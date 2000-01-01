Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i taková, jejichž tehdejší podobu dávno odnesl čas, bagry a podobně. A zaměříme se trochu i na automobilní techniku, která zaujala i tehdejší fotografy.
Autor: Fortepan / József Szomolányi
Místopisné názvy, tedy jména ulic, náměstí a dalších míst, uvádíme v jejich současné podobě. Některé z nich totiž byly v období komunistického režimu přejmenovány, často z ideologických důvodů. Těmito změnami se však v tomto článku zabývat nebudeme. Za zmínku nicméně stojí, že některé původní názvy přetrvávaly v běžné řeči i poté, co byly úředně změněny.
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Pohled z Bratislavského hradu, rok 1956
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Fotografie nejsou v galerii řazeny čistě chronologicky, ale zčásti i tematicky a místně. Když už jsme galerii uvedli jako výlet, podíváme se na úvod na některé z bratislavských hotelů.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, rok 1954. Vzadu je Hotel Carlton. V popředí vidíme Ganymédovu fontánu, která stojí před Slovenským národním divadlem, z jehož balkonu byla fotka evidentně pořízena (ne z balkonu hledištního, ale z balkonu externího).
Autor: Fortepan / Hanser Mária
Bratislavský hotel Carlton v roce 1956, v popředí parkuje Škoda Spartak.
Autor: Fortepan / Faragó György
Právě hotel Carlton musíme vyzdvihnout jako jeden z nejvýznamnějších bratislavských historických hotelů. Býval a také dnes je hotelem luxusním. V době vlády komunistů ovšem poněkud chátral, přičemž v letech osmdesátých se už nedal prakticky používat. V první dekádě po pádu komunistů byl zrekonstruován a v roce 2001 opět otevřen. Fotografie je z roku 1960, kdy ještě přežíval ze své slávy z období před komunistickým převratem.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Hotel Carlton, rok 1960, detailnější pohled přibližující zaparkovaná vozidla
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Nálepka na kufr z hotelu Carlton
Autor: public domain
Bratislava, rok 1956. Světlá budova vzadu je hotel Devín. Hotel stojí při nábřeží Dunaje. Zbylé dvě budovy, která vidíme na fotografii, tam už ovšem dávno nestojí.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Ještě jednou hotel Devín, tentokrát na fotografii z roku 1969. Postaven byl v letech 1954 až 1956.
Autor: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Hotel Palace, rok 1974
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Hotel Bratislava, rok 1981
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Hotel Bratislava, rok 1981
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Krátkou sérii si ukážeme několik automobilů v ulicích Bratislavy padesátých a šedesátých let a později přijdou další. Zde vidíme především Tatra 600 Tatraplán a Tatru 87.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Hezká fotografie ukazující Slovenské národní divadlo, vpředu opět černá Tatra 600 Tatraplán, zde s absentujícími krycími plechy zadních kol
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Opět Hviezdoslavovo námestie (štít budovy vlevo vidíme na předchozí fotografii vpravo). Nejvzácnějším automobilem by mohla být Škoda 1201 ve verzi dodávka.
Autor: Fortepan / Faragó György
Tatra 603 a sedan Škoda 1201, vzadu vidíme vchod hotelu Devín, jsme v roce 1960.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Malý Fiat 600 a Tatra 603 v méně tradičním zbarvení, pravděpodobně se jedná o služební vozy Československé státní televize.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Bratislava, ulice Michalská. Nejbližší automobil je FSO Warszawa s karoserií nového vzoru, zde už ovšem trochu „jetou“, ostatně jedná se o taxík.
Autor: Fortepan / József Szomolányi
Před kavárnou Grand stojí hydraulická montážní plošina Liaz MP-20.
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
A nyní se vydáme po starých zámeckých schodech na hrad.
Autor: Fortepan / Szilágyi Lajosné
Ulice Zámocké schody nás dovede až k Zikmundově bráně.
Autor: Fortepan / Szilágyi Lajosné
Pohled z hradu, kdy vlevo by mohl být právě kousek Zikmundovy brány, na kterou navazuje hradba. Hlavní komunikace procházející bránou tedy vede za zdí, za levým okrajem snímku.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
A toto by mohla být Vídeňská brána Bratislavského hradu, byť dnes vypadá zcela jinak (neříkejme lépe). Ale základní linie - tedy ty, co zůstaly na místě - si drží. Takto vypadala v roce 1959.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Ulici Beblavého najdeme při ulici Zámocké schody. Dole ústí do ulice Mikulášské a nahoře pokračuje právě jako Zámocké schody, když se do ní právě nad schodovou partií do té chvíle mnohem užší ulice Zámocké schody vpije. Je to tam složité. Tento snímek je z roku 1956, kdy ještě vidíme výpomoc statice, která možná utrpěla už za války.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Ulice Beblavého, foceno z ulice Mikulášské, rok 1956
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
A ještě jednou ulice Beblavého, tentokrát v roce 1971. Dnes to tam vypadá méně romanticky a zároveň mnohem kulturněji. Díru vlevo vyplnil nový dům a ostatní jsou zrekonstruovány. Někoho mohou zmást schody, snímek není zrcadlově otočen, jen ty schody někdo přesunul na druhý bok ulice.
Autor: Fortepan / Bercsényi Kollégium Fotókör
Když už jsme dali fotky z množiny nejzajímavějších, tak se podívejme na tento dům. Ale on zase až tak daleko od schodů ke hradu a ulice Beblavého není, nachází se při ulici Panské, respektive ho najdeme na adrese Rudnayovo námestie.
Autor: Fortepan / Németh Tamás
Ale zpět k bratislavskému hradu, takto byl vidět od břehu Dunaje v roce 1956.
Autor: Fortepan / Faragó György
Pohled na Bratislavský hrad od Dunaje, z krapet jiného úhlu než pohled předchozí, rok 1960
Autor: Fortepan / Pozsgay Eszter
A zde pohled na hrad z doby pozdější, kdy už stál Most SNP. Konkrétně jsme v roce 1973 a díváme se ze jmenovaného mostu.
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
A ještě jednou podobný pohled, který nám nabízí kromě hradu i Tatru 141, která byla specializovaným tahačem těžkých přívěsů.
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Pohled na Bratislavský hrad, kdy v popředí vidíme Zikmundovu bránu a blíže dole něco ošklivého.
Autor: Fortepan / Kristek Pál
Pohled z Bratislavského hradu, rok 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Dobrý výhled na Bratislavu je i ze Slavína.
Autor: Fortepan / Kurutz Márton
Památník Slavín, rok 1963
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
Památník Slavín
Autor: Fortepan / Közösségi Szociális Szövetkezet
Z bratislavských náměstí musíme vyzdvihnout především Námestie Slovenského národného povstania. Snad nejvíc je přímo spojeno s veřejným životem města a událostmi roku 1968. Oficiální turistický průvodce ho používá jako výchozí bod trasy věnované mimo jiné proměnám města za socialismu.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Moskvič 407 byl prvním typem značky prodávaným v Československu.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Škoda 1201 v bíločervené barvě je ve verzi dodávka (na boku nese pravděpodobně nápis Maso-Uzeniny), tmavý vůz uprostřed vypadá jako Barkas 901 a světlý vůz vpravo je sedan Škoda 1201.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Škoda 1201 ve verzi sanitního vozu
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Komunistická hesla byla věcí - dá se říci - inflační. Zkrátka toho bylo moc.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Komunistická výzdoba se hemžila nejen nejapnými hesly, ale i velkými zločinci. Ostatně přítomnost hmotného 3D Stalina byla už v roce 1960 na pováženou, minimálně odtah do depositu nebo ještě lépe druhotné využití materiálu by snad nenapadlo nikoho připomínkovat.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Námestie Slovenského národného povstania
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Bližší pohled na Tatru 805
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Námestie SNP v roce 1963. V přízemí moderní prosklené budovy vidíme mimo jiné i kancelář belgické letecké společnosti Sabena.
Autor: Fortepan / Dömölky Etelka
Námestie SNP v roce 1973 a obchodní dům Dunaj
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1976. Námestie Slovenského národného povstania
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Bratislava, rok 1976. Námestie Slovenského národného povstania
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Bratislava, rok 1974. Námestie SNP
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1982. Námestie Slovenského národného povstania
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Z historických bratislavských ulic jmenujme jako první Michalskou. Je to sice ulice krátká, ale ne ledajaká, prochází totiž Michalskou bránou, která je významnou historickou dominantou města a jedinou dodnes zachovanou bránou z městského opevnění Bratislavy.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Michalská brána, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Michalská brána, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries
A zde nám Michalskou ulici v roce 1963 obohacuje skříňová Praga V3S.
Autor: Fortepan / Vozárik Edit
Ulice Michalská při pohledu z Michalské brány, rok 1973
Autor: Fortepan / Szalay Zoltán
Michalská ulice při pohledu od Michalské brány, rok 1983
Autor: Fortepan / Vészi Ágnes
Na druhé straně Michalské brány to je ještě zajímavější. Když jdeme od hlavní brány (zde ji vidíme), zavede nás cesta doprava a projdeme další branou, která je součástí barbakánu (této bráně se říká Michalská brána – stredná) a z ní pokračujeme po malém Michalském mostě na Hurbanovo námestie.
Autor: Fortepan / Vészi Ágnes
Michalský most, díváme se směrem k barbakánu Michalské brány.
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Socha svatého Jana Nepomuckého (nahoře) na Michalském mostě
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Bratislava, rok 1952. Národní divadlo
Autor: Fortepan / Lindner család
Bratislava, rok 1956. Národní divadlo, před ním Ganymédova fontána.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956. Malý most vedoucí od Michalské brány
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956. Rázusovo nábřeží
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956. Grasalkovičův palác (tehdy Dům pionýrů a mládeže Klementa Gottwalda, dnes Prezidentský palác)
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956. Námestie Ľudovíta Štúra
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956. Dnes již dávno zaniklá zástavba kdesi v Petržalce
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Bratislava, rok 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Bratislava, rok 1956. Národní divadlo
Autor: Fortepan / Faragó György
Bratislava, rok 1957. Michalská ulice
Autor: Fortepan / Gazda Anikó
Bratislava, rok 1957
Autor: Fortepan / Gazda Anikó
Bratislava, rok 1958. Ulice Račianská, studentská kolej Mladá garda
Autor: Fortepan / Márk Iván
Bratislava, rok 1958. Nádvoří Staré radnice
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Bratislava, rok 1958
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Bratislava, rok 1959. Ulice Kapitulská
Autor: Fortepan / Kurutz Márton
Bratislava, rok 1959. Kostel svatého Jana z Mathy
Autor: Fortepan / Ferencz Zoltán Zénó
Bratislava, rok 1959. Ulice Jesenského
Autor: Fortepan / Ferencz Zoltán Zénó
Bratislava, rok 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1959. Ulice Košická
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1959. Námestie slobody
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1959. Hurbanovo námestie
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1960. Ulice Štúrova
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Bratislava, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Bratislava, rok 1960. Františkánske námestie
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Bratislava, rok 1960. Ulice Obchodná
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Bratislava, rok 1960. Šafárikovo námestie, za autobusem je park Gábora Barossa.
Autor: Fortepan / Közösségi Szociális Szövetkezet
Bratislava, rok 1960. Hviezdoslavovo námestie
Autor: Fortepan / Pozsgay Eszter
Bratislava, rok 1962. Obchodní středisko Slimák
Autor: Fortepan / Merza József
Bratislava, rok 1962. Hala Pasienky
Autor: Fortepan / Merza József
Bratislava, rok 1962. Dom U dobrého pastiera
Autor: Fortepan / Fortepan / Album018
Bratislava, rok 1963. Námestie SNP, naproti reformovanému kostelu vlevo a věži kostela Milosrdných vpravo
Autor: Fortepan / Vozárik Edit
Bratislava, rok 1963. V pozadí věž Michalské brány
Autor: Fortepan / Vozárik Edit
Bratislava, rok 1963. Reklama ČSA
Autor: Fortepan / Dömölky Etelka
Bratislava, rok 1963. Fronta na maso
Autor: Fortepan / Barbjerik Ferenc
Bratislava, rok 1964. Ulica Ventúrska
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Bratislava, rok 1965. Mirbachův palác
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Bratislava, rok 1965
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1965. Ulice Farská
Autor: Fortepan / Kurutz Márton
Bratislava, rok 1967. Kollárovo námestie
Autor: Fortepan / Bencseky Mátyás
Bratislava, rok 1967. Stavba Fakultní nemocnice Ladislava Dérera
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Bratislava, rok 1965. U hlavního nádraží
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Bratislava, rok 1970. Před hlavním nádražím
Autor: Fortepan / Belházy Miklós
Bratislava, rok 1971. Ulice Prepoštská
Autor: Fortepan / Bercsényi Kollégium Fotókör
Bratislava, rok 1971. Ulice Račianská, studentská kolej Mladá garda
Autor: Fortepan / Bercsényi Kollégium Fotókör
Bratislava, rok 1973. Kamenné námestie
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1973. Ulice Laurinská
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1973. Ulice Laurinská
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1973. Pohled z hradu, vlevo je korunovační kostel sv. Martina.
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1973. Ulice Prepoštská
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1973. Nádvoří Staré radnice
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1973. Hviezdoslavovo námestie
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1974. U katedrály svätého Martina
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Bratislava, rok 1974
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Bratislava, rok 1974
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1974
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1975. Kollárovo námestie
Autor: Fortepan / Fortepan / Album100
Bratislava, rok 1976. Hurbanovo námestie
Autor: Fortepan / Kozák
Bratislava, rok 1976. Hviezdoslavovo námestie
Autor: Fortepan / Kozák
Bratislava, rok 1976. Hviezdoslavovo námestie
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Bratislava, rok 1977. Ulice Dunajská
Autor: Fortepan / Fortepan
Bratislava, rok 1978
Autor: Fortepan / Kovács Annamária
Bratislava, rok 1983. Ulice Kapitulská
Autor: Fortepan / Vészi Ágnes
Bratislava, rok 1986. Františkánske námestie
Autor: Fortepan / Szalay Zoltán
První mistrovství světa v letecké akrobacii, Bratislava - Vajnory 1960
Panská ulice v Bratislavě, 1979
Autor: Fortepan / Szilvási hagyaték
Bratislava, rok 1974. Kamenné námestie, obchodní dům Prior
Autor: Fortepan / Obetkó Miklós
Bratislava, rok 1971. Kamenné námestie, hodiny a zvonkohra na fasádě obchodního domu Prior
Autor: Fortepan / Bercsényi Kollégium Fotókör
Vzácná momentka z výroby Rapidů: vzadu na hale je špatně čitelný transparent vyzývající k „efektivnosti a kvalitě“.
Autor: Archiv Volkswagen SK
Bratislava, rok 1973. Pohled z hradu na Most SNP přes Dunaj
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1971. Most Slovenského národného povstania během výstavby
Autor: Fortepan / Bercsényi Kollégium Fotókör
Bratislava, rok 1973. Most SNP
Autor: Fortepan / Tóth Károly dr
Bratislava, rok 1976. Most SNP
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Pohled z Bratislavského hradu na Most SNP, rok 1980
Autor: Fortepan / Kristek Pál