Na let číslo 9633 se z letiště Tunošna poblíž Jaroslavli zhruba 250 km severovýchodně od Moskvy do běloruského Minsku vydal 7. září 2011 letoun Jakovlev Jak-42D ruských charterových aerolinek Yak-Service.
Na palubě cestovalo 26 hokejistů týmu Lokomotiv Jaroslavl na zahajovací zápas Kontinentální hokejové ligy. Mezi nimi byli i tři Češi – Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček – a jeden Slovák, Pavol Demitra. Hokejisty doprovázel jedenáctičlenný realizační tým. O pohodlí všech pasažérů se mělo starat osm členů posádky.
Data o havárii
Datum: 7. září 2011
Tehdy sedmnáct let starý stroj ve VIP salónní verzi pro 73 pasažérů se na start chystal krátce před čtvrtou odpoledne místního času. Téměř plně naložený letoun s několika tunami hokejového vybavení nevykazoval před startem žádné poruchy.
Na start se v kokpitu připravovala dobře naladěná posádka. Plnila běžné úkoly a řešila optimální nastavení stroje. Piloti se rozhodli najet na ranvej jednou z dřívějších pojezdových drah a nevyužít celou její délku. K prahu však zbývaly více než dva kilometry asfaltu, což mělo při předpokládané váze bohatě stačit – potřeba mělo být jen 1 200 metrů.
Problémy přišly už na dráze
Vzlet nekomplikovalo ani počasí. Pět minut před čtvrtou hodinou letoun opustil terminál a vydal se k dráze – na start se rozjel o tři minuty později. Kapitán ohlásil potřebnou rychlost na odlepení od země ve výši 190 kilometrů v hodině.
Hlášení palubního mechanika o postupně vzrůstající rychlosti je slyšet na záznamu z černé skříňky. Při překročení stanovené hranice kapitán zavelel k zvednutí letounu, stroj však zůstal pevně na dráze. Na záznamu je také dobře patrný vzrůstající hluk od předního kola, které se nemohlo odlepit od země.
Piloti vší silou přitáhli řídící páky, ale bez výsledku a kokpitem se začaly ozývat zmatené výkřiky. „Vzlet!,“ křičel opakovaně kapitán, zatímco palubní mechanik hlásil překročení rychlosti 210 kilometrů v hodině. Ke konci dráhy zbýval zhruba kilometr a kapitán přikázal zvýšit výkon motorů na maximum. Oba piloti se také hádali o správném nastavení stabilizátoru.
Řetězec nešťastných náhod a pochybení
V rychlosti okolo 230 kilometrů v hodině letoun se letoun vyřítil z dráhy. Kapitán odtáhl řídící páku od sebe a palubní inženýr zároveň krátce snížil výkon motorů – chtěli na poslední chvíli start přerušit. Oba si však téměř okamžitě uvědomili, že jejich jedinou šancí bylo dostat stroj do vzduchu.
Čtyři sta metrů po překročení prahu dráhy a jízdě po hlíně se letoun při rychlosti 230 kilometrů v hodině konečně dostal do vzduchu. Okamžitě prudce vystoupal do výšky zhruba pěti metrů, ale okamžitě se znovu propadl. Špičkou levého křídla poté narazil do antény rádiového majáku.
Vlivem nárazu se prudce přetočil na levý bok a asi 600 metrů od dráhy jen minutu a osmnáct sekund od rozjezdu narazil křídlem do země. Letoun se po nárazu přetočil a zcela rozpadl. Trosky zahalil výbuch paliva. Utržená ocasní část spadla na břeh Volhy zhruba 850 metrů od prahu ranveje.
Pole pozdější pitvy zemřela většina lidí bezprostředně na následky zranění, tři lidé však utonuli. Nehodu přežil jen mechanik Alexandr Sizov a hokejista Alexandr Galimov, který však na následky zranění zemřel o pět dní později v nemocnici.
Letoun u Jaroslavli brzdil
Vyšetřování tragédie se okamžitě ujal Mezistátní letecký výbor (MAK), jež má v gesci letecké nehody na území bývalého Sovětského svazu. Už během několika dní úřad dokázal vyloučit poruchu, překročení hmotnosti, či nevhodnou konfiguraci stroje. Jakékoli problémy technického rázu po dvou týdnech popřel také jediný žijící svědek – mechanik Sizov.
Vyšetřovatelé však poměrně rychle přišli s tím, že na letoun působily „neznámé brzdící síly,“ jež byly příčinou problémů. Původní domněnku o zatažené ruční brzdě vyvrátily údaje z černých skříněk – úřad sám poznamenal, že konstrukce ruční brzdy nemohla konkurovat tahu motorů.
Týden po havárii tak ruští vyšetřovatelé došli k závěru, že data z černých skříněk nebudou k objasnění nehody stačit. Upnuli se k počítačovým simulacím a testům se zkušebními posádkami. Obojí definitivně ukázalo na chybu posádky.
Příčinou byla neznalost konstrukce
Vyšetřování skončilo téměř dva měsíce po nehodě, 31. října 2011. Experti Mezistátního leteckého výboru došli k závěru, že za nehodu letounu mohla brzdící síla, která nedovolovala zvýšit úhel náběhu (a tedy získat dostatečný vztlak).
Závěrečná zpráva zároveň uváděla, že přitahování řídící páky piloty nejenže nepomáhalo situaci řešit, ale naopak ji zhoršovalo. Zkušebním pilotům se podařilo průběh nehody nasimulovat a po řadě testů už byla jasná i přesná příčina nehody: piloti letu 9633 měli nohy položené na brzdových pedálech.
V momentě, kdy začali přitahovat řídící páky, aby zvedli letoun do vzduchu, se o ně navíc ještě naplno zapřeli. Jakmile se letoun dostal po dosažení dostatečné rychlosti do vzduchu však naplno přitažené páky a tedy špatně nastavené plochy vedly k rychlé ztrátě vztlaku. Brzdění při startu potvrdily i stopy na ranveji.
Ani jeden z pilotů v kabině být neměl
Zpráva ruského úřadu nabídla také vysvětlení, proč piloti udělali takovou elementární chybu. Podle vyšetřovatelů takové chování nebylo neobvyklé u posádek, které na tento typ přešly ze starších letounů Jakovlev Jak-40. Pedály dřívějšího modelu totiž byly vybavené odkládací ploškou, o kterou se piloti mohli bez problému opřít. U strojů Jak-42 však nic takového není.
MAK navíc upozornil na několik dalších chyb posádky – podcenili váhu stroje, kvůli čemuž špatně spočítali správnou startovní rychlost. Letoun měli podle vyšetřovatelů začít zvedat až v rychlosti 210 kilometrů v hodině. V momentě, kdy zjistili problémy měli přerušit start a začít naplno brzdit. Pitva druhého pilota navíc ukázala, že trpěl nervovým onemocněním, s nímž nesměl práci pilota vykonávat.
Závěry oficiálního vyšetřování kladoucí vinu za nehodu pilotům však zpochybnili pozůstalí, na jejichž žádost se nehodě začala věnovat i nezávislá komise, která koncem listopadu přišla s vlastními závěry. Ti za skutečného viníka nehody označili jak konstrukční vady letounu, tak společnost Yak-service, která například opomíjela předletovou přípravu.
Letoun Jakovlev Jak-42D
Výrobce: Saratovský letecký závod
Letoun Jak-42D imatrikulace RA-42434 patřící výzkumnému kosmickému středisku a propagující raketu Proton 18. června 2010 na moskevském letišti Vnukovo | foto: Planepictures.net - OSDU
Modernizovaný model označený písmenem D vycházel z původního typu Jak-42 vyvinutého konstrukční kanceláří Jakovlev v polovině 70. let minulého století v Sovětském svazu. Stroj určený pro střední tratě poháněla trojice moderních dvouproudových motorů s vysokým obtokovým poměrem.
Oproti jiným letounům vyráběným v SSSR tak dosahoval nižší spotřeby paliva a produkoval méně emisí, nebyl ani tak hlučný. Jeho výhodou navíc byla nízká hmotnost a schopnost provozu na nezpevněných ranvejích. Typ měl pomoci nahradit zastarávající letadla Tupolev Tu-134. Už počátkem 80. let však pověst letounu poškodila tragická nehoda při které zahynulo 132 lidí.
Výsledkem bylo také dvouleté uzemnění všech dosud vyrobených strojů. Rozptýlit obavy měla pomoci modernizovaná verze 42D – upravený letoun zahrnoval modernější avioniku, přepracovaný podvozek i palubní systémy.
Změnila se i celková konstrukce, která umožnila zvýšení maximální vzletové hmotnosti a díky novým nádržím i větší dolet. Z 2790 kilometrů se zvedl až na 4000 kilometrů – přidané písmeno znamená Daľnij, tedy dálkový. Saratovský letecký závod začal upravený letoun vyrábět koncem 80 let. Ve výrobě nahradil základní model.
Poškozenou pověst se však úplně napravit nepodařilo, s rozpadem SSSR navíc dopravci začali více používat letadla západní provenience. Za celou dobu výroby celkem vzniklo 119 kusů modifikace 42D.
Po ukončení sériové výroby však ještě šest dalších nedokončených letounů zamířilo přímo do šrotu. O drahé stroje s pošramocenou pověstí nebyl zájem. V aktivní službě jsou dosud zhruba dvě desítky letadel všech podtypů.
Ještě během následujícího roku se objevovaly další skutečnosti, které mohly k nehodě přispět. Ruská prokuratura poukázala na několik pochybení personálu na letišti Tunošna, který – mimo jiné – opomněl zvážit zavazadla pilotů. Skutečná startovní váha letounu byla téměř o polovinu vyšší, než s jakou počítali piloti.
Ruští vyšetřovatelé rok po havárii obvinili manažera aerolinky, který opakovaně porušoval bezpečnostní pravidla letového provozu. Posádku, která letoun pilotovala, totiž vůbec neměl pustit do kokpitu. Kapitánovi údajně zařídil pilotní licenci na základě falešných dokumentů, zatímco druhý pilot v době nehody neměl na tento typ letounu dokončený výcvik.