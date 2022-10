Tomáš Třeštík: Kouzlo portrétové fotografie lze zachytit i doma

Tomáš Třeštík patří k předním českým fotografům a jeho doménou je kromě reklamního focení i focení portrétů, a to i docela obyčejných lidí. „Vše je hlavně o vaší imaginaci. Dobrou fotku můžete udělat i jednoduchým přístrojem. Focení portrétů mám rád, protože rád pracuju s lidmi. Myslím si, že lidé jsou to nezajímavější, co kolem mě je,“ vysvětluje Tomáš Třeštík.

Při focení portrétu je důležitá jak spolupráce fotografa a focené osoby, tak i celková atmosféra, kterou chcete fotografií navodit. Kompozice portrétu, který si potřebujete pořídit například ke svému životopisu či na sociální sítě, bude vypadat jinak než atmosféra a emoce, jež chcete zachytit při focení dětí během narozeninové oslavy.

Zaostřeno na optiku a oči objektu

Nicméně popořadě. Pustíme-li se do focení portrétu, je třeba sáhnout po správně zvolené optice. „Padesátka je pro mě takový ideální objektiv, že je tam současně kus pozadí a okolního prostředí, který si myslím, že je u focení portrétů důležitý. To, co tu fotím, by šlo podobně vyfotit i foťákem, který držím v ruce, což je Canon EOS 250D se základním objektivem. Výhoda tohoto foťáku je, že si to přes Canon Camera Conect můžete poslat rovnou do počítače nebo telefonu,“ říká Tomáš Třeštík při focení portrétů ve svém ateliéru na Letné. „Pracuji vždy s nejnižším clonovým číslem. V tomhle případě mám clonu nastavenou na 1,8. Je to mnohem efektnější, a celý obraz tím pak získá prostor. Postava se tak oddělí od pozadí. Postprodukce mi pak nezabere tolik času. Hlavní je zaostřit na oči, protože v těch se odehrává to nejdůležitější,“ vysvětluje Tomáš.

V potaz je třeba vzít i prostředí, ve kterém fotíte. Právě pomocí práce s pozadím můžete fotce dodat patřičnou hloubku, kterou umocníte i nastavením správné expozice. Můžete si tak pohrát s rozostřením pozadí, a tím zvýraznit focený objekt.

Využívejte denní světlo a zapomeňte na stativ

Pokud chcete, aby vaše fotky při focení v interiéru nebyly moc přepálené ani moc tmavé, vyberte si takové místo, kde je dostatek denního světla. Tomáš Třeštík při focení doma nejraději používá přirozené denní světlo. Pokud je to nutné, pomáhá si odrazovou deskou, která odráží světlo a pomáhá nasvítit části obličeje, které by jinak byly ve stínu.

„Pokud člověk nemá doma odrazovou desku, může použít i kus bílého kartonu. Někdy si přisvítím třeba stolní lampičkou. Nepotřebuji vůbec studiové záblesky. Někdy i umístím lampičku do pozadí dekorace,“ říká Tomáš Třeštík.

Bojíte se, že vaše fotky budou rozmazané, a myslíte si, že kvalitní portrét se dá pořídit jen za pomoci stativu? Tím byste se ale ochudili o pořízení krásných portrétových momentek. Při správném upravení času a citlivosti ISO zvládnete pořídit ostré fotografie i v situacích, kdy by byl stativ na obtíž.

„Stativ nepoužívám, fotím jen z ruky, čas 250, 125. Používám vysokou citlivost ISO 800. Mám tím větší svobodu při práci,“ popisuje Tomáš Třeštík.

Vzpomínky okamžitě na papíře

