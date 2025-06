Cloud computing využívají 4 z 5 velkých firem! Kde je tajemství jeho úspěchu?

Ilustrační foto - cloud computing | foto: Image by Gerd Altmann from Pixabay , Creative Commons

Cloud computing se stal standardem moderního podnikání. Místo vlastních serverů a složité infrastruktury si firmy potřebné IT zdroje jednoduše pronajímají přes internet.

Jak cloud computing funguje?

Cloud nabízí desítky okamžitě dostupných řešení, a přitom se vždy platí pouze reálné využití cloudových služeb. Cloudové systémy mohou mít podobu jednoduchého úložiště, ale i komplexního virtuálního prostředí. Kdo využívá cloud computing, má k dispozici obrovskou výpočetní sílu, neomezené úložiště a nejmodernější aplikace.

Cloud šetří peníze a zvyšuje konkurenceschopnost

Cloud computing – 3 typy: Veřejný cloud Sdílená infrastruktura pro více zákazníků, vhodná zejména pro běžné firemní operace a menší společnosti s důrazem na nízké náklady a vysokou flexibilitu. Privátní cloud Infrastruktura vyhrazená pouze pro konkrétní organizaci. Poskytuje vyšší kontrolu nad bezpečností a soukromím dat. Řešení je vhodné pro větší firmy operující s citlivými daty. Hybridní cloud Chytrá kombinace veřejného a privátního cloudu. Umožňuje optimalizovat náklady a flexibilně škálovat zdroje podle aktuálních potřeb rostoucích společností.

Přechod na cloud computing je strategické rozhodnutí s přímým dopadem na zisk firmy. Přináší flexibilitu, snadnou dostupnost dat, snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti dat a stále aktuální technologie. Navíc se cloudové aplikace jednoduše integrují do dalších systémů pro vyšší produktivitu společnosti.

Dnes už můžeme s jistotou tvrdit, že cloud je pro všechny, od jednotlivců až po velké korporace. Důležité je zejména zvážit konkrétní potřeby a vybrat řešení na míru, které nejlépe pomůže dosáhnout obchodních cílů. Budoucnost je v cloudu!

Modely cloudových služeb

Cloudové služby podle nabídky poskytovatele:

Software jako služba (SaaS)

Hotové aplikace dostupné přes internet. Ideální řešení pro firmy, které chtějí využívat moderní software bez starostí o jeho technické zázemí. Jedná se například o e-mailové služby, kancelářské balíky nebo CRM systémy.

Platforma jako služba (PaaS)

Jedná se o vývojové prostředí s nástroji pro vytváření vlastních aplikací. Pomáhá zrychlit vývoj a nasazení aplikací, vývojáři se mohou soustředit na kód, o infrastrukturu se stará poskytovatel.

Infrastruktura jako služba (IaaS)

Toto řešení nabízí maximální kontrolu nad IT prostředím, firmy si spravují vlastní operační systémy a aplikace na pronajaté infrastruktuře – na virtuálních serverech a úložištích.

V moderním cloudu se objevují také specializované služby jako GPUaaS, které poskytují přístup k výkonnému grafickému hardwaru pro náročné výpočty.

Využití cloudových služeb v ČR

Podle portálu Network.org se očekává, že v roce 2025 globální trh cloud computingu dosáhne 912,77 miliardy dolarů. V letošním roce by také mělo využívat služeb veřejného cloudu 96 % společností a privátního cloudu 84 % firem. Do letošního roku by měla být uložena v cloudu polovina celosvětových dat.

Podle Českého statistického úřadu obliba využívání cloudových služeb u firem v České republice roste: „V roce 2023 využívalo některou ze služeb placeného cloudu 47 % podniků s deseti a více zaměstnanci, přičemž mezi velkými firmami jich bylo 79 %, ve skupině středně velkých (50–249 zaměstnanců) 60 % a z malých (do 49 zaměstnanců) pak 43 %. Podíl velkých podniků využívajících placený cloud se od roku 2014 zvýšil více než čtyřikrát, tehdy jich byla přibližně pětina.“