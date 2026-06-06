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Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Zhlédněte náš foto výběr
KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....
Kodek, který odstartoval filmové pirátství na internetu, slaví 25 let
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD. Za...
Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti
Rok 1926 přinesl Československu řadu živelních pohrom a ani začátek června nepřinesl úlevu. V sobotu 5. června zasáhly české země mimořádné deště, které místy přerostly v ničivé průtrže mračen.
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Zhlédněte náš foto výběr
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....
Balon nad Atlantikem. Sledujte dobrodružný přelet oceánu v otevřeném koši
Právě v těchto chvílích minul vodíkem plněný balon Atlantic Explorer s tříčlennou posádkou poslední výspu severoamerické pevniny a pustil se nad širý oceán.
Útok na Írán uvolnil do ovzduší 29 800 tun oxidu siřičitého. Víc než sopka
Válka nepříliš překvapivě škodí lidskému zdraví. Dokáže to ovšem na nečekaně dlouhou vzdálenost. Svědčí o tom pozorování ze soustavy čínských satelitů.
Sluneční počasí dokáže přehodit semafory na železnici. Prokázat to je těžké
Sprška elektricky nabitých částic z naší mateřské hvězdy může vyvolat deformaci zemského magnetického pole. Jejím vlivem vznikají na železnici bludné proudy, které pak mění chování zabezpečovacího...
KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása
Aviatická pouť 2026 představila divákům řadu pozoruhodných letounů. Nechyběly proudové stroje, vrtulníky, akrobacie, ale třeba ani Blériot Jana Kašpara či legendy druhé světové války. Právě...
Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát podíváme na Ryzen AI 7 od AMD. Ten byl tentokrát srdcem herního notebooku Lenovo Legion 7, což...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Záhadná rána otřásla domy. Nad severovýchodem USA explodoval bolid
Obyvatele Nové Anglie na severovýchodě USA a sousední kanadské provincie New Brunswick v sobotu 30. května vyděsil denní bolid. Těleso široké 1 až 1,6 metru se ve výšce asi 60 kilometrů při průletu...
Microsoft ukázal destičku, která vám pověsí AI agenta třeba na krk
Microsoft prakticky nemluví o ničem jiném než o umělé inteligenci. Aspoň to tak vypadalo během jeho hlavní konference určené nejen pro vývojáře s názvem Build 2026. AI se propsalo i do nového...