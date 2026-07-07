BAF Days ukázaly čerstvé belgické F-35 a obstarožní řecké a turecké F-4

Organizátoři BAF Days 2026 připravili program představující minulost, současnost i budoucnost belgického letectva. Ale záběr akce byl mnohem širší. Vedle letadel belgického letectva se představili také zástupci partnerských států NATO a nechyběla ani rozsáhlá statická výstava vojenské techniky. Řadě návštěvníků mohla přinést větší radost zase ukázka letadel historických, kde samozřejmě nemyslíme ty phantomy, ale především druhoválečné spitfiry.
Právě kombinace špičkového letového programu a mimořádně bohaté statická expozice letadel na zemi patřila podle většiny návštěvníků k největším přednostem letošního ročníku. Letový program nabídl pestrou směs moderních bojových letadel, vrtulníků i historických strojů, jak domácích, tak zahraničních. Silným kořením celé akce rozhodně byla akrobatická vystoupení.
Velkou pozornost budily čerstvé F-35A právě belgického letectva, které jimi postupně nahrazuje stroje F-16. Pro mnoho návštěvníků představovalo jejich první veřejné vystoupení hlavní, byť ne jediný důvod cesty do Florennes.
K vrcholům programu se zařadila i dynamická ukázka vrtulníku NH90 při simulované záchranné akci. Návštěvníci viděli slaňování záchranářů, práci palubního navijáku i přesné manévrování a visení v malé výšce. Velmi kladně byla hodnocena také mimořádně obratná exhibice francouzského cvičného vrtulníku Airbus Helicopters H120 Calliope, jehož pilot předvedl překvapivě dynamickou sestavu s akrobatickými prvky.
Belgian Air Force Days 2026 tak potvrdily, že patří mezi nejvýznamnější evropské vojenské letecké dny.