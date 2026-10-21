Takto si liblický vysílač prohlédl málokdo. Dron ho zachytil dalším generacím

Stožáry liblického vysílače už z panorama českobrodské krajiny zmizely, skupina nadšenců však nechce, aby se na unikátní technické dílo zapomnělo.
„Naším cílem je zachovat odkaz Liblických vysílačů pro další generace, a to nejen prostřednictvím fotografií a videí, ale především s využitím moderních technologií. Ve spolupráci s panem starostou bychom rádi připravili prostor pro menší muzeum či pamětní expozici, kde by byly vystaveny dochované artefakty a případné části původních vysílačů,“ přibližuje plány iniciátor projektu digitalizace Liblických vysílačů Dušan Hozák.
„Na tento projekt chceme navázat kompletní digitální prezentací vysílačů, která návštěvníkům umožní poznat jejich podobu, historii i technické zajímavosti. Rádi bychom využili také virtuální realitu, aby si lidé mohli aspoň virtuálně vyzkoušet, jaký výhled se z vysílačů otevíral do okolní krajiny,“ doplňuje Hozák.
Vedle detailního videa vznikl v posledních týdnech existence vysílače i jeho 3D sken, který má posloužit jednak pro tvorbu přesného digitálního modelu vysílače, ale také pro tvorbu zmenšené makety, která by měla být součástí budoucí expozice.
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Proč šel vysílač k zemi. Otázky a odpovědi kolem liblické hysterie
Součástí expozice by měly být i fyzické části původního vysílače jako izolátory nebo kousky kotevních lan. Otázka je, co se během nájezdů podnikavců podařilo uchránit.