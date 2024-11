Přeloží křik vašeho dítěte. Nová chůvička využívá AI a výsledky překvapí

Mám hlad, bolí mě bříško, je mi zima, mám strach... Zní vám to všechno jako stejný křik? Na trh přichází nový model dětské chůvičky, která vám – samozřejmě kromě obvyklých funkcí – přeloží, co vám chce vaše dítě svým pláčem říct. Využívá k tomu umělou inteligenci a my jsme zařízení za pomoci nejmladšího testera v historii Technetu vyzkoušeli.