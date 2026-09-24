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Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích

Radek Folprecht
Fotočlánek
Bratislava, rok 1971 Bratislava, rok 1977 Pohled z Bratislavského hradu, rok 1956 Bratislava, rok 1959. Hotel Carlton Bratislava, rok 1954. Vzadu je Hotel Carlton a v popředí vidíme Ganymédovu... Bratislava, rok 1956. Hviezdoslavovo námestie, hotel Carlton Bratislava, rok 1960. Hotel Carlton Bratislava, rok 1960. Hotel Carlton Nálepka na kufr z hotelu Carlton Bratislava, rok 1956. Vzadu Hotel Devín Bratislava, rok 1969. Hotel Devín Bratislava, rok 1974. Hotel Palace
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i taková, jejichž tehdejší podobu dávno odnesl čas, bagry a podobně. A zaměříme se trochu i na automobilní techniku, která zaujala i tehdejší fotografy.

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Témata: Bratislava

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24. září 2026,  aktualizováno  8:59

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