Bombardér Boeing B-17 je jednou z leteckých ikon druhé světové války. „Létající pevnosti“ bojovaly v Evropě, Asii i v severní Africe a mj. provedly v únoru 1945 i nálet na Prahu. Odhlédněme ovšem od bojiště k čistě technické stránce. Ovládat tento stroj nebylo nic jednoduchého. Už jen nahodit čtveřici motorů byl proces hodný naší pozornosti.
Takto se nám podařilo zachytit startování slavného bombardéru na letošní Battle of Britain Air Show v anglickém Duxfordu. Zajímavá podívaná nás přiměla, abychom postup přípravy bombardéru B-17 ke startu hlouběji prozkoumali. Většina z nás si tento letoun vybaví jako součást obří formace, devastující během druhé světové války celé městské aglomerace či tovární provozy nepřítele. Hůře si však už laik představí úsilí, které stálo za letem každého jednotlivého stroje a složitost jeho ovládání.

Boeing B-17 pohání čtyři hvězdicové vzduchem chlazené devítiválce Wright Cyclone R-1820-97 o výkonu 1 200 hp. Každý z motorů je vybaven turbokompresorem jednak pro zvýšení plnícího tlaku při vzletu a také pro zajištění potřebného tlaku vzduchu během letu ve vyšších letových hladinách.

B-17 Pilot training manual for the Flying Fortress
K popisu procesu startování jsme vycházeli z pilotního tréninkového manuálu pro stroje B-17 (revidovaného 1. května 1945) a z instruktážního filmu Training Film AAF-136 Boeing Aircraft Company z roku 1942 pro potřeby USAAF. Oba zdroje se v některých detailech či pořadí úkonů částečně liší.

Technické údaje B-17G

Strategický celokovový bombardér poháněný čtyřmi hvězdicovými devítiválci Wright Cyclone R-1820-97 s turbokompresory GE B-22.

posádka 10 mužů

rozpětí 31,62 m

délka 22,65 m

max. hmotnost 32 000 kg

max. výkon 1 motoru 1 200 k

max. rychlost 480 km/h

cestovní rychlost 250 km/h

dostup 10 800 m

běžný dolet 3 000 km

kulometná výzbroj 13× 12,7 mm

max. náklad pum 7 800 kg

(Dolet závisel na pumovém nákladu, čím méně pum, tím více paliva a tím větší dolet.)

  • Před startováním je potřeba ujistit se, že jsou kola zajištěna špalky. Následuje vizuální kontrola letadla
  • Před zapnutím baterií je třeba ujistit se, že je spínač zasouvání podvozku v neutrální poloze a nikoli v poloze „UP“, tedy „zasunuto“. Vypnutý musí být také ventil přečerpávání palivových nádrží a je třeba odaretovat gyrokompas a umělý horizont.
  • Po kontrole funkce střídače se zapnou všechny tři vypínače baterií. Zapne se hlavní elektrický spínač. Dále se zapnou palivové spínače pro každý z motorů. Pokud je to možné, vždy využívejte externí zdroj elektrické energie, abyste šetřili baterie.
  • Mechanickým kohoutem se otevře přívod hydraulické kapaliny a elektrickým čerpadlem se natlakuje hydraulický systém. Po dosažení tlaku v systému se uzávěr opět uzavře. Hydraulika je nyní zapotřebí pro aktivaci brzd a otevření chladících klapek motorů „cowl flaps“.

Plánek vizuální kontroly letounu B-17 (B-17 Pilot training manual for the Flying Fortress)

Ovládací panel na podlaze kabiny bezi sedadly pilota a kopilota (B-17 Pilot training manual for the Flying Fortress)

  • Kopilot aktivuje parkovací brzdy zmáčknutím pedálů a ruční aretací a odstraní se aretační páka řízení
  • Plynové páky se stáhnou do uzavřené polohy
  • Páky palivové směsi jsou v poloze volnoběh
  • Aby se během startu zamezilo vytvoření přeplňovacího tlaku vzduchu, ovládací páka kompresoru se posouvá do polohy vypnuto. Zároveň je nutné ujistit se, že ovládací páky intercoolerů jsou v pozici „cold“.
  • Pilot stáhne úhel náběhu vrtulí
  • Hydraulicky se otevřou chladící klapky na krytech motorů „cowl flaps“. Pokud by se během startování objevil v motorovém prostoru oheň, otevřené klapky umožní pozemnímu personálu okamžité hašení. Chladící klapky jsou jinak důležitým pomocníkem v udržení optimální teploty hlav válců během letu. Svojí roli mají v manuálu i při hašení motoru za letu.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

