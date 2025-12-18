Krmítko za oknem nebo na zahradě a pravidelné dosypávání slunečnice či jiných semínek k pozdnímu podzimu, zimě a jaru tak nějak patří. Dřív bylo pro pozorování strávníků potřeba tiše sedět a čekat, dnes to může být o mnoho jednodušší. S krmítkem s kamerou navíc můžete jejich hodování pozorovat z bezprostřední vzdálenosti – vidíte jim do zobáčku.
Vyzkoušeli jsme dvě „chytrá krmítka“, jedno levné a druhé třikrát dražší. Je to přesně ta situace, kdy u toho dražšího si spousta čtenářů pomyslí „to je zase předražené, takové se dá koupit i za třetinu“, přičemž za třetinu mohou koupit něco podobného, ale s úplně jinými vlastnostmi a funkcemi. Což nutně nemusí znamenat, že ta levná varianta je špatná, jen její vlastnosti odpovídají ceně.
Bird Buddy skvělý obraz a umělá inteligence
Dražší krmítko zde zastupuje Bird Buddy Smart Bird Feeder PRO SOLAR za 7 799 Kč. Krmítko komunikuje prostřednictvím wi-fi a pokud chcete, posílá vám do aplikace notifikace, že ke krmítku dorazili hosté. V tu chvíli si můžete pustit živý stream z kamery a dění pozorovat. Nebo si otevřete galerii návštěv a jednotlivé strávníky si můžete prohlédnout kdykoli – každá návštěva má krátké video (30 – 60 s) a soubor fotografií. Téměř u každé návštěvy je i uveden, který druh v záběru zrovna je – obraz totiž vyhodnocuje umělá inteligence. Pokud neví, nevymýšlí si a přizná to.
K nám nejčastěji létala sýkora koňadra (Great tit) a vrabec (Eurasian tree sparrow). Aplikace zatím není v češtině, takže máme dobrou radu, pokud byste některé druhy googlovali, nespleťte si třeba „great tit“ a „big tit“, zejména ve firemní síti.
Kamera má rozlišení QHD (respektive 1440 × 2560 pix), fotografie pak 5 MPix a obraz je velmi dobrý – jak záznam vypadá uvidíte ve videu v úvodu článku. Jen je dobré jednou za čas, zejména po prudším dešti nebo sněžení, hadříkem otřít čočku kamery. Zaschlá kapka s nečistotou jinak bude v záběru vidět, což se můžete všimnout ve videu. Musíte počítat s tím, že záběr je „na výšku“, jak se dnes na sociální sítě hodí.
V případě sýkorek jsme občas viděli pouze odlétající „zadnici“ – to v případě, že byla návštěva příliš krátká a začátek záznamu tu první sekundu minul. Kapacitu vnitřní paměti výrobce neudává, záznamy se totiž ukládají do firemního cloudu.
Vestavěný akumulátor má kapacitu 3 800 mAh a průběžně se dobíjí ze solárního panelu na stříšce krmítka. Krmítko jsme měli instalované zhruba 8 měsíců a nebylo potřeba jej nijak dobíjet. Během listopadových a prosincových dní, kdy je u krmítka hodně živo a zároveň je méně slunce, někdy stav nabití klesl k 60 procentům, ale většinou byl o pár dní později zase na 80. V případě potřeby je možné kameru dobít pomocí USB-C kabelu, ale nemyslíme si, že k tomu někdy dojde.
V základním balení je závěsný držák na větev nebo skobu, my jsme použili příplatkový držák pro nástěnnou montáž. Držák neumožňuje žádné nastavení sklonu (tedy počítá s opravdu svislou stěnou, krmítkem na něm lze otáčet pouze do stran).
K nasypávání zrní do zásobníku slouží malá dvířka ve štítu stříšky, v balení najdete i násypku, ale zpravidla jsem to tam sypal přímo z pytlíku.
Evolveo fotopast v krmítku za zajímavou cenu
Tím levným krmítkem je Evolveo StrongVision BirdFeeder za 2 490 Kč. Na papíře vypadá poměrně podobně jako Bird Buddy, jde ale o zcela jiné zařízení. Zkráceně můžeme říci, že je to fotopast vložená do krmítka.
Funguje to tak, že jednou za čas přijdete poblíž krmítka, spustíte aplikaci, pomocí bluetooth začne komunikovat s fotopastí, probudí wi-fi a telefon se pak k této wi-fi napřímo připojí. V aplikaci si pak můžete otevřít složku s fotografiemi a složku s videi a ty si přehrávat, nebo stáhnout do paměti telefonu. Spustit můžete i přímý přenos záběru z kamery.
Případně můžete pouzdro fotopasti otevřít a vyjmout microSD kartu a stáhnout všechny záznamy v počítači. My jsme používali starší 16GB médium, fotopast zvládne až 256 GB.
Kamera je FullHD, fotografie mohou mít rozlišení až 24 Mpix, jde ale samozřejmě o interpolaci, tedy umělý přepočet, snímač má nativě 2 MPix. Mimo senzoru pohybu má fotopast i IR přísvit pro noční vidění, který jsme ale s ptáky nevyzkoušeli – všichni naši strávníci v noci spí. Na kočky a ježky je krmítko instalované přeci jen vysoko.
Obraz není špatný, avšak velmi často jsou ptáci tak blízko objektivu, že zóna ostrosti začíná až za nimi a jsou tedy rozostření. Čočku se ptákům podařilo „začunit“ častěji než u Bird Buddy, nezapomínejte ji občas přetřít vlhkým hadříkem. Jak záznam vypadá, se můžete podívat na druhém videu.
Fotopast je napájena vestavěným akumulátorem s kapacitou 3000 mAh, průběžně jej doplňují solární panely na stříšce krmítka. I Evolveo jsme měli nainstalované osm měsíců a až do prosince dobíjení stačilo. Pak se ale akumulátor vybil a bylo nutné jej dobít pomocí USB-C kabelu. Není to zásadní problém, ale je s tím potřeba počítat.
V balení je „kurta“ pro instalaci na kmen stromu a také nástěnný držák. Ten má na konci sice kloub a lze jím přesné naklonění krmítka doladit, ale je trochu poddimenzovaný, při poskakování ptáčků trochu pruží a jednou za čas jsem jej musel dotáhnout a srovnat.
Pro dosypání semen je potřeba vyklopit dvě páčky, nenechat z přední části vypadnout fotopast a celek vysunou zpod stříšky – a potravu pak snadno dosypat. Chce to trochu šikovnosti.