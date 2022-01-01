V polovině července se přes Jadran přehnala vlna bouřek a vydatných dešťů a zdálo se, že požáry budou na čas minulostí. Ale dlouhodobě vyprahlá země a silný vítr na Balkáně opět napomohly k novým požárům. Jedním z nich byl i požár lesa nedaleko přímořského letoviska Primošten. Práce leteckých hasičů se podařilo zachytit spolupracovníkovi Technetu.
Autor: Pavel Barták
Letovisko Primošten je vzdušnou čarou cca 80 km od civilního a vojenského letiště Zadar Zemunik, kde má základnu i 885. hasičská letka Chorvatského letectva. Dle veřejně dostupných údajů tato letka disponuje šesti letouny Canadair CL-415 a šesti letouny Air Tractor AT-802 ve verzích AT-802A a AT-802F Fire Boss.
Autor: Pavel Barták
Detail vodní nádrže a rozvod vypouštěcích trubek letounu Air Tractor AT-802
Autor: Pavel Barták
Na hašení požáru u obce Široká se kromě klasických pozemních jednotek hasičů podílely letouny právě ze základny Zemunik. Nedlouho po vzniku požáru se u jeho ohniska objevily celkem tři „vodní bombardéry“. Dva letouny Canadair CL415 a jeden Air Tractor AT802F Fire Boss ve dvoumístné verzi. Stroje nabíraly vodu k hašení v dlouhé zátoce u obce Grebaštica. Celá akce trvala cca dvě hodiny.
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415 je letoun kanadské firmy Canadair určený k hašení požárů. Jedná se o dvoumotorový, celokovový, obojživelný, hornoplošný létající člun, schopný startu jak z pevniny, tak i z vodní plochy.
Autor: Pavel Barták
Letoun CL-415 byl odvozen z verze CL-215 s pístovými motory, která poprvé vzlétla v roce 1967. Modernizovaná verze CL-415 měla první let v roce 1993.
Autor: Pavel Barták
Letoun je vybaven turbovrtulovými motory Pratt & Whitney Canada PW123AF o max výkonu 1 775 kW a čtyřlistými vrtulemi. Jedná se o osvědčený a vyzkoušený letoun, který se používá k hašení požárů v řadě zemí světa a zejména v přímořských evropských státech.
Autor: Pavel Barták
Air Tractor AT-802 je původně zemědělský letoun americké firmy Air Tractor, který poprvé vzlétl v roce 1990 a který se vyrábí v několika verzích. Jednou z nich je speciálně upravený letoun určený k nabírání vody z vodních ploch a k následnému hašení případných požárů.
Autor: Pavel Barták
Air Tractor AT-802 a Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
CL-415 vyniká robustní konstrukcí, která musí odolávat namáhání letounu při nabírání z vodní hladiny a vypouštění vody k hašení požárů, dále několika hodinovým hasícím zásahům většinou v přízemních výškách a při vysokých teplotách vzduchu.
Autor: Pavel Barták
Letoun pojme cca 6 140 l vody, kterou při letmém přistání na hladině nabere během několika desítek sekund na dráze několik set metrů. To vše klade vysoké nároky jednak na letadlo, ale zároveň na posádku letounu.
Autor: Pavel Barták
V létě 2022 se dvojice těchto letadel účastnila likvidace mohutného lesního požáru, který postihl Národní park České Švýcarsko na severu Čech.
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415 a Air Tractor AT-802
Autor: Pavel Barták
Air Tractor AT-802 je jednomotorový, celokovový, obojživelný, dolnoplošný letoun s plováky schopný startu jak z pevniny, tak i z vodní plochy. Letoun je vybaven jedním turbovrtulovým motorem Pratt & Whitney Canada PT6A-67AG turboprop o výkonu 1010 kW.
Autor: Pavel Barták
Letouny Canadair CL-415 odlétají naplněné vodou
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415 dosedá na vodní hladinu
Autor: Pavel Barták
Detail přídě Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415 nabírá vodu
Autor: Pavel Barták
AT-802F pojme cca 3 100 l vody, kterou při letmém přistání na hladině nabere během několika desítek sekund na dráze několik set metrů.
Autor: Pavel Barták
Nízký let nad vodní hladinou letounu Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Letouny Canadair CL-415 a AT-802F odlétají nad požár
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Air Tractor AT-802
Autor: Pavel Barták
Turbovrtulový Canadair CL-415 konstrukčně přímo vychází z předchozího pístového CL-215. Těch odlišností (vylepšení) je tam ovšem celé řada, ale motory jsou z pohledu externího pozorovatele nejnápadnější.
Autor: European Commission DG ECHO, CC BY-SA 2.0
Italské požární speciální letouny Canadair nad hořícím Českým Švýcarskem (6. srpna 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Canadair CL-215T. Přestavby olétaných CL-215 na verzi CL-215T spočívaly především ve výměně motorů, kdy se místo starých pístových instalovaly nové turbovrtulové Pratt & Whitney Canada PW123AP, tedy stejné jako dostal modernizovaný typ CL-415.
Autor: Contando Estrelas, CC BY-SA 2.0
Pístový Canadair CL-215
Autor: Pedro Aragao, CC BY-SA 3.0
První z italských letounů Canadair nabral vodu v jezeru Milada a zamířil nad hořící České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Policie ČR
Na letiště Vodochody kolem poledne dorazila z Itálie dvě letadla Canadair. (5. srpna 2022)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Na letiště Vodochody kolem poledne dorazila z Itálie dvě letadla Canadair. (5. srpna 2022)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Průlet italského hasičského speciálu Canadiair nad Janovem v Českém Švýcarsku. (5. srpna 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Průlet italského hasičského speciálu Canadiair nad Janovem v Českém Švýcarsku. (5. srpna 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Pístový letoun Canadair CL-215
Autor: U.S. National Park Service, public domain
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA