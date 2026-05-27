Časy, kdy technologické firmy mohly nalákat běžného zákazníky hodnotami výkonu nebo kapacity, jsou skoro pryč. Technologie se staly společníkem a ten nemá mít gigahertzy a terabajty, ale příjemnou tvář. Podívejte se, jaké maskoty si na vás technologičtí giganti připravili.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A rovnou začneme panáčkem Lil Finder Guy (případě Little Finder Guy), kterého na propagaci MacBooku Neo nasadila na sociální sítě společnost Apple. Není to jeho oficiální jméno, nicméně se mu tak začlo říkat pro jeho zjevnou inspiraci ikonou aplikace Finder v systému MacOS.
Zatím se s ním setkáte ve videích naznačující přednosti nejdostupněšího notebooku Apple, ale spekuluje se, že je to jeho testovací běh…
…a pokud nezakopne, mohl by se stát zhmotněním (zdráhám se napsat antropomorfizací) budoucí AI verze asistentky Siri.
Je roztomilý, vyjadřuje emoce… a trochu nám připomíná asistentky z elektromobilů Xpeng (Xiao) a NIO (Nomi), které mají být vaším šikovným a příjemným cestovním parťákem.
Apple postavičku nijak oficiálně nepředstavil, takže vše jsou spekulace.
A tohle je Mico. Fluidní blobík, který dává tvář AI asistentovi Copilot od Microsoftu v hlasovém režimu.
Nehovoříte tak s nějakým neosobním dialogovým oknem, ale roztomilou mimiku a emoce vyjadřující tvářičkou.
Zapojit se umí i jako plnohodnotný (v rámci aktuálních možností AI) člen konverzace na platformě Group Me.
Za nás bychom tedy spíš uvítali nové ztvárnění legendární sponky Clippy, ale možná by byla atraktivní jen pro pamětníky.
Mica si můžete vyzkoušet v aplikaci Copilot již nyní, je ho ale potřeba aktivovat v sekci nastavení. A jen čas ukáže, zda blobík uživatele zaujal.
Maskota OS Android, nazývaného The Bot, případně Bugdroid, viděl nejspíš každý. Minimálně při obnově telefonu do továrního nastavení.
Jinak je opravdu jen maskotem v pravém slova smyslu, žádnou interaktivní funkci v systému zatím nemá.
Na webu Androidify si můžete vytvořit vlastního Bota, buď na základě fotografie, nebo textového promptu. A ne, tento Bot není podle fotografické předlohy.
A že by se do této podoby převlékl AI asistent Bard, pardon Gemini, tomu zatím nic nenasvědčuje.
Mozilla v roce 2025 vtipně oživila ikonický hybrid lišky a pandy červené ze svého loga a nazvala ho The Kit.
…ale v budoucnu by se mohl stát aktivnější součástí prohlížeče. Ale opět je to spíš spekulace.
A tohle je Snoo, přátelský robůtek z budoucnosti, který je maskotem diskuzní platformy Reddit. Je součástí identity, může být „ikonou“ jednotlivých skupin a můžete jeho modifikací vytvořit svého avatara. Vznikla i kolekce sběratelských NFT.
Maskota linuxového jádra, tučnáka Tux, jistě netřeba představovat. Letos slaví 30 let.
Maskot a často také plyšová hračka / sběratelský předmět programovacího jazyka PHP je slon zavaný ElePHPant.
