Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili

Premium

Volvo ES90 na české premiéře | foto: Volvo

Václav Nývlt
Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali jsme si o nich s Bartem Pylem, který ve společnosti Volvo řeší jejich životní cyklus a zákaznické služby.

Českým mediální prostorem a sociálními sítěmi čas od času proběhne zpráva, že zájem o elektromobily upadá a nejsou budoucností dopravy. Jak to vidíte vy?
Vidím to tak, že elektrická auta mají všechny předpoklady, aby byla budoucností. Když si vezmu současný vývoj v oblasti spalovacích motorů, tak už se v podstatě ladí jen detaily, řekl bych „hodnoty za desetinnou čárkou“. A vezměte si, kde byly elektrické pohony před patnácti lety, kde jsou nyní a jak rychle vývoj stále pokračuje. Myslím, že je dokonce stále rychlejší a rychlejší. Kupříkladu včera jsem jel elektromobilem EX90 z Antverp do Prahy, lehce přes 900 kilometrů – a reálně jsem jel stejnou rychlostí a stejný čas, jako bych jel vozem se spalovacím motorem.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

VIDEO Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s...

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Nové logo BMW

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak...

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Tok energie může řidič sledovat prostřednictvím panelu uvnitř svého...

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Čínská automobilka BYD

Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního...

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Díky tradičním směrovkám shora na blatnících má řidič dobrý přehled o tom, kde...

VIDEO Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ...

Nejčtenější

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil

Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...

18. září 2025

18. září 2025

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...

17. září 2025  17:16

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

17. září 2025  11:34

Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení

V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo důležitou roli při leteckém vývoji. Jde o záznamník přetížení německé výroby z roku 1939.

17. září 2025

František Chábera se stal stíhacím esem. Komunisté mu zatápěli víc než nacisté

Výtečný pilot František Chábera bojoval víceméně od začátku války v řadách francouzského letectva, pokračoval v RAF a svou válečnou dráhu zakončil na východní frontě při ostravské operaci. A jak se...

17. září 2025

Těžká volba v klání perel. Takto dopadlo 2. kolo soutěže Příběh mého modelu

Soutěž

Zvykli jsme si na ně. Zajímavé soutěžní mikropříběhy propracovaných modelů, které mnohdy vytáhly na světlo světa pozoruhodný příběh, jsme na Technetu četli od poloviny června do začátku září. První...

16. září 2025  15:31

Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim

Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako...

16. září 2025

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

16. září 2025

Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...

15. září 2025

NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...

15. září 2025

Bojovník Královského letectva měl silnou výzbroj, ale nevyzrálé motory

Jeho význam byl okrajový, tvořil výzbroj pouze dvou perutí, ale o to více byl Westland Whirlwind zajímavý. Seznamme se stručně s předválečnou nadějí Královského letectva, které v rozletu nepřál osud,...

14. září 2025

