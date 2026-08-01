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Zachytili jsme kolotoč hasičských letounů nad chorvatskou zátokou

V polovině července se přes Jadran přehnala vlna bouřek a vydatných dešťů a zdálo se, že požáry budou na čas minulostí. Ale dlouhodobě vyprahlá země a silný vítr na Balkáně opět napomohly k novým požárům. Jedním z nich byl i požár lesa nedaleko přímořského letoviska Primošten. Práce leteckých hasičů se podařilo zachytit spolupracovníkovi Technetu.

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