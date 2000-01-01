náhledy
Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.
Britská letadlová loď HMS Ark Royal se začíná potápět poté, co byla zasažena torpédem z ponorky poblíž přístavu Gibraltar 13. listopadu 1941. Na snímku je také britský torpédoborec zachraňující přeživší z potápějící se lodi. I proto z jejích 1 488 členů posádky zahynul pouze jeden.
Britská letadlová loď HMS Ark Royal na snímku z roku 1939 byla klíčovou součástí námořních operací během druhé světové války. Podílela se na zničení německé bitevní lodi Bismarck a také na konvojích na Maltu. Byla potopena 14. listopadu 1941 po torpédování ponorkou.
Tři slavní partneři skupiny Force H – bitevní křižník Renown, Ark Royal a křižník Sheffield – připraveni k akci poblíž Gibraltaru.
Spuštění letadlové lodi HMS Ark Royal v loděnici Cammell Laird v Birkenheadu, které proběhlo dříve, než byla postavena letová paluba. Stavba lodi tehdy stála 3 miliony liber.
Letadlová loď HMS Ark Royal při spuštění na vodu v loděnici Cammell Laird Shipyard v Birkenheadu 13. dubna 1937.
Letadlová loď HMS Ark Royal byla dlouhá 240 metrů a měla posádku čítající 1 580 mužů. Byla navržena tak, aby mohla přepravovat velké množství letadel, a měla dvě hangárové paluby.
Letadlová loď HMS Ark Royal uvedená do provozu 16. listopadu 1938 při manévrech spolu s letkou torpédových bombardérů Fairey-Swordfish.
Letadla Fairey-Swordfish při vzletu a přistání na letadlové lodi HMS Ark Royal v roce 1939
Letouny Fairey Swordfish námořní letky Rn 821 britského královského námořnictva na palubě letadlové lodi HMS Ark Royal
Jméno HMS Ark Royal nosila už řada lodí. Takto vypadala první loď HMS Ark Royal na obrázku, který je nyní v Britském muzeu. První plavidlo HMS Ark Royal vyplulo na světová moře v 16. století a v roce 1588 účastnilo bitev proti španělské armádě. Druhá loď stejného jména sloužila v britském námořnictvu od roku 1914.
Druhá z britských letadlových lodí nesoucích název HMS Ark Royal na snímku ze začátku 20. století
Letoun Sopwith 807 na britské letadlové lodi HMS Ark Royal na začátku 20. století
Letadlová loď HMS Ark Royal po přejmenování na HMS Pegasus, která vyplula v roce 1914. Původní loď z roku 1914 se zúčastnila bojů v první světové válce a ve 20. letech 20. století. V roce 1934 byla přejmenována, aby mohla být 16. prosince 1938 uvedena do služby nová letadlová loď HMS Ark Royal s výstrojním číslem 91.
Trup lodi byl zakoupen Royal Navy ještě v rané fázi výstavby, aby mohla být budoucí letadlová loď HMS Ark Royal navržena a postavena jako první letadlová loď/nosič hydroplánů. Ark Royal se zúčastnila kampaně v Gallipoli v roce 1915 a zůstala v oblasti Dardanel až do roku 1918, kdy prováděla hlídky v Egejském moři.
Předposledním nositelem slavného jména se stala v 50. letech letadlová loď, která svou službu ukončila v roce 1980.
Pátá HMS Ark Royal byla ve službách Královského námořnictva od listopadu 1985 do března 2011. Z paluby operovaly letouny Harrier a vrtulníky Lynx a Apache.
Letoun Harrier – britský Harrier přistává na palubě letadlové lodi Ark Royal.
Ark Royal – poslední plavba letadlové lodi Ark Royal do mateřského přístavu Portsmouth
