Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Na úvod krátké vysvětlení: do titulku jsme si vypůjčili slova ze známé písně Ivana Mládka ze sedmdesátých let, což ovšem nemusí korespondovat s trvalým bydlištěm děvčat z fotografií.
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Galerii začneme pohledy do brněnských ulic a na zástavbu města obecně, které jsou řazeny víceméně chronologicky. Za nimi následují seskupené monotematické série fotek věnované některým významným areálům a lokalitám, kdy v první řadě to je výstaviště a dále od centra zoologická zahrada, přehrada a závodní okruh.
Autor: Fortepan / Kozák
Brno, 1956. Pohled z železniční stanice na katedrálu sv. Petra a Pavla. Nápadný dům s výrazně světlými okny, který vidíme přes lokomotivu, stojí na ulici Nové sady a v jeho dolní partii jsou dnes některá pracoviště vyhlášené IC Kliniky.
Autor: Fortepan / Faragó György
V hotelu Avion
Autor: Fortepan / Faragó György
A zde bychom měli být kdesi v Rašínově ulici.
Autor: Fortepan / Faragó György
Ulice Česká v padesátých letech
Autor: Fortepan / Faragó György
Měnínská brána, jediná dochovaná městská brána v Brně, stojí v ulici Orlí, stejně jako stál autor snímku v roce 1957.
Autor: Fortepan / Gazda Anikó
Hlavní nádraží v roce 1958
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Ještě jeden pohled z hlavního nádraží. Vzadu se tyčí katedrála sv. Petra a Pavla.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Výhled přes část městské zástavby na hrad Špilberk, konec padesátých let
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Pohled nejen na Špilberk, ale především na kostel svatého Michaela archanděla. A na jednom domě u kostela vidíme umělecké agitační protiválečné dílo v podobě letecké pumy a nápisu „NE“ v několika jazycích.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
V roce 1959 prostor před nádražím zalilo zářivě bílé světlo rtuťových výbojek, které právě zde byly v Brně poprvé instalovány.
Autor: Muzeum města Brna
Dům umění v Brně zneužitý komunistickou propagandou
Autor: Archiv města Brna
Ani uvnitř to nebylo lepší, výstava v Domě umění v Brně
Autor: Archiv města Brna
Parní lokomotiva řady 475.1, přezdívaná Šlechtična. Brno, 50. léta
Brno, 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
U příležitosti konání prvního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu byl v roce 1959 v ulicích historického centra instalován zcela nový druh slavnostního osvětlení. Zde na ulici Běhounské.
Autor: Muzeum města Brna
Náměstí Svobody v Brně, 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Náměstí Svobody v Brně, 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Cestovní kancelář Turista na náměstí Svobody
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Kostel sv. Tomáše
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Varieté Rozmarýn na Žerotínově náměstí v Brně, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Prodej losů státní loterie, hlavní výhrou byl osobní vůz GAZ-21. Brno, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Reklama podniku Zetor vyrábějícího traktory
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Autobus Škoda 706 RTO Lux před brněnským Grand hotelem
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Škoda Octavia v líbivém lakování s bílou střechou na brněnském Kapucínském náměstí v roce 1962
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Náměstí Zelný trh, které v letech 1952 až 1990 bylo náměstím 25. února. Dočasný „únorový“ název odkazoval na uchopení moci komunisty v Československu roku 1948.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Na terase hotelu International
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Brněnský hotel International, šedesátá léta
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Na terase hotelu International
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Na terase hotelu International
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Brněnský hotel International
Autor: Fortepan / Kozák
Jihlavská ulice, respektive tehdy ulice Družby národů. Brno, 60. léta
Autor: Národní památkový ústav v Brně
Dům pánů z Lipé. Na konci války byl poškozen, což bylo na jeho vizáži dlouho patrné. Naštěstí se tam začaly prodávat sýry, takže ty díry nakonec nebyly od věci.
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Dům U Čtyř mamlasů na náměstí Svobody
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Ulice Kobližná, v letech 1961 až 1990 Gagarinova
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Známý brněnský drak, vycpaný a asi i dost vyztužený a závěsnými oky opatřený krokodýl. Visí v průchodu Staré radnice.
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Pohled z věže Staré radnice směrem k Zelnému trhu
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Zelný trh, v popředí socha Nejsvětější Trojice, v pozadí věž Staré radnice
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
U katedrály sv. Petra a Pavla, Brno, šedesátá léta
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Obchodní dům Centrum, původně Baťa
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Nádvoří brněnského Technického muzea, které tehdy sídlilo v bývalém klášteře voršilek na rohu Orlí a Josefské ulice. Letoun je Jak-17, jediný exemplář který kdy v československých barvách létal.
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Jiný pohled na nádvoří brněnského Technického muzea z roku 1963. Zde nás zaujme Avia CS-92, tedy u nás po válce sestavený Messerschmitt Me 262B.
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Pohled od železničního mostu přes řeku Svratku, Brno, 1963
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Železniční most přes řeku Svratku. Řeka teče více vpravo pod dalšími oblouky, zde vidíme silnici a na ní Pragu S5T. Na mostě je Šlechtična. Vidíme také segment domu, který se na předchozí fotografii tyčí skoro v celé své hmotě.
Autor: Encyklopedie dějin Brna / J. Horák
Zářez bývalé trati podél Sládkovy ulice, rok 1963. Dnes to tam vypadá zcela jinak.
Pohled na dřevěný most přes zářez bývalé tratě, Merhautova ulice, rok 1963. Dnes to tam vypadá zcela jinak, byť oba zobrazené domy tam stojí.
Pohled z věže staré radnice směrem k nákladovému nádraží
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Brno, 1963
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Brno na konci šedesátých let, ulice Benešova, tehdy vlastně třída 1. máje
Autor: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Výstavba sídliště Lesná v Brně, rok 1968
Autor: Muzeum města Brna
Kašna Parnas
Autor: Fortepan / Benedek Tamás
Krásná (alespoň trochu) embéčka v centru Brna, na náměstí, které už v galerii několikrát bylo, rok 1970.
Autor: Fortepan / Benedek Tamás
Brno, 1974
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Dům nábytku, místo kterého tam dnes stojí palác Omega, a vedle Dům u čtyř mamlasů (náměstí Svobody, Brno, 1975).
Autor: Fortepan / Kozák
Náměstí Svobody, rok 1975
Autor: Fortepan / Kozák
Náměstí Svobody, rok 1975
Autor: Fortepan / Gárdos György
Ulice Česká, Brno, rok 1975
Autor: Fortepan / Gárdos György
Brno, rok 1975
Autor: Fortepan / Gárdos György
Brno, rok 1975
Autor: Fortepan / Gárdos György
Hotel Werner byl na Benešově třídě v Brně postaven v roce 1870, název Grandhotel získal v roce 1895. Na snímku je hotelový Grill bar ze 70. let.
Autor: Archiv města Brna
Sputnik na rohu České ulice byl jedním z klíčových míst stravování osmdesátých let v Brně.
Autor: Archiv města Brna
Sputnik na rohu České ulice byl jedním z klíčových míst stravování osmdesátých let v Brně.
Autor: Archiv města Brna
Železářství v dnešní Kobližné, dříve Gagarinově ulici. Zde si můžeme všimnout jednoho paradoxu, kdy komunisté psali, že jejich cílem je šťastný život nás všech, ale přesto bránili odchodu za větším štěstím na Západ.
Autor: Anna Pecková
Restaurační zahrádka u brněnského hotelu International v 80. letech
Autor: Petr Kulhánek
Brněnské náměstí Svobody v 80. letech
Autor: Anna Pecková
V ikonické budově podle návrhu Oskara Pořísky blízko hlavního vlakového nádraží v Brně dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok.
Autor: Muzeum města Brna
Obchodní dům Prior byl v Brně postaven vedle hlavního nádraží v první polovině 80. let.
Autor: Muzeum města Brna
Moravské náměstí v Brně v 80. letech
Autor: Anna Pecková
Masarykova ulice, dříve Ferdinandova, je jednou z nejznámějších a nejstarších ulic Brna. Tato momentka pochází z roku 1985.
Autor: Muzeum města Brna
Náměstí Svobody, Brno, 1989
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Náměstí Svobody, Brno, 1989
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Brno, u hlavního nádraží, 1989
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Brno, u hlavního nádraží, 1989
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Tramvajová vozovna Brno Pisárky v roce 1989
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Brno hlavní nádraží v roce 1989, kdy se slavilo 150 let železnice na našem území, vztaženo k první parostrojní železnici (1839), ne ke starší koněspřežce.
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Brno hlavní nádraží v roce 1989, kdy se slavilo 150 let železnice na našem území, vztaženo k první parostrojní železnici (1839), ne ke starší koněspřežce.
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Obchod Dům moderní Brňanky v listopadu 1989
Autor: Muzeum města Brna
V roce 1959 se v Brně konal první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který si teď připomeneme sedmi fotografiemi. Jen dodejme, že cesta k němu se začala odvíjet v roce 1955, kdy se proběhla I. výstava československého strojírenství.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Před prvním Mezinárodním strojírenským veletrhem muselo být během pár let postaveno několik nových výstavních hal (pavilonů).
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Samotné brněnské výstaviště je ovšem mnohem starší, vzniklo již za první republiky, ale bylo tehdy bylo mnohem menší a obsahovalo minimální počet stavebních objektů. Mezi prvními vzniklo veletržní kino, využívané později i jako divadlo. A protože za války utrpělo škody, bylo v padesátých letech při rozšiřování a modernizaci výstaviště rekonstruováno. Zde ho vidíme v již uvedeném roce 1959. Je zřejmé, že jeho název se v historii měnil.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Vlevo Tatra 111 a vpravo Tatra 141
Autor: Technické muzeum Tatra
Vlevo Praga S5T a vpravo Praga V3S
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Tatra 603
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
V roce 1953 byla otevřena brněnská zoologické zahrada. Leží v městské části Brno-Bystrc, ve výběžku na Mniší horu. Zde vidíme vchod, fotografie je z raných let její existence.
Autor: Zoo Brno
Šimpanzi v brněnské zoo. V roce 1967 se v Brně narodil Bipo, první šimpanz narozený na území bývalého Československa.
Autor: archiv Zoo Brno
Manželům Tilčovým se v roce 1976 podařilo odchovat první mládě ledního medvěda v historii brněnské zoologické zahrady, které dostalo jméno Kukulín. Lenka Tilčová (na snímku s Kukulínem) v zoo pracovala jako chovatelka, její muž Karel jako veterinární lékař. Do tří měsíců věku žilo medvídě dokonce v bytě Tilčvých.
Autor: Zoo Brno
Brněnská přehrada na řece Svratce se stavěla v letech 1936 až 1940 a po druhé světové válce se stala významnou rekreační lokalitou.
Autor: fotohistorie.cz
Podnik U Lva u Brněnské přehrady
Autor: Petr Kulhánek
Na Brněnské přehradě operovaly lodě určené k prodeji občerstvení, patřily státnímu podniku Pramen. První loď Pramen byla malá a vratká, když kolem projelo větší plavidlo, zboží padalo z regálů.
Autor: archiv Lubomíra Strážnického
Tuto o něco těžší a stabilnější loď získal podnik Pramen od dopravního podniku, původně se jmenovala Veveří. Loď byla upravena na plovoucí prodejnu a zákazníci v ní našli tehdejší běžný sortiment jako v menších obchodech.
Autor: archiv Lubomíra Strážnického
Na Brněnské přehradě získala velkou oblibu lodní doprava zajišťovaná Dopravním podnikem města Brna. Název podniku se několikrát měnil, ale to není důležité.
Autor: archiv DPMB
Když se tam ve druhé polovině 40. let s lodní dopravou začínalo, nesl její provozovatel dokonce název Elektrické dráhy zemského hlavního města Brna. Nakonec i ty lodě na přehradě mají elektrický pohon, myšleno tedy s akumulátory, ne dieselem poháněné generátory pro napájení elektromotorů.
Autor: archiv Dopravního podniku města Brna
Hrad Veveří nad Brněnskou přehradou
Autor: archiv Dopravního podniku města Brna
Lodě na Brněnské přehradě
Autor: archiv Dopravního podniku města Brna
Lodní doprava získávala na oblibě, lidé se hrnuli a provozovatel musel rozšiřovat svou flotilu. Už v roce 1956 přepravilo osm lodí dohromady 848 tisíc lidí.
Autor: archiv DPMB
Lodě na Brněnské přehradě
Autor: archiv Dopravního podniku města Brna
Lodě na Brněnské přehradě, rok 1984
Autor: archiv Dopravního podniku města Brna
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: AMK Masarykův okruh
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Archiv Zdeňka Zavřela
Z historie Masarykova okruhu
Autor: Ltosnar, CC BY-SA 4.0