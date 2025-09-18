Českým mediální prostorem a sociálními sítěmi čas od času proběhne zpráva, že zájem o elektromobily upadá a nejsou budoucností dopravy. Jak to vidíte vy?
Vidím to tak, že elektrická auta mají všechny předpoklady, aby byla budoucností. Když si vezmu současný vývoj v oblasti spalovacích motorů, tak už se v podstatě ladí jen detaily, řekl bych „hodnoty za desetinnou čárkou“. A vezměte si, kde byly elektrické pohony před patnácti lety, kde jsou nyní a jak rychle vývoj stále pokračuje. Myslím, že je dokonce stále rychlejší a rychlejší. Kupříkladu včera jsem jel elektromobilem EX90 z Antverp do Prahy, lehce přes 900 kilometrů – a reálně jsem jel stejnou rychlostí a stejný čas, jako bych jel vozem se spalovacím motorem.
Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podceniliPremium
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Českým mediální prostorem a sociálními sítěmi čas od času proběhne zpráva, že zájem o elektromobily upadá a nejsou budoucností dopravy. Jak to vidíte vy?
Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.
Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla
VIDEO Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s...
BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil
Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak...
Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie
Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro...
Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů
VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...
Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok
Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...
Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě
Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního...
Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi
VIDEO Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ...
Dny NATO 2025
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený
Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...
KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?
Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...
Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...
Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...
Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili
Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali jsme si o nich s Bartem Pylem, který ve společnosti Volvo řeší jejich životní cyklus a zákaznické...
Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka
Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...
Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení
V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo důležitou roli při leteckém vývoji. Jde o záznamník přetížení německé výroby z roku 1939.
František Chábera se stal stíhacím esem. Komunisté mu zatápěli víc než nacisté
Výtečný pilot František Chábera bojoval víceméně od začátku války v řadách francouzského letectva, pokračoval v RAF a svou válečnou dráhu zakončil na východní frontě při ostravské operaci. A jak se...
Těžká volba v klání perel. Takto dopadlo 2. kolo soutěže Příběh mého modelu
Zvykli jsme si na ně. Zajímavé soutěžní mikropříběhy propracovaných modelů, které mnohdy vytáhly na světlo světa pozoruhodný příběh, jsme na Technetu četli od poloviny června do začátku září. První...
Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim
Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako...
Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...
Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte
Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN
Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...
Bojovník Královského letectva měl silnou výzbroj, ale nevyzrálé motory
Jeho význam byl okrajový, tvořil výzbroj pouze dvou perutí, ale o to více byl Westland Whirlwind zajímavý. Seznamme se stručně s předválečnou nadějí Královského letectva, které v rozletu nepřál osud,...