Cestující už do nich nesmí. Jak se z dopravních letadel stávají nákladní

Co vydrží nákladová vrata letadel Co taková nákladová vrata musí vydržet, ukázaly mimo jiné dvě mimořádné události v USA. Ta první je z roku 1979. Jeden z předních leteckých fotografů na letišti v Miami už pomalu balil své fotovybavení, když jej při letmém pohledu cosi neobvyklého zaujalo na přistávajícím nákladním letounu Convair 880F. Aby ne, nákladová vrata byla totiž zcela otevřená! Doslova skočil po svém klasickém fotoaparátu (tehdy ještě na kinofilm) a letoun vyfotil. Posádce se podařilo bez problémů přistát. Kliku jako od mandlu měl i fotograf. Běžný kinofilm má políček 36, jemu se podařil snímek na políčko 39. Aby toho nebylo málo, na stejném letišti o rovných deset let později se to povedlo pro změnu posádce letounu DC-8-63F společnosti Tampa Colombia. Během startu se díky technické závadě nákladní vrata otevřela, posádce se podařilo s letounem naštěstí bezpečně přistát na stejném letišti. Andělé strážní se zde už podruhé pořádně nadřeli. Convair 880 a DC-8 s otevřenými nákladovými dveřmi za letu