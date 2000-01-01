Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že přesun a organizace letecké show proběhly na výbornou – desítky letadel, krásné počasí, a to vše za účasti několika desítek tisíc diváků. Na snímku: Na stojánce letounů vynikala dvojice letounů Eurofighter Typhoon německé Luftwaffe, tygří letky „Bavarian Tigers“, která sídlí na letecké základně Neuburg v Bavorsku. Výrobcem tohoto bojového letounu je evropské sdružení Eurofighter, bylo vyrobeno přes 600 kusů, letoun je výzbroji několika států NATO a dalších států, např. v arabském světě.
Autor: Pavel Barták
Airshow byla zahájena vystoupením Armády ČR, mimo jiné výsadkem „paragánů“ z dopravního letounu CASA C295M, který přiletěl ze základny v Praze – Kbelích.
Autor: Pavel Barták
Blériot J. K. – jedná se o repliku slavného letounu Jana Kašpara z Expozice pardubického letectví v Kuněticích.
Autor: Pavel Barták
Enstrom 480B-G – lehký americký víceúčelový vrtulník z Centra leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích
Autor: Pavel Barták
Boeing PT-17 Stearman – americký jednomotorový dvojplošník, který se za druhé světové války používal pro výcvik pilotů.
Autor: Pavel Barták
Enstrom 480B-G + Zlín Z 242L ZEUS – dva stroje z CLV Pardubice předvedly společný start. Z 242L je moderní cvičný letoun, který je nově používán k základnímu výcviku pilotů.
Autor: Pavel Barták
Junkers A50 Junior – jednomotorový dvoumístný celokovový lehký letoun pro sportovní účely z roku 1929. Na airshow byla předvedena replika, která aktuálně bázuje v Kuněticích.
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon z tygří letky „Bavarian Tigers“
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatic Team – akrobatická skupina strojů XtremeAir XA-42 (Sbach 342) z Jaroměře
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatic Team – akrobatická skupina čtyř strojů XA-42 z Jaroměře
Autor: Pavel Barták
Douglas C-47 Skytrain + Beechcraft Twinbeech – dopravní letouny z období druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Douglas C-47 Skytrain – víceúčelový dopravní letoun z období druhé světové války. Jedná se o vojenskou verzi letounu DC-3 „Dakota“, bylo vyrobeno přes 10 tisíc kusů různých verzí.
Autor: Pavel Barták
Extra 300SR – Martin Šonka a jeho akrobatický speciál se čtyřlistou vrtulí
Autor: Pavel Barták
Extra 300SR – Martin Šonka „face to face“
Autor: Pavel Barták
Extra 300SR – Martin Šonka, nožový let, atraktivní pro diváky
Autor: Pavel Barták
Eurocopter EC 135 – prezentace záchranářského vrtulníku
Autor: Pavel Barták
Boeing A-75L3 Stearman z domovského letiště Šumperk
Autor: Pavel Barták
Aero L-39C Albatros + C11 z CLV Pardubice, které je součástí LOM Praha.
Autor: Pavel Barták
Let C-11 (licence sovětského cvičného letounu Jakovlev Jak-11)
Autor: Pavel Barták
Trenér BOX Z526 – česká akrobatická slupina letounů Z526 různých verzí
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning + North American P-51D Mustang z letky Flying Bulls ze Salcburku (Hangar 7)
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning + North American P-51D Mustang z letky Flying Bulls ze Salcburku (Hangar 7)
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning – víceúčelový bojový letoun z období druhé světové války, který se proslavil především v Pacifiku.
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning – víceúčelový bojový letoun z období druhé světové války, který se proslavil především v Pacifiku.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang – stíhací letoun z období druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A – americký jednomotorový letoun, který byl v 50. letech minulého století vyvinut pro zemědělské účely a vyroben v počtu přes 2 700 kusů. Existuje mnoho verzí a jedna z nich se používá pro akrobacii typu „wingwalkers“, tzn. „pohyb akrobatek na křídlech“, v našem případě v podání švédské skupiny Scandinavian Catwalk – Skycats.
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A – vystoupení Scandinavian Catwalk – Skycats
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U-4 Corsair – při startu na sobotní display se letoun střetl s ptákem, takže mechanici měli k večeru po prvním dni airshow plné ruce práce s čištěním motoru a celkovou kontrolou.
Autor: Pavel Barták
Nedělní ráno na letišti v Hradci Králové – „Sun and fun“ ve stylu retro
Autor: Pavel Barták
C-47 Skytrain společně s příslušníky letectva v dobových uniformách z období druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Ryan PT-22 Recruit – americký vojenský cvičný letoun pro základní výcvik z období druhé světové války, bylo vyrobeno přes tisíc kusů tohoto letounu.
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon z tygří letky „Bavarian Tigers“
Autor: Pavel Barták
C-47 Skytrain + dva stroje Beechcraft Twinbeech – display letounů ze Švýcarska
Autor: Pavel Barták
Nieuport 17 – replika z Expozice pardubického letectví v Kuněticích
Autor: Pavel Barták
Nieuport 17 – replika z Expozice pardubického letectví v Kuněticích
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatic Team – akrobatická skupina čtyř strojů XA-42 z Jaroměře
Autor: Pavel Barták
Morane Saulnier MS 139 – replika letounu z období první větové války, letoun pochází také ze sbírky Expozice pardubického letectví v Kuněticích.
Autor: Pavel Barták
Aero L39NG Skyfox – moderní cvičný letoun nové generace z Aera Vodochody, který již působí v CLV Pardubice.
Autor: Pavel Barták
Let C-11 (licence sovětského cvičného letounu Jakovlev Jak-11)
Autor: Pavel Barták
Trenér BOX Z526 – česká akrobatická slupina letounů Z526 různých verzí
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U-4 Corsair – krásný letoun ze sbírky Red Bull Hangar 7 ze Salcburku v Rakousku, tento konkrétní letoun byl vyroben v roce 1945. Letoun je proslulý svými bojovými výkony ve druhé světové válce, zejména v Pacifiku. Jeho výroba překročila 12 tisíc kusů.
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A – vystoupení Scandinavian Catwalk – Skycats
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A – vystoupení Scandinavian Catwalk – Skycats
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A – vystoupení Scandinavian Catwalk – Skycats
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon z tygří letky „Bavarian Tigers“ – první nedělní display
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon z tygří letky „Bavarian Tigers“ – první nedělní display
Autor: Pavel Barták
Z-37A Čmelák – legendární československý letoun byl závěrečným číslem letového programu Aviatické pouti.
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatic Team – v nedělní podvečer po ukončení leteckého programu akrobatická skupina čtyř strojů XA-42 provedla cestou na domovské letiště do Jaroměře „mazácký“ rozlučkový průlet nad letištěm – „airshow is over“.
Autor: Pavel Barták