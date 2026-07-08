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Na nejlidnatějším ostrově světa vznikla železnice kvůli těžbě obřích hluchavek

Radek Folprecht
Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway Cepu Forest Railway
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku však jeho organizovanou těžbu rozvinula až nizozemská koloniální správa, která pro jeho dopravu nechala později u města Cepu vybudovat lesní železnici. A přestože pravidelná přeprava dřeva po železnici před více než dvaceti lety skončila, část tratě se naštěstí zachovala dodnes.

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Na nejlidnatějším ostrově světa vznikla železnice kvůli těžbě obřích hluchavek

Cepu Forest Railway

Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...

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