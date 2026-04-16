Dvoumotorový letoun Avro Anson mnozí považují za nejznámější cvičný stroj britského Královského letectva. Vznikl ve 30. letech a brzy si vysloužil familiární přezdívku „Věrná Annie“. Na počátku druhé světové války zaznamenal bojové úspěchy při útocích na pozemní cíle a dokonce i ve vzdušných soubojích. Tři dny po začátku války provedl jeden z ansonů vůbec první útok RAF na německou ponorku. Postupně jej však začaly nahrazovat modernější typy. Přesto stále zůstával u perutí pobřežního velitelství a přesunul se zejména do role cvičného bombardéru, v němž se přeškolovaly budoucí posádky všech typů bombardovacích letounů RAF, včetně Čechoslováků. Svoji úlohu sehrál i jako všestranný dopravní letoun. Jak vysvětluje pilot Richard Santus, „Annie“ byla pro Brity tím, čím byla pro Američany „Dakota“, tedy dopravní letoun Douglas C-47 Skytrain.
Tento unikátní letoun, poslední letuschopný exemplář původní verze Mk.I, přibyl do sbírky RAF Station Czechoslovakia v červnu 2025 a svoji premiéru na letecké show nejen v Česku, ale i na severní polokouli měl na Aviatické pouti v Pardubicích.
„Loni to byl pro Evropu trochu šok. Lidé si mysleli že dokud ho nevidí, nedá se tomu moc věřit. Letadlo se pak opravdu za rekordní čas složilo a bez závad zalétlo. Po první air show hned začátkem června v Pardubicích pak už i ti nejvíc nevěřící Tomášové seznali, že to je realita. Pořadatelé, kteří ještě měli rozpočet a byli dost rychlí, tak si nás okamžitě objednali. Takže jsme byli i v Anglii, kde to letadlo vzbudilo ani ne tak nadšení, jako spíš posedlost,“ popisuje Richard Santus začátek loňské sezony.
V roce 2026 se Anson opět představí na českých leteckých dnech, ale má v plánu dvě turné po Evropě, západní i východní. Fanoušci letecké historie už si dokonce rezervují místo nejen na let, ale i na pouhé pojíždění po letišti.
„Oni jsou schopní za Lancaster (čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster, pozn red.) zaplatit 420 liber za sedačku, jenom že je svezou po letišti. Je potřeba si říct, že Britové opravdu, i ti nejobyčejnější lidé, si vždycky z kapsy utrhnou třeba 20 liber, aby přispěli buď na veterány, nebo na stará letadla, nebo na projekty, které souvisí s historií,“ říká pilot.
21. června 2025
Letos je tak v plánu i historicky zásadní let Ansona na domovské letiště bývalé továrny Avro, kde byl v roce 1943 vyroben. Na jeho přelet z Česka do Yeadonu nedaleko Leedsu Britové dokonce uspořádali veřejnou sbírku.
„Tehdy to byla největší továrna na světě a návrat Ansona, dneska už jediného letuschopného letadla vůbec, které tam vyrobili, je pro ně událost. Takže tam bude spousta slziček a dojetí. Oni tím opravdu žijí,“ vysvětluje Richard Santus.
Na otázku zda Anson něčím během roku překvapil, Richard kroutí hlavou: „Ne, to vůbec ne. To letadlo předchází pověst naprosto spolehlivého stroje, jednoduchého na ovládání i na údržbu. A to se potvrdilo. My jsme neměli jedinou závadu kromě takové malichernosti, která se navíc týkala novodobého vybavení. Trochu se nám jen porouchala radiostanice, která tam je nepůvodní. Jinak ten zbytek z let 1938–1943 funguje, musím zaklepat, bezvadně. Co nás překvapilo, to byl ale ten zájem lidí. Například loňský Duxford, což je mekka všech válečných letadel, tak tam už nad Spitfirem zívají. No, ale Anson, to tam nikdo neviděl a všichni měli oči jenom pro něj. Oni si uvědomují, jak to letadlo bylo důležité. Vyrobili jich 11 tisíc a během druhé světové války dopravilo úplně všechno.“
Kromě účastí na leteckých dnech, zážitkových letů pro veřejnost a účastí na pietních akcích, připomínajících válečné veterány, neplánuje Richard Santus s Ansonem žádná velká dobrodružství. Zásadní je udržet letoun v letuschopném a originálním stavu, proto je třeba vyvarovat se nějakých „zbrklostí“, jak vysvětluje pilot, který roce 2008 doletěl 50 let starým strojem L–200 Morava na severní pól.
O tom, jak se Avro Anson dostal z Británie na Nový Zéland a po 82 letech zpět na severní polokouli – do českých Podhořan – jsme podrobněji sepsali v tomto článku:
