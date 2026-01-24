Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Aleš Vašíček
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér neviditelného škůdce dokáže z armatur či kolejnic odplavit i devět kilogramů železa za rok a v extrémním případě tak dokonce narušit statiku budov či mostů.
Část 1/2
Stanice metra Malostranská
Detail izolovaného uchycení kolejnice metra
Pracovník DPP proměřuje kolej
Zabránit tvorbě bludných proudů pomáhá i izolace kabelových žlabů od okolního ostění.
Detailní pohled na uchycení kolejnic metra ukazuje pečlivé odizolování od země.
64 fotografií

„Bludný proud je termín, který se používá převážně ve stejnosměrné drážní dopravě. Pražské metro je také napájeno stejnosměrným proudem o jmenovitém napětí 750 V. Každý elektrický spotřebič potřebuje ke svému provozu mít zajištěný přívod energie. K napájení souprav metra musíme energii dostat z elektrické stanice tzv. měnírny k trakčním motorům pohánějící soupravy,“ vysvětluje základy Jan Hrubín vedoucí oddělení Zkušebna a protikorozní ochrana DPP.

„Kladný potenciál je veden z měnírny k soupravě pomocí soustavy kabelů a přívodní kolejnice. Přívodní kolejnici cestující mohou rozpoznat v kolejišti podle žlutého ochranného krytu poblíž jízdních kolejnic. Proud se musí od motoru soupravy opět dostat zpátky ke zdroji do měnírny. K vedení zpětného proudu se používají jízdní kolejnice a odsávací kabely,“ pokračuje Hrubín.

„V případě metra, kupříkladu při rozjíždění, dosahují proudy opravdu velkých hodnot – až 2 500 ampérů. Kolejnice i ostatní komponenty vedoucí trakční proud jsou pečlivě izolovány od podkladních konstrukcí. Ale i přes tuto péči je vlivem velké energetické náročnosti nemožné technicky zajistit, aby všechny proudy tekly definovanou proudovou cestou přes kolejnice. Část proudu se může dostat do okolí přes okolní konstrukce a najde si cestu zpět do měnírny.“

Lze si to představit i jako proud vody, který v „hadici“ koluje mezi měnírnou a soupravou metra. Jakmile se někde v pomyslné hadici objeví dírka, voda okamžitě vytryskne ven.

Proud jako tichý červotoč

Půda či beton rozhodně nejsou izolanty a dokážou dobře vodit elektrický proud. Když se k tomu ještě přidá vlhkost, tak o to víc. Proud, který takto zbloudí, jde pak cestou nejmenšího odporu – přes trubku či armaturu, a je zaděláno na galvanický proces. Jak vysvětluje Hrubín, tento jev má ve své anodické části (tam kde z kovu vystupuje) korozivní účinky, a jak již bylo zmíněno, jeden ampér dokáže ročně odtavit přes devět kilogramů železa. Poškozuje kupříkladu zemnicí pásky vysokonapěťového vedení, plynovodní či vodovodní trubky, když nejsou z nevodivého materiálu, ale i armatury v betonu.

Představte si, jakou škodu by za nějaký čas mohl neuhlídaný bludný proud natropit kupříkladu u železobetonového mostu či budovy. Korozivní účinek může způsobit i nabobtnání železné výztuže a tím i potrhání takové konstrukce, čímž snižuje její únosnost. Nejhorší je, že o takovém bludném proudu nikdo nemusí vědět, protože je ukrytý v zemi. Pokud se aktivně nehledá a trať se pravidelně nekontroluje, působí jako tichý červotoč nebo dřevomorka.

Zabývat se problematikou bludných proudů je nutné již při samotném návrhu nových tras metra a dalších drážních technologií. Povinnost řešit bludné proudy je dána i zákonem o drahách a jsou stanoveny i požadavky pro stavby v blízkosti drah (metro, tramvaje, vlaky).



