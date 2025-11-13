Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě
Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...
„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce
V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...
Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...
Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích
Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....
Chtěli byste bydlet ve vesmíru? Takto by to mohlo vypadat
V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout....
Usínání je daleko rychlejší, než byste čekali. Trvá jen čtyři a půl minuty
Fyziologové považovali nástup spánku za postupný proces, při němž se činnost mozku pomalu mění. Podle nového výzkumu je však až překvapivě svižný. Skoro jako kdyby nám někdo zmáčkl kdesi na zátylku...
Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání
Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat...
Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?
Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...
Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě
Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...
Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích
Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....
Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka
Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.
Drtivá většina lidí nepozná hudbu od AI, a to může být problém pro autory
Francouzská streamovací služba Deezer tento týden oznámila, že každý den dostává přibližně 50 tisíc skladeb, které jsou zcela vygenerovány umělou inteligencí. Spolu se zjištěním, že 97 % lidí...
Největší diamant nehledejte na Zemi, musíte se podívat do vesmíru
Diamanty nenajdeme pouze na Zemi. Je jich plný vesmír a někdy nám jejich miniaturní verze mohou padat na hlavu, když jsou součástí objektů, které k nám doputovaly z vesmíru. Ty mnohem větší však...
Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne
Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...
Důležitý rozsudek ukazuje, že by tvůrci AI měli platit za trénovací data
Společnost OpenAI prohrála v Německu spor, který by mohl ukázat cestu, jak se autoři mohou bránit proti využití svých děl zdarma pro trénování velkých jazykových modelů. Jedna z tamních organizací na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Lajkujeme už dvacet let. Kouzelné tlačítko změnilo svět, vzniklo opsáním
Blíží se 17. listopad. V Česku si ho spojujeme s revolucí z roku 1989. Ta trochu zastínila neblahé události o půl století dříve. Nacisté během nich popravili devět vůdců studentských protestů....
TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát
Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu o Jupiteru a zkopírovat odpověď do Wordu. Výsledek? Na jedničku. Vyzkoušeli jsme však mnohem více...