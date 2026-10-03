Digitální nezničitelní: 8 retro gadgetů, které stále fungují na jedničku

Nevyžadují uživatelský účet, neposílají data o vašem soukromí na vzdálené servery, nepotřebují wi-fi a neotravují s předplatným. Vyndáte je ze skříně, zapnete a ony jednoduše fungují jako v den, kdy opustily tovární linku. Toto jsou gadgety bez prošlé záruky, které se vyplatí vyndat ze šuplíku nebo zachránit z půdy.
Ikonické náramkové hodinky Casio F-91W
Představeny byly v červnu 1989 a od té doby se vyrábějí v prakticky nezměněné podobě. Neumí změřit tep ani zobrazit notifikace z WhatsAppu, ale na jednu baterii CR2016 vydrží fungovat okolo sedmi let. Jsou extrémně lehké, přesné, odolné proti vodě a nestojí vás ani tisícovku. Zatímco u moderních Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch budete za pět let řešit co s nimi, když už tolik nevydrží na jedno nabití, Casio F-91W přetrvají věky.
Tento hodinkový ekvivalent Nokia 3310 se vyrábí už přes 35 let. Pořídit ho lze od 450 Kč a stále nabízí přesnost quartzových hodinek, naprogramovaný kalendář, budík, stopky a také osvětlení. Bohužel kromě toho, že je v mládí nosil i Barack Obama, sloužily k terorismu (jako oblíbená rozbuška pro časované výbušniny) a negativní reklamu jim rovněž udělal nejznámější terorista Usáma bin Ládin. Dnes nad tímto temným stínem minulosti převažuje jejich status čisté popkulturní ikony – nosí je IT specialisté, studenti i milovníci retro módy po celém světě.