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Digitální nezničitelní: 8 retro gadgetů, které stále fungují na jedničku

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Dnešní elektronika trpí syndromem plánovaného zastarávání. Smartphone po třech letech ztrácí možnost aktualizace na novější verzi systému, odezva televize se po aktualizaci začne zpomalovat a chytrá zásuvka nebo robotický vysavač přestane fungovat ve chvíli, kdy výrobce vypne svoje cloudové servery. V pozadí tohoto neustálého koloběhu obměn ovšem tichounce funguje generace přístrojů, které byly postaveny podle úplně jiných pravidel.
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Nevyžadují uživatelský účet, neposílají data o vašem soukromí na vzdálené servery, nepotřebují wi-fi a neotravují s předplatným. Vyndáte je ze skříně, zapnete a ony jednoduše fungují jako v den, kdy opustily tovární linku. Toto jsou gadgety bez prošlé záruky, které se vyplatí vyndat ze šuplíku nebo zachránit z půdy.

Ikonické náramkové hodinky Casio F-91W

Casio F-91W

Představeny byly v červnu 1989 a od té doby se vyrábějí v prakticky nezměněné podobě. Neumí změřit tep ani zobrazit notifikace z WhatsAppu, ale na jednu baterii CR2016 vydrží fungovat okolo sedmi let. Jsou extrémně lehké, přesné, odolné proti vodě a nestojí vás ani tisícovku. Zatímco u moderních Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch budete za pět let řešit co s nimi, když už tolik nevydrží na jedno nabití, Casio F-91W přetrvají věky.

Tento hodinkový ekvivalent Nokia 3310 se vyrábí už přes 35 let. Pořídit ho lze od 450 Kč a stále nabízí přesnost quartzových hodinek, naprogramovaný kalendář, budík, stopky a také osvětlení. Bohužel kromě toho, že je v mládí nosil i Barack Obama, sloužily k terorismu (jako oblíbená rozbuška pro časované výbušniny) a negativní reklamu jim rovněž udělal nejznámější terorista Usáma bin Ládin. Dnes nad tímto temným stínem minulosti převažuje jejich status čisté popkulturní ikony – nosí je IT specialisté, studenti i milovníci retro módy po celém světě.



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