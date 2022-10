Český IT distributor je již 20 let špičkou v péči o zákazníky

Na první pohled by mohla být firma COMPOS jedním z mnoha běžných distributorů IT techniky pro firemní zákazníky, jakých je v Česku celá řada. COMPOS ovšem z této řady vystupuje, už třeba proto, že je to ryze česká firma, kterou od jejích počátků zhruba před dvaceti lety „kormidluje“ stále stejný kapitán, majitel a jednatel Jan Vostatek. „Už tehdy jsem začínal s tím, že nebudeme jen rozvážet počítače, ale že budeme fungovat jako konzultanti firem. Jde hlavně o to, jak pracujeme,“ popisuje Vostatek základní princip fungování COMPOSu.

Firma podle něj stojí na čtyřech základních hodnotách, díky nimž se k ní vracejí zákazníci a díky kterým jí zároveň zůstávají věrní zaměstnanci. Těmito hodnotami jsou osobní přístup, rychlost, dostupnost a odbornost. „Nikdy se nestane, že by nás zákazník uháněl, protože na jeho požadavky reagujeme okamžitě,“ říká provozní ředitel COMPOSu Aleš Purkard, který ve firmě působí již 14 let. Rychlost dodávek a dostupnost zboží zaručuje například to, že je COMPOS dodavatelem více než 580 značek IT techniky, firma je napojená na sklady po celé Evropě a má vynikající vztahy s těmi nejdůležitějšími hráči na trhu počítačového hardwaru. „Naši zákazníci v podstatě vědí, že když to neseženou naši obchodníci, nesežene to nikdo,“ usmívá se Aleš Purkard.

Vysoká odbornost pak znamená, že umí COMPOS DISTRIBUTION pro zákazníka vždy najít ideální řešení, poradí s vhodnými alternativami a potřeby zákazníků řeší i proaktivně. „Dbáme na osobní přístup k zákazníkům. Vím, že je tento prozákaznický přístup tak trochu klišé a že ho hlásají všichni, ale v COMPOSu to tak opravdu je,“ říká marketingový ředitel Jiří Dvořák, který do firmy přišel zhruba před rokem a který za sebou má 25 let praxe na pozicích i mimo ČR u velkých nadnárodních hráčů.

Vyzkoušejte to

A jako důkaz přidává konkrétního zákazníka Ski a Bike Centrum Radotín a reakci jejich IT oddělení, proč spolupracují s COMPOS DISTRIBUTION: „Dostává se nám osobního přístupu, roky komunikujeme se stejným obchodníkem. Komunikace je rychlá, dodání obvykle do druhého dne, nic není problém. Panuje mezi námi vzájemná důvěra a poradí nám opravdu s čímkoli.“ Takový přístup přitom není v IT odvětví podle zástupců COMPOS DISTRIBUTION vůbec obvyklý. „Nikoho nenutíme, aby k nám přešel, ale říká vám váš dodavatel, že je normální, když na vaše požadavky reaguje za tři dny? A pak vám vlastně sdělí, že to co chcete, nemá skladem a neumí to sehnat? Vyzkoušejte si nás a uvidíte, co je normální,“ vyzývá Jirka Dvořák potenciální zákazníky.

V budování vztahů se zákazníky jde ale COMPOS DISTRIBUTION ještě dál. Díky svým dlouhodobým zkušenostem a vztahům s dodavateli totiž firma pořádá již sedmým rokem vlastní serverovou konferenci. Ta se letos koná 26. října v pražském Hotelu Comfort. „Náš odborník na servery Karel Štambera dbá na to, aby prezentace měly praktický smysl. Když to řeknu upřímně, nemá rád plytké řeči, ukazuje na produktech a řešeních to, co je na nich dobré, i to, co ideální není. I to může některým firmám otevřít v oblasti IT oči,“ láká Dvořák na konferenci.

Stabilní tým

Specialista na servery je zároveň důkazem toho, že zaměstnanci v COMPOS DISTRIBUTION zůstávají skutečně rádi. Ve firmě působí přes 10 let - a takových je v celkově 25členném týmu víc. Patří mezi ně i Miroslava Krákorová, dnes senior obchodník a školitel firmy. Než do COMPOSu nastoupila, pracovala jako obchodní zástupce v oblasti gastronomie. „Moc mi to nevyhovovalo a hledala jsem něco, co by mě naplňovalo. IT znalosti jsem tehdy neměla žádné, ale Honza Vostatek mě vším provedl a pomohl mi se zorientovat,“ říká žena, která dnes patří k nejúspěšnějším obchodníkům ve firmě.

I vzhledem k růstu společnosti se pak její relativně malý tým přesto neustále rozrůstá. Z firmy, s níž Jan Vostatek začínal doslova v garáži a ve které z počátku prošel, jak sám říká, všemi pozicemi od nákupčího po skladníka a obchodníka, je dnes společnost s obratem přes 500 milionů korun ročně. „Rosteme tempem okolo 20 procent ročně,“ říká Vostatek. A věrnost zákazníků i zaměstnanců v tom firmě samozřejmě velmi pomáhá. „Základem je neměnit pravidla hry nejen v případě zákazníků, ale i v případě zaměstnanců. Jak se chovám k zákazníkům, se snažím chovat i k lidem ve své firmě,“ popisuje Vostatek jeden ze základních stavebních kamenů úspěchu COMPOS DISTRIBUTION.