Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Autor: ,
  22:14
Americká společnost OpenAI představila ve čtvrtek novou generaci umělé inteligence (AI) pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Nový model GPT-5 je podle šéfa firmy Sama Altmana schopen s uživatelem na každé téma komunikovat na úrovni experta s doktorátem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Společnost OpenAI uvedla, že nový model GPT-5 bude k dispozici všem 700 milionům uživatelů ChatGPT, uvedla společnost OpenAI. Poukázala zejména na schopnosti nového modelu při tvorbě softwaru, napsala agentura DPA.

Model GPT-5 přichází po více než dvou letech od vydání jeho předchůdce GPT-4. „GPT-4 působil dojmem, že mluvíte se studentem vysoké školy. U GPT-5 máte poprvé opravdu pocit, že na každé téma hovoříte s expertem, který je na úrovni nositele doktorátu,“ uvedl Altman.

OpenAI jedná o prodeji akcií, hodnota firmy šplhá k půl bilionu dolarů

Vydání přichází v kritické době pro odvětví umělé inteligence. Největší světoví vývojáři AI - Alphabet, Meta, Amazon a Microsoft , který podporuje OpenAI - dramaticky zvýšili kapitálové výdaje na zaplacení datových center AI, což živí naděje investorů na velké zisky.

Vývojáři očekávají, že v tomto fiskálním roce utratí celkem téměř 400 miliard dolarů. Společnost OpenAI nyní vede počáteční jednání o tom, že umožní zaměstnancům vyplatit peníze při ocenění 500 miliard dolarů, což je obrovský nárůst oproti současnému ocenění 300 miliard dolarů. Špičkoví výzkumníci v oblasti umělé inteligence současně pobírají bonusy při podpisu smlouvy ve výši 100 milionů dolarů.

Lidé si rádi povídají s ChatGPT, výdaje jsou vysoké

„Výdaje podniků na umělou inteligenci jsou zatím poměrně slabé, zatímco výdaje spotřebitelů na umělou inteligenci jsou poměrně vysoké. Lidé si rádi povídají s ChatGPT,“ uvedl ekonom Noah Smith. „Ale spotřebitelské výdaje na AI prostě nebudou ani zdaleka stačit na to, aby ospravedlnily všechny peníze, které se utrácejí za datová centra AI.“

OpenAI klade důraz na zdatnost GPT-5 pro podniky. Společnost uvedla, že model vyniká v psaní a v odpovědích na dotazy týkající se zdraví a financí.

OpenAI buduje sociální síť. Když bude úspěšná, může být zdrojem dat pro AI

„U GPT-5 mám poprvé opravdu pocit, že se můžete zeptat legitimního odborníka, odborníka na úrovni doktora, na cokoli,“ řekl na tiskovém brífinku generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman. „Jednou z nejúžasnějších věcí, které dokáže, je napsat vám dobrý okamžitý software. Schopnost vytvořit software na vyžádání bude jedním z určujících rysů éry GPT-5.“

Skok z GPT-4 na GPT-5 není tak velký jako předchozí vylepšení OpenAI

Jedním z klíčových měřítek úspěchu je, zda se krok z GPT-4 na GPT-5 vyrovná předchozím vylepšením výzkumné laboratoře. Dva první recenzenti agentuře Reuters řekli, že nový model na ně sice udělal dojem svou schopností kódovat a řešit vědecké a matematické problémy, ale že podle nich skok z GPT-4 na GPT-5 není tak velký jako předchozí vylepšení OpenAI.

Společnost OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant Microsoft, v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Stísněné a nebezpečné místo. Modelář ztvárnil řez tankem Panther Ausf. G

Soutěž

Druhé kolo naší letní soutěže otevíráme modelem tanku Panther Tomáše Kolaříka. Zároveň je to vůbec první řez v naší soutěži. Nahlédněte do útrob válečného stroje. Dále už Tomáš Kolařík:

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků

V rámci našeho seriálu Poklady z depozitáře bude tentokrát poněkud smutné memento tragédie letu ČSA 001. Jde o box na uskladnění sklenic a kelímků pro cestující. K pádu došlo 28. července 1976, tedy...

To snad není možné! Pět technologických věcí, které mě hrozně štvou

Technologie jsou úžasné, ostatně proto o nich na Technetu již spoustu let píšeme. V některých případech mohou být z různých důvodů a v různých situacích i docela k vzteku. Vybral jsem pět případů,...

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Americká společnost OpenAI představila ve čtvrtek novou generaci umělé inteligence (AI) pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Nový model GPT-5 je podle šéfa firmy Sama Altmana schopen s...

7. srpna 2025  22:14

Šéf Mety vyhlíží superinteligenci a mezitím přetahuje AI odborníky Applu

Šéf společnosti Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, se nedávno podělil o svou vizi superinteligence a to, jak zasáhne do našich životů. Firma na vývoj AI vydává nemalé...

7. srpna 2025

Královské námořnictvo si převzalo původně civilní plavidlo. Má jasný úkol

Privilegium ukazovat bílou vlajku britské válečné floty získala nanejvýš podivná loď. Jmenuje se Stirling Castle. V minulosti sloužila v těžebním průmyslu jako podpora ropných plošin a dalších...

7. srpna 2025

Pojídači rajčat jsou blázni. Proklatá zelenina má však jedlé příbuzenstvo

Jestli považuji nějakou sortu lidí za skutečné šílence, jsou to jedinci, kteří mají rádi rajčata. Jak si někdo může myslet, že ty zatracené červené blemcavé věci jsou vhodné k snědku, mi uniká. Nově...

6. srpna 2025  16:01

Zkuste si, jaké by to bylo, kdyby atomová bomba vybuchla nad vaším domem

Z pumovnice vysoko letícího bombardéru se k zemi snáší oblé tělo atomové pumy. Po minutě letu exploduje půl kilometru nad pražským náměstím Míru. Zjistěte, přesně 80 let po výbuchu atomové bomby nad...

6. srpna 2025  8:15

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

6. srpna 2025

Hirošima ani Nagasaki. Až Sovětský svaz zlomil Japonsku vaz, tvrdí historik

Před 80 lety zničily jaderné pumy japonská města Hirošimu a Nagasaki. Existuje však i názor, že to bylo zbytečné. Američan Ward Wilson ve své knize z roku 2013 tvrdí, že shození atomových bomb na...

6. srpna 2025

Hudební služba Spotify si na začátek školního roku připravila zdražení

Švédská společnost provozující známou streamovací službu Spotify oznámila, že od září zvýší cenu své nabídky Premium.

5. srpna 2025  16:50

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

5. srpna 2025

Na stavebnici bylo špatně snad úplně všechno. Příběh mého Westland Whirlwind

Soutěž

Příběh modeláře Jakuba Lukeše ukazuje, že občas se člověku může do ruky dostat opravdu špatná stavebnice a jen na jeho umu, jak si s tím poradí. Některé detaily krásného, i když méně známe letounu...

5. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak si doopravdy vedou „děti tří rodičů“? Máme první výsledky výzkumu

Premium

Složitý zákrok na oplozeném vajíčku krátce po početí ve zkumavce ochrání „děti tří rodičů“ před zákeřnými dědičnými chorobami. Přestože se první takové dítě narodilo už před devíti lety, nebylo...

5. srpna 2025

Za týden vrcholí Perseidy, ale raději je sledujte již nyní, je k tomu pádný důvod

I když přijde vrchol jednoho z nejoblíbenějších meteorických rojů až příští týden, vyplatí se sledovat oblohu již nyní. Perseidy jsou totiž k vidění již od poloviny července a jejich množství...

4. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.