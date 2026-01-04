Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Autor:
Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S poválečným nástupem letadel s přetlakovou kabinou nebylo o takové nehody nouze. Mezi ně patří i méně známý příběh letu TWA 964.
Část 1/6
Reklamní pohlednice TWA s vyobrazením Constellationu L-049
Velikost Kollsmanova periskopového sextantu D-1 na palubě VC-10, evokuje spolu s postojem navigátora pohled do útrob ponorky před vydáním povelu k vypuštění torpéda.
Bublinkový sextant A-12 výrobce Link Aviation Devices byl masově vyráběný za Druhé světové války. Široké uplatnění našel i v civilním prostředí.
Stránka údržby astrodomu zachycená v manuálu USAF
Lockheed C-69 Constellation
20 fotografií

V pondělí 10. března 1947 panovala nad New Yorkem zatažená obloha s teplotou, která nepřesáhla 6° C. Po sněhu nebylo ani památky. Na letišti LaGuardia se k odletu do Ženevy připravoval Lockheed Constellation L-049 společnosti TWA, Trans World Airlines. TWA létala na lince do Švýcarska od dubna 1946 s mezipřistáním v Ganderu, Shannonu a Paříži. Na jaře 1947 provozovala TWA flotilu 28 strojů L-049 v konfiguraci pro 63 cestujících. Kromě toho se TWA v lednu téhož roku stala vůbec prvním dopravcem, který přes Atlantik zavedl pravidelnou nákladní dopravu do Evropy.

Connie, jak se letounu dodnes přezdívá, vzlétl poprvé v roce 1943 jako vojenská verze C-69. Civilním derivátem se po skončení Druhé světové války v Tichomoří stala verze označená L-049. Konstrukce letounu měla celou řadu moderních prvků, od ovládání vrtulí přes hydraulicky posílený systém řízení až po přetlakovou kabinu, která umožnila létání ve vysokých nadmořských výškách. Díky tomu zažívali cestující dosud nevídaný komfort. Constellation se díky tomu stal prvním masově vyráběným komerčním letadlem s přetlakováním.

První dopravní letoun s přetlakovým trupem měl i něco z létající pevnosti

Pokročilá aerodynamika, charakteristická trojitá směrovka, a čtyři výkonné motory Wright R-3550 udělovali letounu cestovní rychlost 500 km/h s doletem přes 3 600 km při maximálním zatížením. Bohužel pro četnost poruch pohonných jednotek byl Connie, již od počátku označován jako „nejlepší třímotorový letoun na světě“.

Proč se neobejdeme bez přetlakové kabiny?

Čím výše stoupáme, tím méně kyslíku máme k dispozici k dýchání. Děje se to proto, že hustota vzduchu s nadmořskou výškou klesá. Molekuly vzduchu se tak více rozprostírají, čímž se snižuje jejich hustota, a tak je na každý nádech vzduchu k dispozici méně kyslíku. To vše nám ztěžuje dýchání. Ve výšce 5 500 metrů je množství kyslíku poloviční ve srovnání s tím, co obvykle dýcháme na hladině moře. Výstup nad 2 500 metrů bez pomoci moderních technologií může způsobit výškovou nemoc, známou také jako hypoxie. Hypoxie může vést k závratím, bolestem hlavy, potížím s myšlením, bezvědomí, a nakonec ke smrti.

Jednoduše řečeno, přetlakování kabiny je proces, při kterém se do kabiny letadla vhání a odvádí upravený vzduch, aby se v kabině udržel tlak mezi hladinou moře a 2 400 metry. Tento tlak, srovnatelný s tlakem vzduchu, který bychom zažili na hoře ve výšce okolo 2 400 metrů, se nazývá kabinová nadmořská výška a umožňuje normální dýchání. Vzduch uvnitř kabiny je přitom neustále nutné obnovovat čistým vzduchem.



Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

Hliněné pumy či shazování tanků. Ani největší ruský vynálezce neunikl NKVD

Vynálezy a konstrukční výstřelky Pavla Grochovského

Největším ruským vynálezcem, konstruktérem, letcem, parašutistou a pokusným králíkem za posledních sto let byl vnuk polských vyhnanců Pavel Grochovskij. Ať máte představu, do čeho jdete a můžete se...

Rok 2026 bude rok chytrých brýlí. Jsou nenápadné a umějí toho stále více

Nové chytré brýle

V loňském roce jsme mohli vidět první krůčky nového trendu v podobě chytrých brýlí, které se velice přibližují vzhledu těch běžných. Už to nejsou těžké náhlavní soupravy, které nám přinesou celý...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

4. ledna 2026

Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Pokud plánujete v roce 2026 sledovat jen jeden astronomický úkaz, měly by to být srpnové Perseidy. Astronomové hlásí vzácnou shodu okolností: maximum nejoblíbenějšího roje roku nastane v noci, kdy...

3. ledna 2026

Rok 2026 bude rok chytrých brýlí. Jsou nenápadné a umějí toho stále více

Nové chytré brýle

V loňském roce jsme mohli vidět první krůčky nového trendu v podobě chytrých brýlí, které se velice přibližují vzhledu těch běžných. Už to nejsou těžké náhlavní soupravy, které nám přinesou celý...

3. ledna 2026

Před 100 lety se narodil George Martin, „pátý“ člen legendárních The Beatles

George Martin (druhý zprava) se členy skupiny Beatles v roce 1962

Říkalo se mu „pátý“ člen Beatles, ale jako hudební producent spolupracoval i s celou řadou dalších hvězd hudebního nebe, například s Eltonem Johnem nebo Michaelem Jacksonem či třeba s komikem Peterem...

3. ledna 2026

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

vydáno 3. ledna 2026

SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize

Satelit II. generace konstelace Starlink na oběžné dráze (ilustrace)

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident...

2. ledna 2026  6:27

VIDEA ROKU: V depozitářích jsme objevili unikátní maličkosti i válečné stroje

OT-64 SKOT (Střední kolový obrněný transportér) byl nejmodernějším svého druhu...

Seriál Poklady z depozitáře se v roce 2025 podíval na méně známé exponáty Vojenského historického ústavu Praha. V nejsledovanějším dílu jsme vám ukázali předmět, který vrátil první světovou válku do...

2. ledna 2026

Kvadratidy 2026 budou těžko pozorovatelné. Vysoká aktivita ale zůstává

Meteorický roj Kvadrantidy. Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Kalendářní rok tradičně začíná jedním z nejbohatších meteorických rojů. I když v roce 2026 nastávají pro pozorování velmi nepříznivé podmínky kvůli Měsíci, stále jsou Kvadrantidy jedním ze tří...

1. ledna 2026

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

1. ledna 2026

Velká dronová revoluce. Mají válčit samy, nahradit rachejtle, umývače oken i pošťáky

Premium
Drony zásadně mění válčení, ovšem to není vše.

S bzučícími mašinkami na obloze přilétá budoucnost, kterou si zatím neumíme představit. Drony zásadně mění válčení, ovšem to není vše, píše magazín Víkend DNES. Jaké novinky nám přinesou?

31. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hliněné pumy či shazování tanků. Ani největší ruský vynálezce neunikl NKVD

Vynálezy a konstrukční výstřelky Pavla Grochovského

Největším ruským vynálezcem, konstruktérem, letcem, parašutistou a pokusným králíkem za posledních sto let byl vnuk polských vyhnanců Pavel Grochovskij. Ať máte představu, do čeho jdete a můžete se...

31. prosince 2025

Jak nevzdat novoroční předsevzetí? Je třeba „přeladit“ nervové dráhy v mozku

Premium
Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Většina lidí vzdá snahu naplnit novoroční předsevzetí už v lednu. Lidský mozek není k jejich dodržování dostatečně vybavený. Podívejme se, jak hovoří vědecké studie a jak může vypadat návod...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.