Na otázky Technetu odpovídají Daniel Pleschner, vedoucí testovacího oddělení, a Jakub Mašek, vedoucí validačního oddělení.
Při pohledu na pracovní stroj, jakým je třeba bagr, člověka napadne, že už asi není mnoho věcí, které by se na něm daly udělat jinak nebo zlepšit. Ale jsme v inovačním centru, a tak první otázka zní: Dá se na těchto strojích ještě něco inovovat?
Daniel Pleschner: Určitě se dá. Na začátku bylo ovládání hydraulické a o bagrech to vlastně platí dodnes – joysticky pořád hýbou šoupátky pomocí tlaku. Nové nakladače se ale už ovládají elektricky: joystick dává povel rozvaděči, který teprve posílá pracovní tlak. K tomu máme účinnější hydraulické komponenty, takže klesá spotřeba. A s menší spotřebou paliva jsme schopni kopat déle. Pak je tu citlivost. Dřív stačil malý pohyb pákou – a celý stroj sebou trhl. Na stroji jsou nějaké hmoty, a když s nimi pohnete rychle, bagr se rozklepe. Hydraulika se dnes ladí hlavně v detailech: v účinnosti, citlivosti a spotřebě. Nikdo asi nečeká, že vymyslíme něco, co změní celou filozofii.
Stroj se hýbe, nikoho nezabije, a když se převrátí, operátor to přežije. To je typicky čínská konkurence – stroj je levný, není úplně komfortní, ale splňuje požadavky.