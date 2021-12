Vlak bez strojvedoucího bude v Česku nejspíš brzy realitou všedního dne

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlak nikdo fyzicky neřídil, pohyboval se sám na základě programu. Bez zásahu strojvedoucího železniční vozidlo při jízdě reagovalo například na přítomnost člověka na trati nebo na automobil na přejezdu.

Vývoj systémů, na kterém společnost AŽD pracuje již deset let, se nyní přesune na druhou trať Kopidlno – Dolní Bousov v Královehradeckém kraji, kde není pravidelná osobní doprava. „Přes zimu trať postupně dovybavujeme a budeme právě tam nyní testovat. Jakmile se přijme legislativa, můžeme vyrazit na Švestkovou dráhu a třeba i další regionální tratě,“ říká Zdeněk Chrdle, ředitel společnosti AŽD, která investovala do vývoje autonomních vlaků zhruba sto milionů korun.

Na trati mezi Litoměřicemi a Mostem by podle ředitele byl zaveden tzv. smíšený provoz. Jezdily by tu vlaky bez strojvedoucího i klasické. „U některých panují obavy, že bereme strojvedoucím práci, ale těch se nedostává, my se snažíme práci zjednodušit,“ uvedl Chrdle, podle kterého jsou i obavy z jízdy autonomním vlakem u některých cestujících. „Ti asi takovým vlakem nepojedou,“ poznamenal.