Pět let od summitu o budoucnosti lidstva. Jak se naplnily vize futurologů?

V názvu má slovo „hojnost“, ale co do správných odhadů tedy o hostinu zrovna nejde. Abundance 360 je setkání futurologů, které se koná každoročně v USA a pravidelně na něj zamíří úspěšní genetičtí či raketoví inženýři, šéfové vývoje umělé inteligence, zástupci technologických firem i nejrůznější snílci. Před pěti lety byla výsledkem jejich setkání podrobná předpověď toho, co podle jejich předpokladů čeká lidstvo co do technického vývoje v relativně blízké době. Které vize z roku 2018 se vyplnily a kdy se vizionáři naopak vůbec netrefili?

V roce 2026 přestane vlastnictví aut dávat smysl, většina jich na silnicích bude autonomní. předpověď futurologů