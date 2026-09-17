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Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici
Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Český tým v revolučním výzkumu. V chilské observatoři pátrá po kosmických katastrofách
Největší dalekohled snímající vesmír zahájil ostrý provoz. Na nastavení i zpracovávání horské observatoře v Chile se podílejí také Češi. V článku pro magazín Víkend DNES se dozvíte, jak se vědci...
Robotický pes Lassie žere jen elektřinu a vytáhne vás z pohovky
Robotický pes nemusí hlídat továrnu ani pomáhat vojákům v terénu. Koncept nazvaný Lassie počítá s mnohem civilnější rolí: být domácím společníkem, který svého majitele přiměje vstát z pohovky,...
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii
Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Černý rytíř nad Zemí. Konspirátoři mluví o mimozemském satelitu. Jaké jsou důkazy
Na oběžné dráze kolem naší planety krouží už 13 000 let mimozemský satelit. Je to jen konspirační blábol, nebo existují důkazy, které jeho existenci potvrzují? Fakta o mystickém Černém rytíři přináší...
Toto dokážou Red Arrows – elita britského Královského letectva
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
Podivuhodný příběh Lea Aschenbrennera aneb Jak vydělat strašením miliardy
Minulý týden zveřejnil šéf společnosti Anthropic Dario Amodei výzvu ostatním firmám v oboru. Navrhuje v ní dočasné zpomalení vývoje velkých jazykových modelů. Lidstvo tak má získat čas na posouzení...
Mrtvý královský krab se postavil na nohy. Kutil mu namontoval motory
Mrtvý královský krab dostal dráty, šrouby a mechanické součástky. Čínský kutil podle virálního videa strávil patnáct dní jeho proměnou v bizarního robota, který znovu pohybuje klepety i nohama....
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Toaleta jako riziko? Spláchnutí dostane bakterie do výšky, kde je lze vdechnout
Řada z nás už asi slyšela, že záchod patří mezi prostředí, kde se udržují poměrně bohaté kolonie bakterií. Nyní vědci v jedné studii zkoušeli zjistit, co se s nimi stane, když někdo na toaletě...
AI Overviews v Česku zasahují pětinu vyhledávání. Firmy řeší, jak být vidět
Být na první stránce Googlu už nemusí znamenat, že si vás uživatel skutečně všimne. Umělá inteligence stále častěji odpovídá přímo ve výsledcích vyhledávání a část lidí už na původní web vůbec...