Tři letouny obsáhnou nebe nad střední Evropou. Bystrozraký Boeing E-3A

Hlavním tématem letošní letecké show Royal International Air Tattoo (RIAT) bylo „Eyes in the Skies“, tedy „Oči na nebi“. Jak z názvu vyplývá, představily se zde letouny leteckého průzkumu a sledování, které hrají v soudobých konfliktech nezastupitelnou roli. Připomeňme si některé z nich.

Boeing s charakteristickým „talířem“ nenechá nikoho na pochybách, o jaký stroj jde. Stroje Boeing E-3A AWACS(Airbone Warning and Control System) jsou létající systémy včasné výstrahy a velení, používané pro vyhledávání a identifikaci vzdušných (případně hladinových) cílů a navádění vlastního letectva.

Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Francouzský letoun E-3 (24. června 2007)
Francouzský letoun E-3 doprovázený stíhačkami Mirage a Rafale během přehlídky ke Dni dobytí Bastily (14. července 2022)
Když tato speciální verze Boeingu 707 – používaná v NATO od roku 1982 – přistála v září 2008 v Praze, vysvětloval tehdejší velitel sil včasného varování NATO Alex Tüttelmann, že „tento systém dokáže pokrýt oblasti, které pozemní radary nejsou schopné (pokrýt)“ a tehdejší velitel alianční flotily AWACS v německém Geilenkirchenu Steve Schmidt zdůraznil výhody, jaké skýtá radiolokátor, umístěný tak vysoko ve vzdušném prostoru. Tedy možnost „vidět“ do oblastí za horizontem pozemního radaru.

18. září 2008

Využití těchto letounů je ale mnohem širší. Umožňují sledovat cíle ve vzduchu a navádět na ně prostředky protivzdušné obrany, řídit letecké souboje i odposlouchávat nepřátelské spoje.

V charakteristickém disku o průměru 9,1 metru je radarový systém, který umožňuje obsáhnout prostor od zemského povrchu po stratosféru. Letoun E-3A obvykle operuje v letové hladině 30 000 stop (9 150 m) a z této výšky dokáže detekovat nízko letící cíle do vzdálenosti 400 km (ve středních výškách pak cíle do 520 km). Ve svém zorném poli má více než 312 000 km², což zhruba představuje rozlohu Polska (cca 312 696 km²).

18. ledna 2024

Téměř v reálném čase – prostřednictvím digitálních datových spojení – je pak schopný, vyměňovat si informace s pozemními, námořními a vzdušnými velitelstvími. NATO uvádí, že tři letouny E-3A s překrývajícími se oběžnými drahami mohou pokrýt celou oblast střední Evropy. Pomocí pulzního dopplerovského radaru může tento stroj rozlišovat mezi cíli a odrazy od země a je tak schopen včas varovat před nízko nebo vysoko letícími letadly.

Na palubě letounu Boeingu E-3A

  • Obvyklá mise trvá zhruba devět hodin, výjimkou nejsou ale ani čtrnáctihodinové služby
    • Do misí bývá posádka nasazována tři až čtyři roky, pak nastupují čerstvé síly.
    • Posádku standardně tvoří 17 lidí včetně dvou pilotů, navigátora a palubního inženýra. Podle náročnosti mise však může být na palubě až 35 lidí.
  • Vnitřek letounu je rozdělen na dvě hlavní části. Letová paluba je v přední části letadla a jsou v ní navigátoři, piloti a inženýři. Většinu letounu ale zabírá operační zóna, kde pracuje posádka obsluhující radar. Čtyři technici mají na starost komunikaci a spojení, hlavní počítač a samotný radar.
  • V letounu je množství dalších speciálních přístrojů a vybavení, k jejichž obsluze je potřeba dalších osm expertů.
  • Radar snímá oblast o rozsahu přes 300 tisíc kilometrů čtverečních, kterou posádka sleduje, a pak pomocí počítače skládá celkový radarový obraz.
  • V zadní části letadla je odpočinková zóna s kuchyní a skládacími postelemi, které slouží posádce pro odpočinek při delších letech.

zdroj: Patříme ke strážcům nebes, nad základnou AWACS zavlála česká vlajka

Formálně je Česko členem skupiny zemí NATO, které společně provozují flotilu speciálních letounů AWACS od ledna 2011.

Technické specifikace

Výbava letadla včasné výstrahy a kontroly AWACS

Rozpětí: 44,45 m

Délka: 46,68 m

Výška: 12,70 m

Výzbroj: Žádná

Pohonná jednotka: Čtyři turbodmychadlové motory TF-33 Pratt & Whitney 100A

Rychlost: více než 800 km

Provozní výška: Nad 9 150 m

Maximální vzletová hmotnost: 147 429 kg

Kapacita paliva: 89 610 litrů / 70 371 kg

Výdrž: více než 10 hodin (bez doplnění paliva) – lze doplnit palivem za letu

Rotodome:

Průměr: 9,1 m

Tloušťka: 1,8 m

Výška: 3,35 m

Rotace: jednou za 10 sekund

zdroj: awacs.nato.int

Zřejmě zatím největší operací, do níž se letouny AWACS zapojily, bylo střežení území USA po teroristických útocích z 11. září 2001, kdy byl poprvé aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy. Celá flotila (tehdy 17 letounů) sledovala několik měsíců nepřetržitě území Spojených států.

Letouny včasné výstrahy jsou dnes jedním z klíčových systémů pro vybojování vzdušné nadvlády. První se objevily již v dobách druhé světové války a v roce 1954 zavedli Američané do služby letouny EC-121 Warning Star. Sovětská odpověď se jmenovala Tu-126, v NATO kódu Moss, jak se podrobně píše v článku:

Osádkám ruských AWACSů padaly vlasy. Samotný Tu-126 kupodivu nespadl žádný

O současných ruských strojích tohoto určení se dozvíte v dalším textu Ing. Radka Panchartka:

Co víme o sestřeleném ruském AWACSu. Prvním kusům chyběla toaleta

Podle informací z listopadu roku 2023 plánuje NATO přechod ze čtrnácti letounů AWACS typu E-3 na modernější stroje Boeing E-7 A Wedgetail, což jsou vojenské verze civilních letounů Boeing 737. První letouny tohoto typu by mohly být nasazeny do služby v roce 2031. Tomuto stroji se budeme věnovat v dalším díle, věnovanému stojům tématické množiny „Eyes in the Skies“ z letecké show RIAT 2025.

Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Stroj E-3 Sentry (AWACS) Letectva Spojených států amerických.
Francouzský letoun E-3 (24. června 2007)
