walkmany, ale nakonec je musela zachránit paměť RAM

Autor:
Přechod od analogových pásek k digitálním diskům sliboval křišťálově čistý zvuk, ale v mobilním světě se tato vize zpočátku hroutila kvůli každému sebemenšímu otřesu. Inženýři se ocitli před výzvou, jak udržet laserovou čočku v přesné stopě i při běžné chůzi, kde fyzika neúprosně pracovala proti technice.

Ilustrační foto - Discman | foto: Autor/ka fotografie: Vika Glitter: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/zena-hudba-hudebnik-na-vysku-7803434/Creative Commons

Přestože mechanické systémy odpružení a viskózní gely situaci mírně zlepšily, discmany se staly skutečně použitelnými až ve chvíli, kdy konstruktéři vsadili na polovodičovou paměť RAM.

Malá tranzistorová rádia v padesátých letech odstartovala éru přenosné hudby. Zatímco dnes si pustíme skladbu podle aktuální nálady, dříve byli posluchači odkázáni na vysílání rozhlasových stanic. Zásadní zlom nastal v roce 1979, kdy se objevil první přenosný kazetový přehrávač od společnosti Sony s názvem walkman. Ten umožnil lidem vzít si vlastní hudební sbírku poprvé skutečně kamkoliv do terénu.

Svět objevuje první přenosné kompaktní disky

O pět let později, tedy v roce 1984 veřejnost poprvé spatřila přenosný přehrávač CD. Byla to opět společnost Sony, která představila model s označením D-50. Ten vznikl jako výsledek vývoje s cílem zmenšit tehdejší rozměrné CD přehrávače s optickou mechanikou na velikost zhruba čtyř na sobě položených obalů od disků. I když byl ve srovnání s dnešní elektronikou stále masivní, ve své době představoval technologický zázrak.

Discman Sony D-50

Zajímavostí je, že při svém debutu se tento přístroj ještě nejmenoval discman. Sony ho původně prodávala pod prostým popisem CD Compact Player. Legendární označení discman mělo přímo navázat na úspěch walkmanu a firma ho začala používat až o něco později. Stalo se tak ve chvíli, kdy se potvrdilo, že lidé mají o přenosné digitální disky zájem a trh na tuto novinku slyší.

Nedostatky, které bylo nutné řešit

Ačkoliv byl přehrávač propagován jako mobilní, jeho energetická náročnost představovala pro tehdejší baterie obrovskou výzvu. Samotné tělo přístroje neobsahovalo prostor pro akumulátory, takže pro poslech v terénu bylo nutné připojit velký modul s bateriemi. Ten z původně elegantní placky vytvořil poměrně těžký a rozměrný kvádr. I přes tyto počáteční komplikace se Sony D-50 stala ikonou, která ukázala směr celému odvětví na další dvě desetiletí.

Modely z konce osmdesátých let už začaly nabývat mnohem elegantnějších tvarů. Konstruktéři dokázali integrovat sloty pro tužkové baterie přímo do těla přehrávače, čímž odpadla nutnost nosit s sebou těžké přídavné příslušenství. Přístroje se postupně ztenčovaly až na úroveň, kdy jejich tloušťka jen o několik milimetrů přesahovala samotný kompaktní disk. Tím se konečně naplnila vize skutečně kapesního přehrávače.

Discmany však stále trpěly jedním obrovským neduhem, kterým byla citlivost na otřesy. Zatímco klasický kazetový walkman hrál spolehlivě i při běhu, s discmanem stačilo trochu prudčeji pohnout a laserová hlava okamžitě ztratila stopu. Tento jev měnil poslech i při běžné chůzi či v městské hromadné dopravě v otřesný zážitek.

Inženýři tlumili nárazy pomocí silentbloků

Inženýři nejprve bojovali s fyzikou čistě mechanickými prostředky a vsadili na složité systémy plovoucích šasi. Celá čtecí mechanika včetně motoru a laseru nebyla pevně spojena s vnějším obalem přístroje, ale byla zavěšena na soustavě pružin a gumových silentbloků.

Discman Sony D-515

Klasické pružiny však nebyly schopné nabídnout stabilitu, kterou zákazníci vyžadovali. Výrobci proto začali do útrob přehrávačů montovat speciální vaky naplněné viskózním silikonovým gelem. Tato technologie olejového tlumení fungovala jako miniaturní tlumiče u auta a sice zlepšila stabilitu, ale zároveň zvýšila tloušťku i hmotnost celého zařízení.

Na řadu přišly inteligentní servo mechanismy

Další cestou se stala snaha o extrémně rychlé mechanické vyrovnávání pohybu laserové čočky. Inženýři vyvinuli takzvaná rychlá serva, která neustále monitorovala odraz paprsku od disku. Pokud senzory zaznamenaly náhlý výkyv způsobený nárazem, elektromagnety se pokusily čočku bleskově vrátit do správné polohy.

I když tento systém pracoval v milisekundách, jeho úspěšnost zůstávala omezená. Při příliš silném nárazu mechanika prostě nestihla fyzicky zareagovat a zvuk se přerušil.

Digitální paměť vítězí nad mechanickými limity

Skutečný průlom přišel s nápadem využít polovodičovou vyrovnávací paměť. Tento systém poskytl laseru dostatek času na opětovné nalezení správné stopy po každém nárazu. Řešením se stala technologie Electronic Shock Protection známá pod zkratkou ESP. Celý princip se objevil v roce 1992 v modelu D-515 a fungoval na bázi dočasného úložiště dat v paměti RAM.

Aby vše fungovalo, bylo nutné zajistit dostatečné přednačtení dat. Proto mechanika disk roztočila vyšší rychlostí, než bylo nutné pro samotné přehrávání, a načtené jedničky a nuly posílala do vyrovnávacího zásobníku. Pokud otřes vychýlil čočku z dráhy, přehrávač plynule čerpal hudbu z paměti, zatímco se optika v milisekundách snažila znovu zaměřit stopu. První discmany však disponovaly pamětí pouze na několik málo sekund (úplně první na 3 sekundy).

Proč byla paměť tak malá

Důvodem, proč se paměť do přístrojů nedostala dříve, byla vysoká cena a velké rozměry tehdejších čipů RAM. Zkrátka inženýři museli čekat, až se paměťové moduly stanou dostatečně malými a energeticky úspornými, aby nevyčerpaly baterie během několika minut.

Následně se rozběhl technologický závod o to, kdo nabídne delší odolnost proti nárazům. V roce 1994 se standardem stala ochrana na 10 sekund, což už stačilo na doběhnutí autobusu. V roce 1997 přišly modely s kapacitou více než 20 sekund.

Technologie G-Protection uzavírá zlatou éru disků

Obrovský posun v roce 1999 přinesla opět společnost Sony – u příležitosti 15. výročí řady discman – a to v modelu D-E01 se svým systémem G-Protection. Ten kombinoval větší digitální paměť s vylepšenou mechanikou a dokázal načítat data mnohem agresivněji než starší systémy. Tento přehrávač vynikal i unikátní konstrukcí se štěrbinovým vkládáním disku.

Kapacita paměti se postupně vyšplhala na 40 sekund a u modelů s podporou formátu MP3 dosahovala i několika minut. Tím byla vydlážděna cesta pro novou éru čistě digitálních přehrávačů s flash pamětí o různých kapacitách, ale i vyměnitelných, a dokonce se používaly pevné disky.

Vstoupit do diskuse

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Nejčtenější

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

KVÍZ: Celebrity a láska k létání: 21 příběhů, které vás možná překvapí

Z filmu Top Gun: Maverick

První máj je bezesporu lásky čas. Kdy jindy se tedy formou kvízu zaměřit na lásku z nejsilnějších – lásku k létání. Jak na tom jsou v tomto ohledu světové celebrity? Některé si jen těžko dokážeme bez...

Měly nahradit walkmany, ale nakonec je musela zachránit paměť RAM

Ilustrační foto - Discman

Přechod od analogových pásek k digitálním diskům sliboval křišťálově čistý zvuk, ale v mobilním světě se tato vize zpočátku hroutila kvůli každému sebemenšímu otřesu. Inženýři se ocitli před výzvou,...

5. května 2026

Budoucí český astronaut Svoboda má za sebou základní výcvik. Čeká na misi

Pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické...

Od podzimu roku 2024 procházel Aleš Svoboda, jehož plánuje Česko již příští rok vyslat do vesmíru, několika tréninkovými fázemi. Nyní má za sebou i poslední fázi základního výcviku, během níž se...

4. května 2026  14:49

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

4. května 2026

U kolébky civilizace rostly houby. A sloužily i k jiným věcem než k jídlu

Premium
Sběr hub v lesích nedaleko Ploštiny na Vizovicku.

Hříbky, křemenáče, bedly, lišky, klouzky… Určitě by vás napadly i další druhy. Houbaření si někdy vyzkoušel asi každý. Je tomu tak už od počátku věků. Zbytky hub se však špatně dochovávají....

3. května 2026

Problémy se skafandry i raketou New Glenn mohou ohrozit přistání na Měsíci

Skafandr AxEMU je vyvíjen pro misi Artemis III, která vrátí lidi na Měsíc.

NASA chce přistát s lidmi na Měsíci v roce 2028. I přes nedávno upravený plán programu Artemis se však nedaří všem spolupracujícím společnostem tak, jak by bylo potřeba. Ohrozit tento už tak posunutý...

2. května 2026

Obří chobotnice z období křídy mohla měřit až devatenáct metrů. Byla pravák

Pravěká obří chobotnice podle představ umělce

Čtenářů Julese Vernea už nejspíš v dnešní době spíše ubývá. Kdo se ke knihám francouzského romanopisce ještě pořád vrací, určitě si vzpomene na scénu v jedné z vůbec nejpopulárnějších. V knize Dvacet...

1. května 2026  10:32

KVÍZ: Celebrity a láska k létání: 21 příběhů, které vás možná překvapí

Z filmu Top Gun: Maverick

První máj je bezesporu lásky čas. Kdy jindy se tedy formou kvízu zaměřit na lásku z nejsilnějších – lásku k létání. Jak na tom jsou v tomto ohledu světové celebrity? Některé si jen těžko dokážeme bez...

vydáno 1. května 2026

Netflix mění aplikaci pro smartphone, scrollovat budete jako u TikToku

Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony

Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál „Klipy“, kde můžete po vzoru reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů...

30. dubna 2026

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity...

Evropa vyvíjí vlastní umělou inteligenci, na jejímž vzniku se podílejí i čeští vědci. Projekt má přinést otevřený model, který bude lépe fungovat v češtině i dalších menších evropských jazycích a...

30. dubna 2026

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple logo

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je...

30. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Viva la bačkorová revolución! Hnidopišská poznámka vysloužilého petičníka

Komentář
Ilustrační snímek

Podepsal jsem petici proti zestátnění České televize a Rozhlasu. Všiml jsem si ale, že má na rozdíl od předchozích obdobných podniků Milionu chvilek gamifikační prvek. Umožňuje soupeřit v počtu...

29. dubna 2026  10:32

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.