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Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky belgických ozbrojených sil. Snímek ukazuje Spitfire a F-35 Lightning II, oba stroje v belgických barvách
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Akce přilákala více než 40 tisíc návštěvníků z celé Evropy. Největším magnetem se stala první veřejná prezentace nových F-35A Lightning II v belgických barvách. Lákadlem byly i obstarožní legendy F-4 Phantom II, které přiletěly z Řecka a Turecka. Na fotografii je F-35 Lightning II belgického letectva.
Autor: Jan Jánský
Organizátoři BAF Days 2026 připravili program představující minulost, současnost i budoucnost belgického letectva. Ale záběr akce byl mnohem širší. Vedle letadel belgického letectva se představili také zástupci partnerských států NATO a nechyběla ani rozsáhlá statická výstava vojenské techniky. Fotografie zachycuje F-4 Phantom II řeckého letectva.
Autor: public domain
Řadě návštěvníků mohla přinést větší radost zase ukázka letadel historických, kde samozřejmě nemyslíme ty phantomy, ale především druhoválečné spitfiry. Na fotografii jsou Warhawk a Spitfire.
Autor: public domain
Právě kombinace špičkového letového programu a mimořádně bohaté statická expozice letadel na zemi patřila podle většiny návštěvníků k největším přednostem letošního ročníku. Nechyběly ani seskoky padákem.
Autor: public domain
Letový program nabídl pestrou směs moderních bojových letadel, vrtulníků i historických strojů, jak domácích, tak zahraničních. Silným kořením celé akce rozhodně byla akrobatická vystoupení. Snímek zachycuje francouzský letoun Rafale.
Autor: public domain
Velkou pozornost budily čerstvé F-35A právě belgického letectva, které jimi postupně nahrazuje stroje F-16. Pro mnoho návštěvníků představovalo jejich první veřejné vystoupení hlavní, byť ne jediný důvod cesty do Florennes. Záběr zachycuje Airbus A330 MRTT, F-35 a dvě F-16 na BAF Days 2026.
Autor: public domain
Spitfire a tři F-16 na BAF Days 2026
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Belgické F-16 na Belgian Air Force Days 2026
Autor: public domain
F-35 Lightning II belgického letectva na BAF Days 2026
Autor: Jan Jánský
K vrcholům programu se zařadila i dynamická ukázka vrtulníku NH90 při simulované záchranné akci. Návštěvníci viděli slaňování záchranářů, práci palubního navijáku i přesné manévrování a visení v malé výšce. Snímek vrtulníku NH90 NFH při simulované záchranné akci na BAF Days 2026
Autor: public domain
Vrtulník NH90 NFH při simulované záchranné akci na BAF Days 2026
Autor: public domain
Tornado německého letectva na Belgian Air Force Days 2026
Autor: public domain
Letecká akrobacie nemůže chybět na žádném leteckém dnu, tedy ani na BAF Days 2026.
Autor: public domain
Spitfire na Belgian Air Force Days 2026
Autor: public domain
Warhawk a Spitfire na BAF Days 2026
Autor: public domain
Douglas A-4N Skyhawk kanadské společnosti Top Aces Inc., která poskytuje smluvní výcvikové služby především kanadskému, americkému a německému letectvu. Letoun byl vystaven na statice.
Autor: Jan Jánský
F-35 Lightning II nizozemského letectva na BAF Days 2026
Autor: Jan Jánský
F-4 Phantom II řeckého letectva na BAF Days 2026
Autor: public domain
F-4 Phantom II řeckého letectva na BAF Days 2026
Autor: public domain
F-4 Phantom II řeckého letectva na BAF Days 2026
Autor: public domain
F-4 Phantom II řeckého letectva na BAF Days 2026
Autor: public domain
S phantomy se na BAF Days 2026 přiletěli ukázat Turci i Řekové.
Autor: Jan Jánský
S phantomy se na BAF Days 2026 přiletěli ukázat Turci i Řekové.
Autor: Jan Jánský
S phantomy se na BAF Days 2026 přiletěli ukázat Turci i Řekové.
Autor: Jan Jánský
S phantomy se na BAF Days 2026 přiletěli ukázat Turci i Řekové.
Autor: Jan Jánský
F-16 belgického letectva na BAF Days 2026
Autor: Jan Jánský
Belgian Air Force Days 2026 tak potvrdily, že patří mezi nejvýznamnější evropské vojenské letecké dny.F-35 Lightning II belgického letectva na BAF Days 2026
Autor: Jan Jánský