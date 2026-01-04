V pondělí 10. března 1947 panovala nad New Yorkem zatažená obloha s teplotou, která nepřesáhla 6° C. Po sněhu nebylo ani památky. Na letišti LaGuardia se k odletu do Ženevy připravoval Lockheed Constellation L-049 společnosti TWA, Trans World Airlines. TWA létala na lince do Švýcarska od dubna 1946 s mezipřistáním v Ganderu, Shannonu a Paříži. Na jaře 1947 provozovala TWA flotilu 28 strojů L-049 v konfiguraci pro 63 cestujících. Kromě toho se TWA v lednu téhož roku stala vůbec prvním dopravcem, který přes Atlantik zavedl pravidelnou nákladní dopravu do Evropy.
Connie, jak se letounu dodnes přezdívá, vzlétl poprvé v roce 1943 jako vojenská verze C-69. Civilním derivátem se po skončení Druhé světové války v Tichomoří stala verze označená L-049. Konstrukce letounu měla celou řadu moderních prvků, od ovládání vrtulí přes hydraulicky posílený systém řízení až po přetlakovou kabinu, která umožnila létání ve vysokých nadmořských výškách. Díky tomu zažívali cestující dosud nevídaný komfort. Constellation se díky tomu stal prvním masově vyráběným komerčním letadlem s přetlakováním.
První dopravní letoun s přetlakovým trupem měl i něco z létající pevnosti
Pokročilá aerodynamika, charakteristická trojitá směrovka, a čtyři výkonné motory Wright R-3550 udělovali letounu cestovní rychlost 500 km/h s doletem přes 3 600 km při maximálním zatížením. Bohužel pro četnost poruch pohonných jednotek byl Connie, již od počátku označován jako „nejlepší třímotorový letoun na světě“.
Proč se neobejdeme bez přetlakové kabiny?
Čím výše stoupáme, tím méně kyslíku máme k dispozici k dýchání. Děje se to proto, že hustota vzduchu s nadmořskou výškou klesá. Molekuly vzduchu se tak více rozprostírají, čímž se snižuje jejich hustota, a tak je na každý nádech vzduchu k dispozici méně kyslíku. To vše nám ztěžuje dýchání. Ve výšce 5 500 metrů je množství kyslíku poloviční ve srovnání s tím, co obvykle dýcháme na hladině moře. Výstup nad 2 500 metrů bez pomoci moderních technologií může způsobit výškovou nemoc, známou také jako hypoxie. Hypoxie může vést k závratím, bolestem hlavy, potížím s myšlením, bezvědomí, a nakonec ke smrti.
Jednoduše řečeno, přetlakování kabiny je proces, při kterém se do kabiny letadla vhání a odvádí upravený vzduch, aby se v kabině udržel tlak mezi hladinou moře a 2 400 metry. Tento tlak, srovnatelný s tlakem vzduchu, který bychom zažili na hoře ve výšce okolo 2 400 metrů, se nazývá kabinová nadmořská výška a umožňuje normální dýchání. Vzduch uvnitř kabiny je přitom neustále nutné obnovovat čistým vzduchem.