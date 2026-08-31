Slavil rekordy a měl zabít Hitlera. Havaroval legendární letoun DH.88 Comet

Úzký profil křídel znemožnil umístit do nich nádrže a podvozek musel být zasunut do motorových gondol. Dřevěná konstrukce ušetřila hmotnost, a především zrychlila výrobu, protože čas tlačil. De Havilland DH.88 vznikl ve třech exemplářích za těžko uvěřitelných deset měsíců, aby se 20. října 1934 mohly všechny tři letouny postavit na start dálkového závodu Londýn–Melbourne. Vznikl rychlý letoun (362 km/h ve výšce 3 000 m n.m.) s dlouhým doletem (4 180 km). Vítězná posádka jasně červeného stroje registrace G-ACSS dvou zkušených pilotů Toma Campbella Blacka a Charlese W.A. Scotta zvládla urazit vzdálenost 11 300 mil (18 185 km) za 70 hodin, 54 minut a 18 sekund.
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