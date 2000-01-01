Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti světa v Chile v roce 2015, kdy oblast navštívila mimotropická cyklóna. Přibližme si obrazem předmětnou zaniklou trať, která byla svého času i vyhledávaným cílem železničních nadšenců.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Železnice Tocopilla–Toco spojovala přístav Tocopilla s nedalekou oblastí těžby a zpracování čilského ledku (dusičnanu sodného) na náhorní plošině Toco v poušti Atacama. Cílovou stanicí byla továrna Santa Isabel, kde se ze surové vytěžené hmoty vyčištěný dusičnan sodný vyráběl.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway. Krajina je tak nehostinná, že zelenou barvu vidíme pouze na drážních vozidlech.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Pohled přes úbočí s tratí na přístavní zařízení v Tocopille
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Železnice tedy primárně sloužila ledkovému průmyslu, a to jak k dopravě vytěžené hmoty ke zpracování, tak následně k dopravě výsledného produktu do přístavu v Tocopille, odkud mířil na lodích do světa. Na trati jezdily v malé míře i osobní vlaky spojující Tocopillu a El Toco. Na přelomu 19. a 20. století jezdily osobní vlaky dvakrát týdně a někdy v 60. letech byly nahrazeny autobusy.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
A pro jaké cestující tam byly osobními vlaky určeny? Každého správně napadnou dělníci. Ale to není vše, tehdy právě do šedesátých let se u zpracovatelských provozů a těžebních polí nacházela malá městečka, nehostinná stejně jako tamní poušť. Tam žili nejen zaměstnanci ledkového průmyslu, ale i jejich rodiny. Městečka disponovala i základní občanskou vybaveností, včetně škol pro děti. Přesto se nelze divit, že si lidé rádi vyjeli železnicí i do civilizace k pobřeží.
Autor: Fotos históricas de Chile
Ale vraťme se k nákladům. Dusičnan sodný se ze zpracovatelských provozů dopravoval do přístavu nejprve pouze v pytlích, ve kterých samozřejmě pokračoval i po moři (k velkým lodím popojel na člunech, to muselo dát příšernou práci). Později se tento produkt začal přepravoval i sypaný, přičemž minimálně od roku 1961 přeprava v sypané formě začala markantně převažovat. Toho roku byl totiž v přístavu Tocopilla zprovozněn dopravník na dlouhém rameni, pomocí kterého se s velkou produktivitou dopravuje dusičnan sodný do podpalubí velkých lodí.
Autor: Fotos históricas de Chile
Pohled na rameno s dopravníkem na dusičnan sodný v přístavu Tocopilla
Autor: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
Ještě jeden pohled na stejný dopravník. A máme štěstí, zde už přímo vidíme nakládku sypaného produktu do podpalubí lodě.
Autor: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
Železnice Tocopilla–Toco byla otevřena v roce 1890. Jak se rozšiřovala oblast těžby, vyrážely z ní další větve až měl nakonec dosáhla systém kolejiště celkové délky kolejí kolem 230 kilometrů. Trakce byla původně parní, ale od roku 1927 došlo k částečné elektrifikaci. Na této fotografii vidíme první typ elektrické lokomotivy vyrobené speciálně pro tuto železnici. Jedná se o typ GE 289A Boxcab a v této galerii bude pro svůj význam lokomotivou nejrozšířenější. Zdaleka ne celá trať byla ovšem elektrifikována, na neelektrifikovaných sekcích byla potom parní trakce nahrazena trakcí motorovou.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Když jsme si prozradili datum zahájení provozu železnice Tocopilla–Toco, uveďme si i limitní datum z druhé strany časového intervalu. V srpnu roku 2015 bylo Chile zasaženo ničivou mimotropickou cyklónou.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Dešťové srážky dopadaly i na poušť Atacamu. Vzhledem k tomu, že tato poušť je klasifikována jako nejsušší na světě, mohl by se tam déšť považovat za štěstí. Ale nebylo tomu tak, deštěm vyvolané sesuvy půdy železnici dost poničily a v některých částech i odnesly. Následně se zjistilo, že se její rekonstrukce už nevyplatí, a proto byla celá zrušena. Ostatně to souviselo i s už klesající intenzitou těžby. Doprava zajišťující potřeby místního ledkového průmyslu byla převedena na automobilní.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Jednalo se o trať úzkorozchodnou, kdy rozchod činil 1 067 mm (3 stopy a 6 palců).
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Trakční napájecí soustava na elektrifikovaných úsecích byla 1,5 kV stejnosměrných.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Při stavbě trati byla snaha minimalizovat počet mostů a tunelů. I proto se někde klikatí, co to dá. Nejostřejší oblouky mají poloměr pouhých 55 metrů.
Autor: Danielwipf, CC BY-SA 4.0
Do svého nejvyššího bodu, v nadmořské výšce 1 495 metrů u stanice Ojeda, vystoupala trať na svém 53. kilometru. Potom mírně klesala až do El Toca a továrny Santa Isabel, která ležela na 88. traťovém kilometru.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Na Tocopilla railway se v celé její historii objevilo minimálně 165 lokomotiv, z toho bylo (opět minimálně) 31 lokomotiv parních, 110 elektrických a 24 dieselových. Jednalo se o desítky typů lokomotiv. Jen některé z nich však byly určeny pro dopravu finálního produktu ze zpracovatelských provozů do přístavu. Tyto stěžejní lokomotivy jsou obecně na téma Tocopilla railway nejčastěji zobrazované. Je to i logické, protože když běhalo něco malého přímo v těžebním teritoriu, tak to bylo před zraky běžných lidí, kteří neměli co na práci, skryto. Zde vidíme snad neznámější lokomotivu z Tocopilla railway, kterou je elektrická GE 289A Boxcab.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Elektrické lokomotivy GE 289A Boxcab se staly doslova ikonami. V roce 1927 bylo zakoupeno sedm těchto lokomotivy, které dostaly čísla 601 až 607. Z typového označení vidíme, že se jedná o výrobky firmy General Electric. Lokomotivy o hmotnosti 67 tun mají pojez Bo′Bo′. Na železnice Tocopilla - Toco sloužily až do jejího uzavření v roce 2015.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Železnice Tocopilla samozřejmě neměla nic společného s Chilskými státními dráhami, zpravidla ji vlastnila a provozovala právě předmětná firma těžící a zpracovávající ledek. A ta se postupně několikrát transformovala a měnila majitele, nějaký čas byla i státní. V současnosti už nějaký čas nese název La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Změny firemní se týkaly i železnice, na této starší fotografii vidíme lokomotivu GE 289A Boxcab ještě v hnědé barvě a s označením společnosti SIT (Servicio Integral de Transporte), což byl tehdejší dceřiný podnik tamního těžebního holdingu.
Autor: Fotos históricas de Chile
Jedna z parních lokomotiv na Tocopilla railway
Autor: public domain
Jedna z parních lokomotiv na Tocopilla railway
Autor: public domain
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Užitkový automobil modifikovaný jako pracovní drezína na Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Poslední typ elektrických lokomotiv pro Tocopilla railway
Autor: Danielwipf, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Jedna z dieselových lokomotiv na Tocopilla railway
Autor: Danielwipf, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Danielwipf, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
Tocopilla railway
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0