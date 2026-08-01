|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Brutální ruská železnice. Lidé tam jednou nosili vodu do lokomotivy v botách
Za zimou hustou tak, že by se dala krájet, byla postavena Norilská železnice. A není to železnice ledajaká, dlouho byla nejsevernější velkou železnicí na celém širém světě. A jak jinak, nevznikla by...
VIDEO: Co se stane, když do odlétající rakety udeří blesk
Do rakety Dlouhý pochod-3B, která vynášela na oběžnou dráhu družici Tianlian II-06, udeřil blesk. Raketa odstartovala 23. července 2026 z kosmodromu Si-čchang v čínské provincii S’-čchuan.
Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze
I když příjmení našeho dnešního modeláře by mohlo s trochou fantazie či špatnými brýlemi evokovat spíše parní trakci, přináší nám příběh modelu lokomotivy řady T 466.0 v úctyhodném měřítku 1/8. Zde...
Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale
Během nedávného leteckého dne belgický vzdušných sil na základně Florennes se nám podařilo zachytit působivé vystoupení francouzského letounu Dassault Rafale. Podívejte se, co dovede.
Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků
Před padesáti lety se odehrálo jedno z nejtragičtějších neštěstí v historii československého letectví. Iljušin Il-18 na lince z Prahy do Bratislavy se krátce před přistáním zřítil do jezera Zlaté...
Nejlepší webhosting pro firmy a podnikatele: srovnání českých služeb 2026
Pomalý web odrazuje zákazníky. Výpadek navíc poškozuje pověst firmy. Podle čeho tedy vybrat webhosting, který vás nezklame zrovna ve chvíli, kdy na webu záleží nejvíc? Otestovali jsme šest...
Zachytili jsme kolotoč hasičských letounů nad chorvatskou zátokou
V polovině července se přes Jadran přehnala vlna bouřek a vydatných dešťů a zdálo se, že požáry budou na čas minulostí. Ale dlouhodobě vyprahlá země a silný vítr na Balkáně opět napomohly k novým...
Nový sauropodní dinosaurus měřil sedm metrů. Proti příbuzným byl trpaslík
Paleontologové našli a popsali dosud neznámou potvoru z oblíbené dinosauří skupiny Sauropoda. Ve srovnání se svými značně přerostlými příbuznými byla maličká. Patří mezi nejstarší známé zástupce celé...
Zatmění Slunce 2026 vyfotíte i mobilem. Bez této věci to však nezkoušejte
Zvládnout památeční fotku během ojedinělého zážitku, kterým zatmění Slunce bezesporu je, není nic jednoduchého. Vyžaduje pečlivou přípravu i zabezpečení. Snímače fotoaparátů (ani mobilních telefonů)...
Německo jen předstírá odzbrojení, varovaly Národní listy před sto lety
Sedm let po skončení první světové války se Evropa stále přela o to, zda poražené státy skutečně plní podmínky mírových smluv. Národní listy upozorňovaly, že Německo i Rakousko sice formálně...
Rusko zvládlo výrobu jaderných zbraní mnohem dřív než výrobu toaletního papíru
Že bylo Rusko, respektive Sovětský svaz, velmocí na hliněných nohou, dnes nikdo světaznalý nezpochybňuje. Ale tu velkou zemi, jejíž problémy neznají hranic, nemusíme pouze hanět. Například jaderné...
VIDEO: Jeden z největších leteckých veletrhů světa ukázal i křest speciálu AČR
Mezinárodní letecký veletrh v britském Farnborough se opakuje jen jednou za dva roky. Patří mezi největší letecký veletrh na světě a není tak překvapením, že jej podle organizátorů navštívilo na 141...
Nejrychlejší letoun Aviatické pouti 2026 předvedl, co dovede Eurofighter
Připomeňme si unikátní letovou ukázku, která si vysloužila obdiv návštěvníků letošní Aviatické pouti v Hradci Králové. Pilot stroje Eurofighter Typhoon z elitní německé jednotky Taktisches...
Dívku u Horažďovic zabila před 100 lety puma. Armáda tvrdila, že neselhala
Tragická nehoda na vojenské střelnici u Horažďovic si v létě 1926 vyžádala život sedmnáctileté dcery železničního zřízence. Lidové noviny přinesly nejen zprávu o neštěstí, ale i podrobné vysvětlení...
Problémy chytrých brýlí. Přicházejí první zákazy a vypínání při nahrávání
Chytré brýle mají být fenoménem letošního roku. Ještě se však ani pořádně nedostaly k uživatelům... A už budí kontroverze. V hledáčku je především nahrávání videa, které je méně nápadné, než když...
Třicet let starý web navštěvují miliony lidí ročně. Dělají překlep v adrese
Psal se rok 1996. Internet obsahoval jen necelých 260 tisíc webových stránek. Facebook byl osm let vzdálená budoucnost. Jedna paní z Kalifornie dostala od svého manžela originální dárek – doménu se...
POZOR VLAK: Jak se šalina z Brna stala experimentální vlakotramvají
Znáte pohádku o ošklivém káčátku, z něhož se stala nádherná labuť? Podobnou proměnu uvidíte v hlavní reportáži 161. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Jeho autoři od samého začátku sledovali přestavbu...