Unikátní Anson spíše než nadšení vzbudil posedlost, říká pilot

Aleš Vašíček
Brzy to bude rok, co se Česko stalo novým domovem unikátního historického letounu Avro Anson původní verze Mk.I, jediným letuschopným exemplářem na světě. Na to, jaký byl první rok s tímto vzácným letadlem z druhé světové války jsme se ptali pilota a představitele letecké sbírky RAF Station Czechoslovakia Richarda Santuse.
Průlet lehkého bombardéru Avro Anson na leteckém dni v Hosíně, 2025 | foto: Pavel Barták

Dvoumotorový letoun Avro Anson mnozí považují za nejznámější cvičný stroj britského Královského letectva. Vznikl ve 30. letech a brzy si vysloužil familiární přezdívku „Věrná Annie“. Na počátku druhé světové války zaznamenal bojové úspěchy při útocích na pozemní cíle a dokonce i ve vzdušných soubojích. Tři dny po začátku války provedl jeden z ansonů vůbec první útok RAF na německou ponorku. Postupně jej však začaly nahrazovat modernější typy. Přesto stále zůstával u perutí pobřežního velitelství a přesunul se zejména do role cvičného bombardéru, v němž se přeškolovaly budoucí posádky všech typů bombardovacích letounů RAF, včetně Čechoslováků. Svoji úlohu sehrál i jako všestranný dopravní letoun. Jak vysvětluje pilot Richard Santus, „Annie“ byla pro Brity tím, čím byla pro Američany „Dakota“, tedy dopravní letoun Douglas C-47 Skytrain.

Tento unikátní letoun, poslední letuschopný exemplář původní verze Mk.I, přibyl do sbírky RAF Station Czechoslovakia v červnu 2025 a svoji premiéru na letecké show nejen v Česku, ale i na severní polokouli měl na Aviatické pouti v Pardubicích.

Byli jsme uvnitř bombardéru. Unikátní Avro Anson představí Aviatická pouť

„Loni to byl pro Evropu trochu šok. Lidé si mysleli že dokud ho nevidí, nedá se tomu moc věřit. Letadlo se pak opravdu za rekordní čas složilo a bez závad zalétlo. Po první air show hned začátkem června v Pardubicích pak už i ti nejvíc nevěřící Tomášové seznali, že to je realita. Pořadatelé, kteří ještě měli rozpočet a byli dost rychlí, tak si nás okamžitě objednali. Takže jsme byli i v Anglii, kde to letadlo vzbudilo ani ne tak nadšení, jako spíš posedlost,“ popisuje Richard Santus začátek loňské sezony.

Kam se hrabe Válka skladů. Vykládali jsme náhradní díly na unikátní bombardér

V roce 2026 se Anson opět představí na českých leteckých dnech, ale má v plánu dvě turné po Evropě, západní i východní. Fanoušci letecké historie už si dokonce rezervují místo nejen na let, ale i na pouhé pojíždění po letišti.

„Oni jsou schopní za Lancaster (čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster, pozn red.) zaplatit 420 liber za sedačku, jenom že je svezou po letišti. Je potřeba si říct, že Britové opravdu, i ti nejobyčejnější lidé, si vždycky z kapsy utrhnou třeba 20 liber, aby přispěli buď na veterány, nebo na stará letadla, nebo na projekty, které souvisí s historií,“ říká pilot.

Letos je tak v plánu i historicky zásadní let Ansona na domovské letiště bývalé továrny Avro, kde byl v roce 1943 vyroben. Na jeho přelet z Česka do Yeadonu nedaleko Leedsu Britové dokonce uspořádali veřejnou sbírku.

„Tehdy to byla největší továrna na světě a návrat Ansona, dneska už jediného letuschopného letadla vůbec, které tam vyrobili, je pro ně událost. Takže tam bude spousta slziček a dojetí. Oni tím opravdu žijí,“ vysvětluje Richard Santus.

Na otázku zda Anson něčím během roku překvapil, Richard kroutí hlavou: „Ne, to vůbec ne. To letadlo předchází pověst naprosto spolehlivého stroje, jednoduchého na ovládání i na údržbu. A to se potvrdilo. My jsme neměli jedinou závadu kromě takové malichernosti, která se navíc týkala novodobého vybavení. Trochu se nám jen porouchala radiostanice, která tam je nepůvodní. Jinak ten zbytek z let 1938–1943 funguje, musím zaklepat, bezvadně. Co nás překvapilo, to byl ale ten zájem lidí. Například loňský Duxford, což je mekka všech válečných letadel, tak tam už nad Spitfirem zívají. No, ale Anson, to tam nikdo neviděl a všichni měli oči jenom pro něj. Oni si uvědomují, jak to letadlo bylo důležité. Vyrobili jich 11 tisíc a během druhé světové války dopravilo úplně všechno.“

Kromě účastí na leteckých dnech, zážitkových letů pro veřejnost a účastí na pietních akcích, připomínajících válečné veterány, neplánuje Richard Santus s Ansonem žádná velká dobrodružství. Zásadní je udržet letoun v letuschopném a originálním stavu, proto je třeba vyvarovat se nějakých „zbrklostí“, jak vysvětluje pilot, který roce 2008 doletěl 50 let starým strojem L–200 Morava na severní pól.

O tom, jak se Avro Anson dostal z Británie na Nový Zéland a po 82 letech zpět na severní polokouli – do českých Podhořan – jsme podrobněji sepsali v tomto článku:

Osud si s námi umí pohrát, říká pilot unikátního bombardéru Avro Anson
Bluetooth reprák z Ikea stojí méně než porce masových koulí. Jak hraje?

Ikea Kallsup

Že Ikea umí nasadit velmi atraktivní ceny nikoho nepřekvapí, ale bluetooth reprosoustava za 129 Kč vypadá spíše jako vtip, nebo překlep v cenovce. Není. Koupili jsme hned dva kusy (byl pro to dobrý...

Zvládli přetížení i plazma. Astronauté mise Artemis II se vrátili po obletu Měsíce

Posádka vystupuje s kosmické lodi Orion po úspěšném absolvování mise Artemis II.

Nejtěžší část celé cesty mise Artemis II čekala astronauty až na konci. Naštěstí se vše podařilo podle plánu a loď Orion přejmenovaná na Integrity i s posádkou přistála v noci z pátku na sobotu ve 2...

Proleťte se kolem Měsíce s posádkou Artemis II, ale pozpátku

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Účastníci letu Artemis II jsou již zpátky na Zemi a NASA se pomalu připravuje zveřejnit stovky gigabajtů obrazových dat, které na své cestě pořídili. Pojďme si před tím připomenout pozpátku, jak...

Nejroztomilejší zesilovač za pár korun rozehrál staré reprosoustavy Tesla

Fosi Audio MC331

Toto byla láska už na obrázku. Rozžhavené elektronky, podsvětlený ručičkový „VU metr“ a cena vypadající spíše jako překlep. A není to úlovek z pochybného zásilkového e-shopu, ale kousek z běžné české...

Letadla A-10 pálí ze svého kanónu neobvykle dlouhou dobu. Správně by neměla

Americký letoun A-10 přezdívaný Warthog (prase bradavičnaté). (23. února 2019)

Do momentálně přerušené americko-izraelské války proti Íránu se zapojily i starší letouny A-10 Thunderbolt II. Na webu se vynořily záznamy, v nichž kropí pozemní cíle neobvykle dlouhými dávkami. Proč...

Nové AirPods Max 2 se naučily nové funkce, zvukem ale na konkurenci nestačí

AirPods Max 2

V soutěži „najdi deset rozdílů“ by to byl chyták. Mimo USB-C konektoru, který už při „upgradu“ v roce 2024 nahradil dřívější Lightning, jsou sluchátka na pohled na chlup stejná, jako ty z první...

Škola získala humanoidního robota. Při uvedení předvedl Jacksona, Elvise i kung-fu

Zlínská škola Orbis představila humanoidního robota, který se zapojí do výuky....

Humanoidního robota vysokého asi 135 centimetrů pořídila zlínská mateřská, základní a střední škola Orbis. Studenti ho budou programovat a učit novým dovednostem, pro menší děti bude zpestřením výuky...

Lidi, přestaňte na webu sdílet screenshoty místo textu. Je to čisté zlo

Komentář
Ilustrační snímek

Chcete se na webu podělit o něco zajímavého? Nejlíp uděláte, když pořídíte snímek obrazovky. Ten pak jako nečitelný obrázek nahrajete, kam chcete. Text z něj nepůjde kopírovat ani vyhledávat. Vaši...

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou bezpečnostní experti (zleva) Zdeněk Rod a Tomáš...

Manipulace a dezinformace formují dějiny od starověku až po současnost. Bezpečnostní experti Tomáš Kolomazník a Zdeněk Rod v Rozstřelu na iDNES.cz upozornili, že mezi moderní příklady patří i...

Co je ransomware a jak škodí. Devatero rad, jak se mu vyhnout

ilustrační snímek

Ransomware už dávno není jen počítačový virus, který vám zamkne pár souborů na disku. V roce 2026 jde o vysoce profesionální byznys digitálního vydírání, který dokáže během minut ochromit nemocnici,...

Írán odhalil slabinu USA: létající benzinky. Ve válce s Čínou by to byl velký průšvih

Premium
Americký tanker KC-135 v Mošnově

Spojené státy se zotavují ze svého útoku na nechvalně proslulou šíitskou diktaturu. Z politického hlediska zatím vypadá dost rozpačitě. Z vojenského pohledu má být úspěšný. Alespoň podle vyjádření...

Úkoly a letadla podniku ČSA Agrolet. Nejen u Galanty to bylo jako na frontě

K-65 Čáp v zemědělské verzi

Československé aerolinie provozovaly svého času i práškovací letadla, konkrétně ve svém odštěpném závodě Agrolet. A to zdaleka není vše, stejný závod zajišťoval i speciální letecké práce s vrtulníky...

Zařídil, aby výtahy nepadaly. Úspěch svého objevu si však vynálezce neužil

Premium
Elisha Otis a výtah z roku 1932

Jméno Otis znamená pro historii výtahů tolik co v automobilové branži Ford. Americký podnikatel Elisha Otis vynalezl bezpečnostní systém, který umožnil stavby mrakodrapů. Jeho příběh přináší magazín...

