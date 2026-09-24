|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Objevil se problém, který může zhatit větší plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...
Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.
Toto dokážou Red Arrows – elita britského Královského letectva
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
Děti se díky dronům učí zodpovědnosti. Z hráče se může stát pilot, říká Alex Drak
Dron už dávno není jen hračkou pro nadšence. Uplatnění nachází ve filmu, průmyslu i při záchraně životů a podle zakladatele společnosti DronPro Alexe Draka bude schopnost mu rozumět patřit mezi...
Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...
Kde tepe naše kosmické srdce? Česko hrálo při objevování vesmíru důležitou roli
Dobu mořeplaveckých objevů vystřídala éra objevů kosmických. Do tajů galaxie míří i sondy konstruované pod vedením řady odvážných Čechů. Kde tepe kosmické srdce Česka? Objevme ho spolu s magazínem...
Čech v sólo závodu přes Atlantik: V průlivu La Manche spím deset minut
Prvního listopadu odstartuje z francouzského Saint-Malo závod samotářů Route du Rhum. Jeho trasa povede až na karibský ostrov Guadeloupe. Letošního ročníku se zúčastní i Čech Milan Koláček se zbrusu...
Jsou nejlevnější bluetooth repráky k něčemu? Deset jsme jich otestovali
Zahrají hudbu i mluvené slovo, některé k tomu i barevně zablikají. Většina přežije kontakt s vodou nebo pohození do písku. Na jedno nabití vydrží hrát dlouhé hodiny. Co umí a jak hrají? Vyzkoušeli...
V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z...
Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.
Jaderný reaktor se vydá tam, kam žádný jiný před ním. 1 600 metrů pod zem
Šachta nad jaderným zařízením má být naplněná vodou. Její sloupec vytvoří tlak potřebný k udržení štěpné reakce v chodu, aniž by byla nutná drahá schránka ze železobetonu. Elektrárna umístěná hluboko...
Vymysleli nanonátěr, který má bránit 600× lépe korozi než současné způsoby
O doby, kdy lidé začali používat kovy, bojovali s korozí. Od různých olejů, galvanizaci přes recepty na slitiny hledají výrobci způsob, jak zabránit degradaci povrchu kovů vlivem okolního prostředí....
Z mlhy přímo proti svahu. Před 100 lety havarovali v Jeseníkách rumunští letci
Turisté mířící na Praděd nejprve z mlhy slyšeli motor letadla, které nad horami marně hledalo místo k přistání. Pak přímo před jejich očima narazil do svahu francouzský stroj s dvěma rumunskými...
Nabízíme pronájem bytové jednotky 2+1 s lodžií, OV, V Sídlišti 390, Děčín, po celkové rekonstrukci
V Sídlišti, Děčín - Děčín XXXII-Boletice nad Labem
9 300 Kč/měsíc
Hrdina Pilecki šel do Osvětimi dobrovolně. Přežil nacisty, komunisty už ne
V září 1940 prováděly jednotky SS ve Varšavě rozsáhlé razie. V Zoliborzi na severu hlavního města procházeli esesmani jeden dům po druhém. Sbírali lidi a odváželi je do koncentráků. Mezi zatčenými...
Ohlédněme se za létem. Letecký den Cheb poprvé hostil válečného Corsaira
Vraťme se prostřednictvím této fotosérie do posledního srpnového víkendu na letiště v Chebu. Jubilejní 10. ročník Leteckého dne Cheb nabídl řadu skvělých leteckých ukázek. Diváci měli možnost vidět v...