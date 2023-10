Jak ČSA vzlétly k nebesům. Příběh z pravěku svého času slavné firmy

U příležitosti stého výročí otevření první linky ČSA se podíváme v prvé řadě na vznik společnosti a zmíněný zahajovací let, dále si zrekapitulujeme první dva roky v její historii s důrazem na dosažené přepravní objemy a v poslední části článku se podrobněji podíváme na první typ letounu v jejich službách.

Prošlapávání cesty k založení ČSA

Nedlouho po vzniku Československa občas nějakého soukromníka a ještě spíš nadšence napadlo začít podnikat v letecké dopravě. Nebývalo to většinou nic velkého, spíš naopak, a v nejlepším případě to končívalo u provozování vyhlídkových letů. Až když se počátkem roku 1923 začal angažovat stát, pohnuly se věci správným směrem.

Je sice pravda, že mezitím už byla do Československa natažena mezinárodní letecká linka Paříž–Štrasburk–Praha francouzsko-rumunské společnosti F.R.A., záhy protažená přes Budapešť a Bukurešť až do Istanbulu. Ale to nebylo nic, čím bychom se mohli sami pochlubit, přestože náš stát měl v této společnosti nemalou kapitálovou účast, částečně subvencoval její provoz a na základě dohody společnost zaměstnávala několik našich pilotů.

Ryze vlastní letecká doprava byla věcí státní prestiže, zvláště u nás, když kdosi – snad v dobrém rozmaru – zvolal, že vzduch je naše moře, aniž třeba čekal, jak pevně se to heslo uchytí. A nakonec nešlo pouze o prestiž, letecké spojení z Prahy až na „dálný východ“ do Užhorodu bylo našimi nejvyššími představiteli považováno za strategicky výhodné, protože nová republika zdědila hlavní tahy pozemní dopravy (rozuměj tehdy dopravy železniční) ve směru jiho-severním.

Za císaře pána se kladl důraz na spojení z Rakouska do zemí českých a z Maďarska na Slovensko. Alespoň tak se to o potřebě rozumného spojení Prahy s Bratislavou a Užhorodem říká, ale je logické, že letecká přeprava nemohla uspokojit žádné davy, které si musely nakonec vždy s dráhami nějak vystačit. Přepravní kapacita letadel byla víc než skromná a cena letenek naopak neskromná.

V únoru 1923 vykrystalizovalo společné rozhodnutí ministerstva národní obrany a ministerstva veřejných prací o zřízení Vojenského dopravního oddílu. Cesta k založení ČSA se začala prošlapávat. Oddíl používal dvoumístné dvouplošníky. Byly to samozřejmě stroje postavené z dřeva a plátna, s prostorem osádky otevřeným vrtochům počasí. Především se jednalo o typ Aero A.14 (tuzemská kopie prvoválečného stroje Hansa-Brandenburg C.I), kterému se přezdívalo Branďák. Na A.14 připadalo asi osmdesát procent letů Vojenského dopravního oddílu.

Zahajovací let z Prahy do Bratislavy vykonal 1. března 1923 major Jaroslav Skála na Aeru A.14 s imatrikulací L-BARA. Prvním cestujícím tehdy byla jeho vlastní manželka, pro kterou evidentně žádné dobrodružství nebylo cizí.

V dubnu začal Vojenský dopravní oddíl s tříměsíčním pravidelným zkušebním provozem letecké dopravy pošty mezi Prahou a Bratislavou. Hlavním úkolem bylo sbírání zkušeností pro budoucí zajištění provozu civilní státní letecké společnosti, k jejímuž založení celé snažení směřovalo.

Založení ČSA a jejich první linkový let

Československé státní aerolinie vznikly 6. října 1923 z Vojenského dopravního oddílu na základě rozhodnutí ministerské rady z 19. července 1923. ČSA spadaly do gesce ministerstva veřejných prací, jejich prvním ředitelem se stal major Karel Hupner.

Ač se jako nejvýznamnější milník prvního kalendářního roku existence ČSA uvádí první let štábního rotmistra Karla Brabence s redaktorem Lidových novin Václavem Königem (v dokumentech uváděn jako König, ale podepisoval se i jako Koenig) ze dne 29. října, kterým byla zahájena pravidelná dopravu cestujících, je to s prvním letem našich státních aerolinií trochu košatější.

Aero A.14 s imatrikulací L-BARC. Tento stroj vykonal první oficiální linkový let ČSA s cestujícím.

Denní tisk přinesl 10. a 11. října zprávu, že provoz na letecké lince ČSA Praha–Bratislava začne v pondělí 15. října, kdy se jeden Branďák vydá z Prahy do Bratislavy a zároveň druhý z Bratislavy do Prahy. Oficiální otevření linky však bylo nakonec odloženo, i když toho 15. října skutečně jeden let proběhl, a to z Prahy do Bratislavy se symbolickým nákladem pošty.

Odložení prvního oficiálního letu se naplánovalo na termín o čtrnáct dní později, na pondělí 29. října. Jenže mezitím se na ministerstvu veřejných prací pár chytrých hlav dalo dohromady a při pohledu do kalendáře je napadlo, že kdyby se to posunulo o den dopředu, vyšla by ta sláva přímo na první půlkulaté výročí založení republiky. A to už stálo zato.

Jenže počasí bylo proti. Davy na kbelském letišti se nořily do husté dopolední nedělní mlhy zahalující širší oblasti nejen Prahy a okolí. Ministr veřejných prací Antonín Srba přednesl slavnostní projev k zahájení pravidelného provoz ČSA a potom alespoň symbolický jeden Branďák několikrát oblétl letiště.

První oficiální let pravidelné linky Praha–Bratislava se tedy nakonec konal skutečně až 29. října 1923, jak se plánovalo po jeho prvním odložení z poloviny měsíce. K radosti osádek již počasí ukázalo svoji přívětivější tvář. Byť i tentokrát nabídlo mlhu, ale ta nebyla tak „vražedná“ jako dne předchozího. Aero A.14 L-BARC, s pilotem Karlem Brabencem a cestujícím Václavem Königem, odstartovalo ve 12:35 z kbelského letiště. Po dvou hodinách a dvaceti minutách a 310 kilometrech dlouhém letu přistáli naši hrdinové ve 14:55 na bratislavském letišti Vajnory.

Zároveň letělo v opačném směru Aero A.14 L-BARI s pilotem štábním rotmistrem Josefem Cinibulkem a pytlíkem pošty. Z Vajnor odstartoval ve 12:30 a ve Kbelích se kvůli letu proti větru objevil až kolem šestnácté hodiny.

Historicky první cestující ČSA, redaktor Václav König, se o svůj nevšední zážitek podělil s veřejností v reportáži Vzduchem z Prahy do Bratislavy, kterou napsal plný dojmů už krátce po přistání v Bratislavě a Lidové noviny ji otiskly 30. října 1923.