Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Katastrofy v Černobylu a Fukušimě zásadně změnily přístup k jaderné bezpečnosti po celém světě. V Rozstřelu na iDNES.cz to řekl Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, podle něhož jsou dnešní elektrárny díky těmto zkušenostem výrazně odolnější. „Máme prostředky, jak zvládnout i extrémní situace,“ uvedl. Kromě toho připomněl i výročí černobylské tragédie.

Rozstřel

Černobyl i Fukušima podle Vladimíra Wagnera změnily jadernou energetiku zásadně. Dnešní elektrárny jsou díky těmto zkušenostem bezpečnější a jsou připravené i na scénáře, které se dříve zdály být nepravděpodobné.

„Černobyl se podle mého opravdu opakovat nemůže,“ řekl Wagner v Rozstřelu. Připomněl, že havárie z roku 1986, tedy před rovnými čtyřiceti roky, byla kombinací konstrukčních nedostatků a lidských chyb. Reaktor typu RBMK navíc neměl ochranný kontejnment, což umožnilo masivní únik radioaktivity.

Zvládneme i tornádo

Právě to je podle něj zásadní rozdíl oproti dnešku. Moderní jaderné elektrárny už mají více vrstev ochrany a bezpečnostní systémy, které podobnému scénáři brání. Poučení ale nepřinesl jen Černobyl.

Velký vliv měla i havárie ve Fukušimě v roce 2011. „Ta samotná havárie neměla žádné přímé oběti,“ upozornil Wagner s tím, že hlavní příčinou byla extrémní přírodní katastrofa. I ta ale ukázala slabiny, které bylo nutné odstranit.

Hostem pořadu Rozstřel je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.
Rozstřel: Vladimír Wagner - celý záznam
Právě po Fukušimě se podle něj začaly důsledně řešit i krajní scénáře. „Celá řada opatření se dělala právě na základě Fukušimy,“ uvedl. Nejde přitom jen o techniku, ale i o přístup k rizikům.

V Česku se tak podle něj připravují jaderné elektrárny i na velmi neobvyklé situace. „Řeklo se: Co kdyby tady bylo takové tornádo, které shodí třeba chladicí věže? Takže i proto máme prostředky na to, abychom to uchladili,“ popsal. Právě schopnost zvládnout i extrémní události považuje za klíčovou změnu.

Bezpečnost podle něj nestojí jen na technologiích, ale i na lidech. Černobyl je v tomto směru varováním. „Bezpečnostní pravidla nejsou napsána jen tak,“ zdůraznil. Je podle něj nutné je dodržovat i ve chvíli, kdy se mohou zdát zbytečná nebo rutinní.

Jak ovlivňuje válka na Ukrajině Černobyl?

Vedle toho se v rozhovoru věnoval i současnému stavu Černobylu. Nový sarkofág podle něj odstranil bezprostřední riziko pro okolí a umožnil zahájit práce na likvidaci následků. Ty ale zpomalily válka na Ukrajině i loňské poškození konstrukce ruským dronem.

„Ten sarkofág musí být hermetický. Což teď není,“ upozornil. Současně ale uklidnil, že k úniku radiace nedošlo a případné riziko by bylo omezené jen na okolí elektrárny.

Přes všechny komplikace zůstává podle Wagnera hlavní zpráva jasná: dnešní jaderná energetika je jinde než v době Černobylu, je mnohem bezpečnější. A to platí i pro Českou republiku. „V České republice tedy opravdu k žádné takové nehodě dojít nemůže.“

Jsou bezpečné všechny jaderné elektrárny na celém světě, tedy i ruské? Podléhají mezinárodnímu dohledu? Je bezpečné, že ČR přechází z paliva dodávaného z Ruska na palivo z USA? A kdy se odstraní veškeré škody po černobylské tragédii? I na to odpovídal Vladimír Wagner v Rozstřelu.

