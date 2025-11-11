Black Friday je tady: 7 tipů na dárky, které letos stojí za to

Největší slevová akce roku je tu! Hledáte dárky, které udělají opravdovou radost, ale zároveň chcete nakoupit chytře? Black Friday je ideální příležitostí, jak ušetřit, a co víc, ani kvůli tomu nemusíte nikam chodit. Na e-shopu T.S.BOHEMIA nakoupíte pohodlně odkudkoli, ať už sedíte doma na pohovce, jedete vlakem, nebo třeba čekáte, až dítěti skončí trénink. Vybírat můžete z více než 9 000 zlevněných položek. To už je pořádný seznam možností a je takřka jisté, že někde tam ten pravý dárek skutečně je.
Abyste nemuseli lovit naslepo, máme pro vás 7 tipů pro každého – od technických nadšenců a vášnivých hráčů až po ty, kteří ocení, když jim domácí spotřebiče usnadní každodenní rutinu.
Gamingová klávesnice uRage Illuminated2 – It’s time for U to Rage!
Rozjeď to naplno! Herní klávesnice uRage Illuminated2 je stvořená pro všechny, kteří hrají s vášní. Nabízí efektní podsvícení kláves i těla klávesnice, extrémně rychlou odezvu a spolehlivost, na kterou se můžeš spolehnout i během nejvypjatějších bitev.
Každé tlačítko reaguje s přesností a jistotou díky technologii Rubber Dome a dlouhé životnosti spínačů. Funkce Anti-Ghosting ti umožní mačkat více kláves najednou bez ztráty kontroly, zatímco Win Lock zablokuje otravné přepnutí do systému během hry.
Pro noční hraní se hodí stylové podsvícení ve třech barvách – červené, modré a fialové. Můžeš si nastavit intenzitu svícení (0–3) i režim dýchání. Klávesnice má také multimediální tlačítka pro rychlé ovládání hudby a aplikací, integrovanou podložku pod zápěstí pro větší pohodlí a gumové protiskluzové nožičky s nastavitelným sklonem.
Odolný kabel s textilním opletením zaručuje dlouhou životnost a snadnou manipulaci. Klávesnice má české i slovenské rozložení kláves QWERTZ a připojuje se přes USB-A konektor.
Původní cena = 649 Kč
Black Friday cena = 199 Kč (-70 % sleva)
Elektrická koloběžka Sencor SCOOTER X20
Svoboda pohybu i zábava v jednom. Výkonný motor s výkonem 400 W zvládne rychlost až 25 km/h a dojezd až 30 km na jedno nabití. Díky odpružení obou kol a 10" pneumatikám si užiješ pohodlnou jízdu i na horším povrchu.
Koloběžka nabízí čtyři jízdní režimy od ECO po SPORT, má LED osvětlení vpředu i vzadu, blinkry pro bezpečné odbočování a přehledný LED displej. Přes aplikaci SENCOR HOME (pro iOS i Android) ji můžeš uzamknout nebo sledovat stav baterie.
Sencor SCOOTER X20 je ideální parťák pro každodenní přesuny po městě – stylově, chytře a bez zácp.
Původní cena = 10 990 Kč
Black Friday cena = 6 599 Kč (-40 % sleva)
Úklidový robot Dreame X50 Ultra Complete
Špičkový pomocník, který posune úklid domácnosti na zcela novou úroveň. Kombinuje výkonné vysávání, precizní mopování a pokročilé samočištění v jednom chytrém zařízení. S extrémním sacím výkonem 20 000 Pa a 360° DToF laserovou navigací s umělou inteligencí dokonale zmapuje tvůj domov a bez problémů se vyhne nábytku i překážkám.
Unikátní systém ProLeap umožňuje vysavači překonávat překážky až do výšky 6 cm – poradí si tedy i s prahy nebo vyššími koberci. Díky technologii HyperStream kartáčů se nemusíš bát zamotaných vlasů a s funkcí Dynamic Spot-Cleaning vysavač automaticky rozpozná místa, která potřebují důkladnější péči.
Dreame X50 Ultra Complete zároveň vytírá, a to s mimořádnou přesností – díky systému Smart Dirt Detection 2.0, který dokáže přizpůsobit množství vody podle míry znečištění. Po úklidu se robot automaticky vyprázdní, vyčistí a vysuší v dokovací stanici – ta obsahuje prachový sáček o objemu 3,2 l a nádrže na čistou a špinavou vodu.
S výdrží až 220 minut na jedno nabití, tichým chodem, funkcí automatického nabíjení a podporou hlasového ovládání se Dreame X50 Ultra Complete stává ideálním parťákem pro každodenní bezstarostný úklid. Stačí zapnout aplikaci a nechat ho dělat, co umí nejlépe – udržovat domov perfektně čistý.
Původní cena = 34 990 Kč
Black Friday cena = 22 490 Kč (-36 % sleva)
Monitor SAMSUNG Essential S3
Monitor s úhlopříčkou 24" a technologií VA panelu přináší skvělý obraz v rozlišení Full HD (1920 × 1080) – ideální pro práci, studium i zábavu. Díky obnovovací frekvenci 100 Hz a odezvě 5 ms si užiješ plynulé přechody i při hraní her nebo sledování akčních scén.
Vysoký kontrast 3000:1 a jas 250 cd/m² zajišťují živé barvy a hlubokou černou, zatímco široké pozorovací úhly 178°/178° zachovají perfektní obraz z jakéhokoli směru. Monitor nabízí také možnost naklápění pro pohodlné nastavení a podporuje montáž na zeď (VESA 100 × 100).
K dispozici jsou konektory HDMI a D-Sub, takže snadno připojíš jak moderní zařízení, tak starší počítače. Spotřeba energie je pouhých 25 W, což potěší i z hlediska úspornosti.
Elegantní černý design se hodí do každého prostředí, ať už do kanceláře, domácího pracovního, koutku nebo studentského pokoje.
Původní cena = 2 390 Kč
Black Friday cena = 1 690 Kč (-30 % sleva)
Mobil Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi v elegantní černé barvě přináší výkon, odolnost i chytré funkce, které ocení každý náročnější uživatel. S odolným sklem Gorilla Glass Victus 2 a certifikací IP68 se nemusíš bát ani vody či prachu. Telefon běží na systému Android 14 a pohání ho výkonný osmijádrový procesor Snapdragon 7s Gen 3 s taktem až 2,5 GHz.
Displej typu P-OLED s úhlopříčkou 6,67" a rozlišením 2712 × 1220 bodů nabídne dokonale jemný obraz, syté barvy a plynulý pohyb díky vysoké obnovovací frekvenci. O plynulý chod aplikací a her se stará 12 GB RAM, zatímco velká interní paměť 512 GB poskytne dost místa pro fotografie, videa i dokumenty.
Zadní trojitý fotoaparát s hlavním snímačem 200 Mpx pořizuje detailní a ostré snímky i při zhoršeném světle. Přední 20Mpx kamera potěší všechny milovníky selfie. Samozřejmostí je noční režim, automatické ostření a přisvětlovací dioda.
Baterie s kapacitou 5000 mAh zvládne celý den náročného provozu a díky 120W rychlému nabíjení budeš mít telefon plně nabitý během pár minut. Ve výbavě nechybí ani NFC, Bluetooth, Wi-Fi, infraport, podpora 5G sítí, eSIM, čtečka otisků prstů či odemykání obličejem.
Původní cena = 10 490 Kč
Black Friday cena = 8 999 Kč (-14 % sleva)
Televize 50" SAMSUNG QE50Q8F
Špičkový 4K obraz, realistický zvuk a inteligentní funkce, které z každého večera udělají filmový zážitek. Díky AI procesoru Q4, technologii Quantum Dot, HDR+ a certifikaci PANTONE nabídne dokonale ostrý a barevně věrný obraz, který tě vtáhne do děje.
O plynulý pohyb se postará technologie Motion Xcelerator, takže si naplno užiješ sport i akční filmy. Funkce Adaptive Sound+ analyzuje zvuk v reálném čase a přizpůsobuje ho scéně, aby dialogy, hudba i efekty zněly vždy perfektně.
Chytrý systém Tizen OS zaručí rychlý přístup ke všem oblíbeným aplikacím jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. Vylepšený asistent Bixby a platforma SmartThings pak promění televizor v centrum celé chytré domácnosti – snadno ovládneš světla, spotřebiče i zabezpečení.
Samsung QE50Q8F myslí i na bezpečnost a udržitelnost. Platforma Samsung Knox chrání tvá data a připojená zařízení, zatímco ekologický ovladač SolarCell se dobíjí světlem – bez nutnosti výměny baterií.
Tento model je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí kombinaci inteligentních funkcí, prémiového designu a špičkové kvality obrazu i zvuku.
Původní cena = 16 990 Kč
Black Friday cena = 12 900 Kč (-24 % sleva)
Pračka Gorenje WPNA94A1PWIFI
Pračka Gorenje WPNA94A1PWIFI je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí spojit špičkový výkon, úsporu energie a chytré ovládání. S kapacitou 9 kg, maximálními otáčkami 1400 ot./min. a parní technologií SteamTech zvládne i náročné praní s perfektním výsledkem. Díky energetické třídě A ušetříš při každém praní a zároveň chráníš životní prostředí.
Moderní technologie Aqua JetWash zajišťuje rovnoměrné rozpuštění pracího prostředku a až o 40 % účinnější odstranění skvrn. Program ExtraHygiene s parním ošetřením odstraní až 99,9 % bakterií, zatímco funkce Anti-Crease se postará, aby vyprané prádlo bylo méně pomačkané. Invertorový motor PowerDrive nabízí vysoký výkon, tichý chod a dlouhou životnost.
Pračku lze ovládat na dálku přes aplikaci ConnectLife – jednoduše spustíš, upravíš nebo naplánuješ program odkudkoli. Funkce StopAddGo umožní přidat zapomenuté prádlo i po spuštění cyklu a systém AdaptTech si pamatuje tvá oblíbená nastavení.
Stylový design s černými dvířky doplňují praktické detaily, jako je dětská pojistka, parciální AquaStop a úsporné LED ovládání. Gorenje WPNA94A1PWIFI – pračka, která myslí na komfort, úsporu i dokonalou čistotu každý den.
Původní cena = 11 990 Kč
Black Friday cena = 8 489 Kč (-29 % sleva)
Slevy Black Friday na T.S.BOHEMIA platí do konce listopadu nebo do vyprodání zásob. Pokud si chcete letos užít Vánoce bez shonu a mít dárky vyřešené včas, teď je ten správný okamžik. Dlouho nečekejte, dobré nápady na dárky mizí rychleji než cukroví z talíře. Prohlédněte si celou nabídku Black Friday zde.