Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Jan Hammer
  10:48
V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by nebylo nic zvláštního, kdyby se ovšem nejednalo o spitfire výrobního čísla SL633. Proč právě tento spitfire by měl být zajímavý? Je to totiž jeden ze strojů, s nímž se do vlasti vrátili českoslovenští letci v srpnu 1945.
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu. | foto: Profimedia.cz

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...
43 fotografií

I díky tomu ho směle můžeme nazývat československým spitfirem, nehledě na to, že dlouhá léta nosí právě československý poválečný „kabát“ s československými znaky a poválečným označením. To ovšem není jediná zajímavost tohoto letounu. Kromě služby v československém letectvu ho další osudy zavály i do nově vzniklého státu Izrael a potom i do pro nás vzdálené Barmy.

Ale postupně.

Spitfire LF Mk. IXE SL633 byl vyroben mimo hlavní továrnu na výrobu spitfirů v několika pobočných závodech rozptýlených po britských ostrovech. Zkompletování, dokončení a zálet měla na starost No. 5 Factory v Cosfordu. Stroj obdržel motor Merlin 66 výrobního čísla 195485. K dalšímu dovybavení byl 25. června poslán k 39. MU, 2. srpna následně zamířil do Manstonu k československým leteckým jednotkám, kde byl dán do stavu k 312. peruti.

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu.

Služba v Československu

V Manstonu proběhlo jeho závěrečné přebarvení, místo britských kokard dostal československé znaky a trupové kódy DU-K. Pro přelet z britských ostrovů do Prahy byl přidělen F/Lt. Karlu Poštovi DFC. Hlavní formace československých stíhačů, včetně Pošty a jeho stroje, přistála na pražské Ruzyni 13. srpna 1945.

Karel Pošta

Při reorganizaci československého poválečného letectva byla 312. peruť přeměněna na 2. leteckou divizi. Spitfire SL633 byl přidělen k první letce Leteckého pluku 4. Po několika měsících došlo k úpravě markingu. Praporový znak na ocasních plochách byl přemalován na kruhový a kruhové znaky na křídlech dostaly bílý lem. Byl rovněž změněn trupový kód. SL633 dostal označení JT-10. Tento stroj v roce 1946 byl ozdobou nejednoho leteckého dne, své pilotní umění za jeho kniplem předváděli kpt. Karel Pošta či plk. Jaroslav Hlaďo, oba zkušení piloti spitfirů.

Směr Izrael

Abychom však příliš nezabředli do podrobné historie tohoto pozoruhodného stroje v rámci československého letectva, posuneme se o několik let dál. SL633 byl totiž jeden ze spitfirů (v československém letectvu měl označení S-89), které československá vláda v roce 1948 prodala nově vzniklému státu Izrael v rámci akce Velveta. Od května 1948 do dubna 1950 bylo do Izraele exportováno 25 letounů S-199 (československá úprava německé stíhačky Messerschmitt Bf 109) a 61 spitfirů (včetně 2 neletuschopných), k tomu bylo přidáno ještě 12 motorů Merlin 66. Československá vláda za tento obchod inkasovala 48,7 milionu Kčs. Izraeli v době zbrojního embarga OSN přišla dodávka bojových a v boji prověřených stíhaček velmi vhod, nikdo jiný totiž v této době nebyl ochotný bojový materiál odprodat.

SL633 si nejdříve vyzkoušeli izraelští pilotní žáci v Československu. Stroj byl demontován a 12. prosince 1948 poslán kontejnerem na Blízký východ. Do Haify náklad dorazil koncem roku. Následovalo znovusestavení a konverze stroje na průzkumnou stíhací verzi opatřenou snímacími kamerami. K záletu tak došlo až v říjnu 1950 a teprve v únoru 1951 byl přidělen k 101. Tajeset. V Izraeli dostal označení 2042 (na trupu pouze 42). V Izraeli vystřídal několik jednotek. A také změnil kamufláž na „přírodní“ stříbrnou.

Barma

V roce 1955 nastala další škatulata. SL633 po poškození při výcviku barmských pilotů prošel opravou a zamířil na svou další pouť, tentokrát byla jeho cílovou destinací Barma, kam se dostal v srpnu 1955. Letoun byl zařazen k 1. peruti barmského letectva. O jeho službě v tamním letectvu se bohužel nedochovaly žádné informace. Je známo pouze jeho trupové označení UB425. Později byl vystaven před královským palácem v Mandalaji, kde přetrvával až do přelomu milénia.

Další osudy

V roce 1999 ho totiž získal Američan David Gouldsmith a převezl do USA. Stroj následně koupil John T. Session ze Seattlu a rozhodl se pro jeho uvedení do letuschopného stavu. Kvůli tomu byl převezen do Duxfordu, kde proběhla jeho několikaletá rekonstrukce. Díky tomu, že během rekonstrukce se povedlo odhalit původ stroje, rozhodl majitel o tom, že ponese československou poválečnou kamufláž. Kýženého cíle se dosáhlo 15. října 2010, kdy proběhl jeho zálet. Letoun se posléze stal ozdobou leteckých dní v USA, v roce 2015 si však zalétal i nad svou domovinou, když se účastnil akce k 75. výročí bitvy o Británii. Poté se vrátil zpět do USA.

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu.
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu.
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu.
Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento stroj přilétl do Československa v srpnu 1945, kromě československého letectva sloužil ještě v Izraeli a Barmě. Je stále v letuschopném stavu.
43 fotografií

Bohužel v červenci 2023 letoun havaroval při přistání (do té doby od rekonstrukce nalétal 134,9 hodiny). Poškozený stroj byl následně prodán do Austrálie, kde byl opraven do letuschopného stavu. Od opravy nalétal 6,6 hodiny.

Nyní je tento pro československé letectvo unikátní stroj k prodeji. Všichni čeští fandové letectví by určitě zajásali, kdyby se dostal zpátky do Česka. Vidět letět československého spitfira ve formaci s další legendární stíhačkou Hurricane, kterou mají v Točné, by byl nezapomenutelný zážitek. Nutno podotknout, že v Česku jsou i další veterány spjaté s československými letci v druhé světové válce – cvičné Tiger Mothy, Anson a Texan či spojovací Magister.

Zavzpomínejte na let letounu Miles Magister do Česka:

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

Těžký život ponorkáře. Takto vypadala běžná služba v ocelové rakvi

Den se na ponorkách dělil na tři časově vyvážené úseky – službu, spánek a...

Obyvatelé české kotliny si díky dovoleným u moře asi dokážou představit, jak vypadá život na větší či menší hladinové lodi. Ale jak se člověk asi může cítit v ponorce? Ponechme stranou národnost,...

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?

ilustrační snímek

Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

10. února 2026  10:48

Posedlost pořádkem? Vyzkoušeli jsme ideální počítač pro prázdné stoly

Lenovo Yoga AiO

Takzvané „all-in-one“ počítače jsou domácími uživateli často přehlíženy a i my se jim věnujeme jen zřídkakdy. Je pro to několik tradičních důvodů, které ale v posledních letech výrazně vybledly....

10. února 2026

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

10. února 2026

NASA zachraňuje jednu marsovskou sondu, u druhé na chvíli převzala řízení AI

Sonda Maven bude startovat roku 2013.

Letos asi bude největší pozornost zaměřena na Měsíc, ale opomínat bychom neměli ani Mars. Přece jen se na něm a kolem něj pohybují sondy a laboratoře, které stále zkoumají nové věci. Ale cesta není...

9. února 2026

Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní

Francouzští okupanti před 100 lety zatkli v Porúří čtyři ředitele oceláren

Začátek roku 1926 se v Německu nesl ve znamení úlevy a opatrné naděje. Spojenecké mocnosti tehdy vrátily Berlínu první část okupovaného Porýní. Událost měla symbolický význam nejen pro Němce, ale i...

8. února 2026

NASA zachytila rekordní sluneční erupce. Přinesou polární záři nad Českem?

Sluneční erupce (ilustrační snímek)

Sonda NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) zaznamenala na Slunci během jediného týdne sérii mimořádně silných erupcí třídy X. Zatímco energetici a operátoři satelitů jsou v pohotovosti kvůli možným...

8. února 2026

Počítačoví útočníci neodpočívají. Dejte si pozor i během zimní olympiády

ilustrační snímek

Páteční oficiální zahájení Zimních olympijských her přináší nejen zábavu a napětí, ale také zvýšenou aktivitu počítačových podvodníků a útočníků. Ti se snaží zneužít každé příležitosti k tomu, aby z...

8. února 2026

Jak Sověti nepochodili s obřími jadernými houfnicemi a minomety

Premium
2B1 Oka

V padesátých letech vyvíjeli v Sovětském svazu mohutné dělostřelecké zbraně primárně určené pro střelbu jadernou municí. S velkou slávou se s nimi pochlubili i světu na vojenské přehlídce v Moskvě....

7. února 2026

Těžký život ponorkáře. Takto vypadala běžná služba v ocelové rakvi

Den se na ponorkách dělil na tři časově vyvážené úseky – službu, spánek a...

Obyvatelé české kotliny si díky dovoleným u moře asi dokážou představit, jak vypadá život na větší či menší hladinové lodi. Ale jak se člověk asi může cítit v ponorce? Ponechme stranou národnost,...

7. února 2026

Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Premium
Život podle televize

Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....

5. února 2026,  aktualizováno  6. 2. 16:08

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Jak si v televizi nejlépe užít olympiádu? Rady na poslední chvíli

Olympiáda vám může vtrhnout do obýváku. Kombinovaný skok na snowboardu a lyžích...

Dnes proběhne slavnostní zahájení Zimních olympijských her v Itálii a pro spoustu sportovních fanoušků tak začíná maraton sledování přímých přenosů, případně záznamů nejzajímavějších momentů....

6. února 2026  16:01

Ledový krunýř Europy je silný 29 kilometrů. Víc, než se dosud předpokládalo

Průřez povrchme Europy

Vadí vám neustále se vracející ledovky? Na známý měsíc planety Jupiter byste se asi stěhovat nechtěli. Jeho ledová slupka je podle měření prolétající sondy tlustší, než si vědci dosud mysleli....

6. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.