Část 1/5

Let z Presque Isle na severovýchodě amerického státu Maine do Evropy měl trvat čtyři až pět dní, a to zhruba dva dny ve výškách 1 800 do 2 500 a následně až 5 000 metrů. Vzduchoplavci měli v plánu využít hřeben vysokého tlaku vzduchu, který by je jako obrovská vlna přenesl do Evropy.

„Přeletět Atlantik balonem byl to můj chlapecký sen. Plánoval jsem to už před pandemií a začíná se zdát, že je to teď, nebo nikdy,“ uvádí na webu expedice pilot a stavitel balonu Bert Padelt, který ve čtvrtek společně s kopilotem Peterem Cuneo a kopilotkou Aliciou Hempleman-Adamsovou odstartoval v otevřeném koši plynového balonu směr Atlantik.

Díky trackovacímu zařízení bylo let možné sledovat online a přesně číst jeho směr, rychlost i výšku. Po 12 hodinách letu, kolem 16h našeho času, se dostávají nad ostrov prince Edwarda, přičemž zbývají jen desítky minut, než vylétnou nad Atlantik. Náhle však začínají razantně klesat. První zpráva hovoří o podezření úniku nosného plynu – vodíku. Posádce se podařilo přistát v blízkosti silnice, všichni na palubě jsou v pořádku.

Závěrečná fáze letu druhého pokusu balonu Torabhaig Atlantic Explorer o přelet Atlantiku ve čtvrtek 29. května 2025. Posádka se nad zemí snaží dostat co nejblíž silnici. Místo přistání druhého pokusu balonu Torabhaig Atlantic Explorer o přelet Atlantiku ve čtvrtek 29. května 2025.

Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že zase o tolik nejde. Prostě pokus, který nevyšel. Pojďme se však na let podívat v trochu širších souvislostech. Do čeho jdete, když je vaším klukovským snem přelet Atlantiku v balonu a vy se rozhodnete, že si jej splníte?