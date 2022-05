Praotec Airbusu A380 vznikl krátce po válce a obsluhoval i jaderný program

Dvoupodlažní dopravní letouny (počet podlaží s výskytem lidí, tj. cestujících a osádky) se objevily už před druhou světovou válkou. A vůbec nevadí, že šlo o létající čluny, ostatně u velkých létajících člunů k tomu stavba objemného trupu přímo vybízela. Je ovšem pravda, že řada těchto velkých létajících člunů měla zpravidla pro cestující vyhrazeno pouze jedno podlaží a v podlaží nad ním byla pracoviště osádky (plus zavazadlový prostor apod.).

Ale byly zde už výjimky potvrzující pravidlo. Poprvé se tak stalo u francouzského Latécoère 521, kde se už i na horní palubě počítalo na kratších tratích (středomořských) s cestujícími, otázkou však je, zda k tomu v tomto případě skutečně došlo.

Dornier Do X Boeing 314 Clipper

Latécoère 521

Obecně se titulem prvního dvoupodlažního dopravního letounu (a myšleno letounu pozemního, aniž to bývá zdůrazňováno) honosí americký Boeing 377 Stratocruiser, jehož prototyp poprvé vzlétl 8. července 1947. Zde zase můžeme namítnout, že na jednom z jeho dvou pater (na spodním) byl pro cestující „pouze“ salonek se čtrnácti místy. To znamená diametrálně odlišnou kapacitu cestujících na jednotlivých podlažích.

Boeing 377 Stratocruiser

A potom přišel na scénu francouzský Breguet 763, z typové řady Breguet 761/763/765, u kterého byly kabiny cestujících v obou patrech délkově a víceméně i kapacitně srovnatelné. Na druhou stranu tyto francouzské stroje neměly na rozdíl od Boeingu 377 přetlakový trup. Co si pod uvedenými typovými čísly 76x představit, a proč vyzdvihujeme to prostřední, uvidíme dále.

Letadel typové řady Breguet 761/763/765 bylo vyrobeno celkem 20 kusů. Byl to jeden prototyp Breguet 761 a tři předsériové stroje Breguet 761S, zde nešlo ještě o plnohodnotnou dvojpodlažní verzi z pohledu dopravy cestujících, kterým byla určena pouze kabina horní, a to ještě můžeme specifikovat příslovcem případně.

Breguet 763 Provence

Následovalo dvanáct strojů Breguet 763 Provence, jež byly vyrobeny pro Air France v základním provedení s kabinami cestujících na horním i dolním podlaží, byť později u nich došlo k modifikaci a u poloviny z nich ke změně provozovatele. A proto se o tomto typu (této verzi) hovoří nejčastěji a z dané řady bývá vyzdvihován právě v souvislosti s dvoupodlažními letadly pro osobní dopravu.

Zbývající čtyři letouny, Breguet 765 Sahara, byly vyrobeny pro francouzské vojenské letectvo (Armée de l’Air).

Již u prototypu 761 se objevilo neoficiální označení Deux-Ponts, které se ujalo natolik, že je schopno i přebíjet jména Provence a Sahara u sériových verzí.

Video: Breguet 763 Provence

Prototyp Breguet 761

S vývojem čtyřmotorového dopravního letounu začala francouzská firma Breguet v očekávání konce války již v roce 1944. Ostatně v srpnu 1944 byl podnik osvobozen po asi dvouleté německé nadvládě daného teritoria (předtím oblast spadala do tzv. Vichistické Francie). Intenzivnější práce pravděpodobně začaly až v roce 1946, kdy měla přijít objednávka prototypu. A tak prototyp Breguet 761 poprvé vzlétl až 15. února 1949.

Francouzi chtěli svým strojem konkurovat na evropské půdě americkému Douglasu DC-4. A jak už víme nejen z prozrazeného objemu výroby, nepodařilo se to.

Prototyp Breguet 761

Prototyp Breguet 761 měl kabinu cestujících pouze na horním patře, a to ještě ošizenou. Dole se nacházel nákladový prostor. Je to konfigurace pro smíšenou dopravu cestujících a nákladu. Ještě lépe potom nákladu a souvisejících osob, což se rozhodně neztratí u vojenského letectva, ale i v civilní sféře je to někdy potřeba.

Užitné vlastnosti francouzského prototypu limitovaly použité motory, které výkonově zaostávaly za potřebami pro takový letoun. Šlo o dvouhvězdicový čtrnáctiválec SNECMA 14R-24 se startovním výkonem 1590 koní.

Kvůli tomu byla omezena vzletová hmotnost na 40 tun. Při hmotnosti samotného stroje kolem 32 tun to nepřinášelo žádnou radost případným zájemcům o letoun v této konfiguraci. Proto nás ani nepřekvapí absolutní absence takových zájemců.

Prototyp Breguet 761. Letoun měl nalézt velké využití v nákladní dopravě.

Později vznikl nápad s přestavbou prototypu 761 na prototyp protiponorkové verze, jejíž projekt je znám jako Breguet 764. Tyto myšlenky však byly brzo opuštěny, francouzské námořnictvo preferovalo americký protiponorkový Lockheed Neptune.

Předsériové stroje Breguet 761S

Po prototypu Breguet 761 s nedostatečně výkonnými motory vznikla trojice předsériových strojů Breguet 761S, které dostaly americké dvouhvězdicové osmnáctiválce Pratt & Whitney R-2800-B31 s výkonem po 2100 koních. Vzletová hmotnost letounu se zvýšila na 45 tun (zároveň jeden tento motor P&W měl o 250 kg vyšší hmotnost než předchozí motor francouzský).

Výrobce se do stavby typu 761S pustil na vlastní triko v očekávání, že už se to povede, stroje prodá a přijdou objednávky na další.

Breguet 761S

Jeden Breguet 761S krátce provozovala společnost Air Algérie, tehdy společnost francouzská. Provozován byl víceméně jako nákladní, hlavně mezi Alžírskem a Francií. V roce 1953 ho měla na tři měsíce pronajatý britská společnost Silver City Airways, která s ním intenzivně létala mezi Západním Berlínem a Hamburkem. Celkem se tam odehrálo 127 zpátečních letů (takže si to musíme vynásobit dvěma), v některé dny to byly dokonce tři zpáteční lety.

Breguet 761S při testech s tankem AMX-13

Všechny tři Breguety 761S provozovalo francouzské letectvo, které nakonec převzalo i exemplář z předchozího odstavce. Mimo jiné proběhly i testy s leteckou přepravou lehkého tanku AMX-13, který se vyznačoval pevně uloženým kanonem, ale ve výkyvné věži.

Breguet 763 Provence

Ve věci dvoupodlažního typu 761 vládl u Bregutů stále smutek. Třetí a zároveň poslední 761S už běhal po obloze a domácí společnost Air France stále nebyla ochotna na takový stroj reflektovat. Až když francouzská vláda zaplatila nákup amerických motorů, ledy se hnuly a od Air France přišla objednávka na dvanáct kusů.

Protože se stroje od předchozích dost odlišovaly, dostaly nové typové číslo. A tak se zrodil Breguet 763, od objednatele dostal populární jméno Provence.

Breguet 763

Motory byly ještě výkonnější verzí motorů Double Wasp použitých u trojice strojů předsériových, teď šlo konkrétně o P&W R-2800-CA18 o výkonu po 2400 koních. Maximální vzletová hmotnost se vyhoupla až na 50 tun.

Breguet 763 měl ve své primární konfiguraci přepravní kapacitu 107 cestujících, z toho 59 na horní palubě a 48 na spodní palubě. Protože letoun neměl přetlakový trup, uvedeme výkonové parametry pro výšku letu ve třech tisících metrech: ekonomická cestovní rychlost činila 335 km/h a letoun na danou výšku vystoupal za třináct minut. Maximální dolet byl 2290 kilometrů.

Společnost Air France začala typ 763 používat v roce 1953. Nasazovala ho na středomořských linkách, ale i na linkách vnitrostátních. Jiné destinace, jako například Londýn, se konaly příležitostně.

Breguet 763

Když se objevilo fenomenální francouzské proudové Caravelle, v klasické osobní dopravě už nechtěl Breguetem 763 nikdo létat (to jsme si trochu zapřeháněli, ale je pravda, že právě na pozadí nasazení typu Caravelle pístový Breguet 763 ve flotile francouzského národního dopravce rychle zastaral).

Neznamenalo to však cestu do šrotu. Šest kusů převzalo francouzské letectvo. A šest nadále a po adekvátní úpravě společnost Air France provozovala jako nákladní. Anebo při kombinované dopravě nákladu a pasažérů, konkrétně osobních automobilů na dolní palubě a jejich osádek na horní palubě.

Breguet 765 Sahara

V říjnu 1955 francouzské letectvo objednalo 30 letadel Breguet 765 Sahara. Byly to stroje nové vojenské verze vzniklé právě na základě zadání objednatele. Jenže zanedlouho došlo ke zrušení dané objednávky, a tak byly dokončeny pouze čtyři už rozestavěné stroje.

Letouny Breguet Deux-Ponts francouzského letectva

V každém případě francouzské letectvo tak nakonec mělo třináct letounů Deux-Ponts, z toho tři předsériové Breguety 761S, šest od Air France získaných Breguetů 763 a čtyři Breguety 765. Aniž bychom klasifikovali, zda to je, či není ke chlubení, tak velké služby tyto stroje poskytly při dopravě personálu a materiálu mezi Francií a její testovací oblastí jaderných zbraní v Tichomoří.