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BAF Days ukázaly čerstvé belgické F-35 a obstarožní řecké a turecké F-4

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Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky belgických ozbrojených sil. Akce přilákala více než 40 tisíc návštěvníků z celé Evropy. Největším magnetem se stala první veřejná prezentace nových F-35A Lightning II v belgických barvách. Lákadlem byly i obstarožní legendy F-4 Phantom II, které přiletěly z Řecka a Turecka.

Organizátoři BAF Days 2026 připravili program představující minulost, současnost i budoucnost belgického letectva. Ale záběr akce byl mnohem širší. Vedle letadel belgického letectva se představili také zástupci partnerských států NATO a nechyběla ani rozsáhlá statická výstava vojenské techniky. Řadě návštěvníků mohla přinést větší radost zase ukázka letadel historických, kde samozřejmě nemyslíme ty phantomy, ale především druhoválečné spitfiry.

Právě kombinace špičkového letového programu a mimořádně bohaté statická expozice letadel na zemi patřila podle většiny návštěvníků k největším přednostem letošního ročníku. Letový program nabídl pestrou směs moderních bojových letadel, vrtulníků i historických strojů, jak domácích, tak zahraničních. Silným kořením celé akce rozhodně byla akrobatická vystoupení.

Belgian Air Force Days 2026
Belgian Air Force Days 2026
Belgian Air Force Days 2026
Belgian Air Force Days 2026
Belgian Air Force Days 2026
28 fotografií

Velkou pozornost budily čerstvé F-35A právě belgického letectva, které jimi postupně nahrazuje stroje F-16. Pro mnoho návštěvníků představovalo jejich první veřejné vystoupení hlavní, byť ne jediný důvod cesty do Florennes.

K vrcholům programu se zařadila i dynamická ukázka vrtulníku NH90 při simulované záchranné akci. Návštěvníci viděli slaňování záchranářů, práci palubního navijáku i přesné manévrování a visení v malé výšce. Velmi kladně byla hodnocena také mimořádně obratná exhibice francouzského cvičného vrtulníku Airbus Helicopters H120 Calliope, jehož pilot předvedl překvapivě dynamickou sestavu s akrobatickými prvky.

Belgian Air Force Days 2026 tak potvrdily, že patří mezi nejvýznamnější evropské vojenské letecké dny.

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