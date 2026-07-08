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KVÍZ: Co tahaly na laně ČSD? Kdo to dotáhne do konce, může vyhrát
Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...
Ukrajinské poučení z Černého moře: konvenční válečné lodě budou dál potřeba
Zdaleka nejdůležitější rys probíhající války na Ukrajině je dosud nebývalé využití dronů. Platí i pro její námořní složku. Účinnost bezpilotních prostředků však v poslední době klesá. Navíc zastanou...
Vymyslete fintu, jak zmařit provoz letiště pro ruské bombardéry. Dostanete 250 tisíc eur
Ukrajinské velení vyhlásilo společně se Severoatlantickou aliancí tendr na novou zbraň. Má Rusy zbavit možnosti využívat jejich týlové letecké základny. Startují z nich bombardéry s řízenými střelami...
Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4
Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...
Jediný tramvajový systém na světě s výhradně patrovými tramvajemi je v Hongkongu
Z historického pohledu nejsou patrové, tedy dvoupodlažní tramvaje až takovou vzácností. V minulosti se používaly v několika městech, zejména v zemích pod britskou korunou. Mimořádným unikátem je však...
Na nejlidnatějším ostrově světa vznikla železnice kvůli těžbě obřích hluchavek
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!
Letoun De Havilland Mosquito je dnes vzácností. Jeho konstrukci tvořilo především dřevo, a tak udržet jej v letuschopném stavu do dnešních dnů, je vždy malým zázrakem. Radim Effenberger nám v rámci...
Přichází robotický dravec, který loví do sítě. Nastává doba dronová, říká expert
Nejsou to žádné dětské hračky, ani vzdálené sci-fi, přibližuje naše dronové zítřky Vojtěch Šmejkal, spoluzakladatel společnosti Eagle One, jež vyrábí létajícího „lovce dronů“ (Drone Hunter), který...
Česká služba nabídne mikroseriály. Délka do dvou minut, displej nechte na výšku
Koncem léta by se měla spustit nová česká streamovací služba MovixBox. Má nabídnout kvalitnější alternativu TikToku a „reels“ videům na sociálních sítích. Takzvaná mikrodramata budou mít délku do...
V úterý zamířila do kosmu další družice z Česka. Jak souvisí s číslem 17?
Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském VUT. Nyní se vydala do kosmu, kde by měla pracovat zhruba dva roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu.
Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4
Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...
Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše
Tento příspěvek do naší letní modelářské soutěže krásně popisuje radost ze stavby samotné – snad i trochu svérázně okořeněnou díly ze starých forem – a radost ze shánění informací o daném kusu...
Slunce je nejdále od Země za celý rok. Přesto zažíváme nejteplejší dny
Letošní vlna veder, která přepsala předchozí rekordy, vůbec nesouvisí s tím, jak je vzdálené Slunce od Země. Právě v pondělí se totiž Země na své dráze kolem něj dostane do nejvzdálenějšího bodu za...
Ukrajinské poučení z Černého moře: konvenční válečné lodě budou dál potřeba
Zdaleka nejdůležitější rys probíhající války na Ukrajině je dosud nebývalé využití dronů. Platí i pro její námořní složku. Účinnost bezpilotních prostředků však v poslední době klesá. Navíc zastanou...
Japonské ponorky vypluly k Americe. Velké plány vzaly za své
V prosinci 1941 prakticky všechny japonské ponorky vypluly na řadu míst k podpoře široce naplánovaného úderu v Tichém oceánu. Víc než polovina plavbyschopných podmořských člunů operovala v amerických...
Magnetický parťák na cesty: své uši můžete hýčkat kdykoli a kdekoli
To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve výtečné kvalitě. Vyzkoušeli jsme zajímavou novinku určenou těm, kteří nechtějí bezdrátová sluchátka,...
Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník
Příspěvek Jiřího Nováka do naší letní soutěže Příběh mého modelu opět dokazuje, že v řadách modelářů jsou často lidé, kteří danou techniku znají opravdu dokonale. A co víc, dokážou svoji znalost...