Příští rok v dubnu uplyne čtyřicet let od havárie IV. reaktoru v Černobylské elektrárně, ale právě dnes v pondělí uplynulo čtvrtstoletí od definitivního uzavření elektrárny. Tento den v roce 2000 totiž došlo k oficiálnímu ukončení provozu posledního reaktoru v jejím areálu.
Autor: EBRD
V dubnu roku 1986 došlo k nejhorší havárii v historii jaderné energetiky. Čtvrtý blok Černobylské jaderné elektrárny V. I. Lenina, jak se tehdy oficiálně jmenovala, vybuchl a zamořil radioaktivitou okolí. Radioaktivní spad kontaminoval Ukrajinu, Bělorusko, Rusko a část Evropy. Mapa zobrazuje celkový nakumulovaný spad Cesia 137 v Evropě následkem katastrofy v Černobylu.
Autor: atmos-chem-phys.net
Tehdejší energetická situace ale nedovolovala vypnout i první tři reaktory. Protože katastrofu způsobil výbuch pouze na čtvrtém bloku, rozhodla vláda jen pár měsíců po katastrofě o zprovoznění bloků jedna a dva, a později i třetího. I přes různé problémy tak elektřina z Černobylské elektrárny putovala do sítě až do roku 2000.
Autor: AP
Stavba prvního reaktoru začala v roce 1970 a budování každého dalšího bloku začalo tři roky po zahájení stavby předchozího. Nešťastný IV. blok se tak v areálu začal stavět v roce 1979. Všechny reaktory byly typu RMBK-1000. Na snímku je pohled na město Pripjať, které vzniklo v roce 1970 na příkaz shora. Stejně tak o šestnáct let později zaniklo.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
V době havárie byly ještě rozestavěny další dva bloky, ale ty nebyly nikdy dokončeny. K odstavování bloků docházelo postupně. První blok elektrárny byl uzavřen v roce 1996 v rámci dohody Kyjeva a skupiny G7 a druhý byl zastaven roce 1991 kvůli škodám, jež způsobil na zařízení požár.
Autor: Reuters
Uzavření elektrárny předcházela jednání s Evropskou unií o odstavení reaktorů výměnou za financování speciálního sarkofágu vztyčeného nad zničeným reaktorem. Ten se začal budovat v roce 2010 a byl dokončen o šest let později.
Autor: Reuters
K dohodě o uzavření třetího bloku došlo v červnu 2000, při setkání tehdejších prezidentů Ukrajiny a Spojených států Leonida Kučmy a Billa Clintona. Clinton se tehdy zavázal, že USA poskytnou 78 milionů dolarů na posílení bezpečnosti elektrárny. Na snímku z roku 2013 je rozestavěný kryt, který tvoří ocelová konstrukce s vícevrstvým ocelovým pláštěm, jenž má bránit kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně krytu, aby voda nepadala na budovu reaktoru.
Autor: Kamil Porembiński, Creative Commons
Dne 15. prosince 2000 pak došlo na finální stisk tlačítka, který ukončil provoz posledního funkčního reaktoru v areálu elektrárny. Fotografie přináší pohled na původní sarkofág nad IV. blokem v roce 2005. Do budovy ve velkém zatékalo, ostatně byla původně míněna pouze jako provizorní.
Autor: IAEA, Creative Commons
O deset let později pak začala stavba obloukového krytu z oceli a betonu, který byl největší pohyblivou stavbou své doby. Ten se nasunul na starý sarkofág z roku 1986, aby ho překryl. Samotná demontáž elektrárny má trvat až do čtyřicátých let tohoto století, ale není jisté, zda bude tento termín dodržen.
Autor: Tim Porter, Creative Commons
Dokončování budovy, kde se budou upravovat vyhořelé palivové soubory z Černobylské jaderné elektrárny, vkládat do kontejnerů a ukládat v suchém meziskladu
Autor: Vladimír Wagner
Model černobylského reaktoru. Uprostřed je vejčitá nádoba reaktoru. Ta bývá plná paliva a technologických prvků. V Černobylu však výbuch vymetl část materiálu ven, zbytek v tekutém stavu patrně vytekl do nižších pater.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Narůstající cestovní ruch spojený s místem jaderné havárie v ukrajinském Černobylu zařízla až ruská invaze. Jen do Pripjati, kdysi výstavního sovětského městečka, nyní vysídleného skanzenu lidských selhání s radioaktivním pozadím, mířilo před válkou až 120 tisíc turistů ročně.
Autor: Profimedia.cz
Památník obětem černobylské havárie obklopený fotkami obětí v ukrajinském Kyjevě. (26. dubna 2011)
Autor: AP
Ve vystěhované Pripjati příroda pomalu poráží symboly reálného socialismu.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Ukrajinské město Pripjať stojící v zóně uzavřené po havárii v jaderné elektrárně Černobyl zarůstá lesem a budovy se bortí.
Autor: Zapomenutá planeta, televize Spektrum
Náměstí v evakuované Pripjati. Velký trs mechu v popředí je podle dozimetru největší zdroj záření v okolí. Vegetace obecně bývá nejradioaktivnější během jarních měsíců.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Černobylský III. a IV. blok přes domy opuštěného města Pripjať, které leží jen několik kilometrů od elektrárny
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Dozimetr prozrazuje, že přibližně 300 metrů od sarkofágu je radioaktivita zhruba 70krát vyšší, než je běžné. Hodnoty ale nejsou tak velké, aby v blízkosti lidé (s jistou mírou ochrany nebo v odstíněných prostorech) nemohli pracovat v běžném řežimu.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Pohled do areálu černobylské elektrárny přes řeku Pripjať a chladicí nádrže. Na snímku jsou vidět především v době havárie rozestavěné bloky V a VI, které nikdy nebyly dokončeny.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Pohled na náměstí v Pripjati i s nezbytnými turistickými autobusy.
Autor: Matouš Lázňovský, Technet.cz
Opuštěné město Pripjať – jedna z postaviček, kterými opuštěné město vyzdobil neznámý sprejer
Autor: Čeněk Třeček, iDNES.cz
Stařenky se modlí za své blízké na pietní akci k 25. výročí havárie v Černobylu v ukrajinském Kyjevě. (26. dubna 2011)
Autor: AP