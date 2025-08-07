Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Společnost OpenAI uvedla, že nový model GPT-5 bude k dispozici všem 700 milionům uživatelů ChatGPT, uvedla společnost OpenAI. Poukázala zejména na schopnosti nového modelu při tvorbě softwaru, napsala agentura DPA.
Model GPT-5 přichází po více než dvou letech od vydání jeho předchůdce GPT-4. „GPT-4 působil dojmem, že mluvíte se studentem vysoké školy. U GPT-5 máte poprvé opravdu pocit, že na každé téma hovoříte s expertem, který je na úrovni nositele doktorátu,“ uvedl Altman.
OpenAI jedná o prodeji akcií, hodnota firmy šplhá k půl bilionu dolarů
Vydání přichází v kritické době pro odvětví umělé inteligence. Největší světoví vývojáři AI - Alphabet, Meta, Amazon a Microsoft , který podporuje OpenAI - dramaticky zvýšili kapitálové výdaje na zaplacení datových center AI, což živí naděje investorů na velké zisky.
Vývojáři očekávají, že v tomto fiskálním roce utratí celkem téměř 400 miliard dolarů. Společnost OpenAI nyní vede počáteční jednání o tom, že umožní zaměstnancům vyplatit peníze při ocenění 500 miliard dolarů, což je obrovský nárůst oproti současnému ocenění 300 miliard dolarů. Špičkoví výzkumníci v oblasti umělé inteligence současně pobírají bonusy při podpisu smlouvy ve výši 100 milionů dolarů.
Lidé si rádi povídají s ChatGPT, výdaje jsou vysoké
„Výdaje podniků na umělou inteligenci jsou zatím poměrně slabé, zatímco výdaje spotřebitelů na umělou inteligenci jsou poměrně vysoké. Lidé si rádi povídají s ChatGPT,“ uvedl ekonom Noah Smith. „Ale spotřebitelské výdaje na AI prostě nebudou ani zdaleka stačit na to, aby ospravedlnily všechny peníze, které se utrácejí za datová centra AI.“
OpenAI klade důraz na zdatnost GPT-5 pro podniky. Společnost uvedla, že model vyniká v psaní a v odpovědích na dotazy týkající se zdraví a financí.
OpenAI buduje sociální síť. Když bude úspěšná, může být zdrojem dat pro AI
„U GPT-5 mám poprvé opravdu pocit, že se můžete zeptat legitimního odborníka, odborníka na úrovni doktora, na cokoli,“ řekl na tiskovém brífinku generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman. „Jednou z nejúžasnějších věcí, které dokáže, je napsat vám dobrý okamžitý software. Schopnost vytvořit software na vyžádání bude jedním z určujících rysů éry GPT-5.“
Skok z GPT-4 na GPT-5 není tak velký jako předchozí vylepšení OpenAI
Jedním z klíčových měřítek úspěchu je, zda se krok z GPT-4 na GPT-5 vyrovná předchozím vylepšením výzkumné laboratoře. Dva první recenzenti agentuře Reuters řekli, že nový model na ně sice udělal dojem svou schopností kódovat a řešit vědecké a matematické problémy, ale že podle nich skok z GPT-4 na GPT-5 není tak velký jako předchozí vylepšení OpenAI.
Společnost OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant Microsoft, v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.